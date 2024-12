Da pochi minuti, Google ha avviato il rilascio dell’aggiornamento di dicembre 2024 su tutti i dispositivi supportati, ovvero da Google Pixel 6 in avanti, portando su smartphone e tablet della casa tutte le novità di Android 15 QPR1, le più recenti patch di sicurezza e, in aggiunta, tutte le novità del Pixel Drop di dicembre 2024.

Il colosso di Mountain View è solito rilasciare, di norma con cadenza trimestrale, delle vere e proprie chicche per i propri dispositivi: andiamo quindi a scoprire quali sono tutte le numerose novità del nuovo rilascio delle funzionalità.

Pixel Drop di dicembre 2024: tutte le novità di Google per i suoi Pixel

Come anticipato in apertura, il rilascio del primo aggiornamento trimestrale di Android 15 sugli smartphone e i tablet della gamma Pixel è accompagnato da un nuovo Pixel Drop (in precedenza noto come Pixel Feature Drop), un rilascio delle funzionalità che inizia oggi e proseguirà gradualmente, tramite l’aggiornamento di app e servizi del colosso di Mountain View. Esso viene così introdotto all’interno del comunicato ufficiale diffuso da Google:

I dispositivi Pixel diventano ancora più utili grazie ai Pixel Drop. Si tratta di aggiornamenti software automatici che arricchiscono gli smartphone, i tablet, gli auricolari e gli smartwatch con nuove funzionalità e upgrade di quelle esistenti. L’ultimo Pixel Drop rende i tuoi dispositivi più intelligenti, utili e intuitivi con nuovi modi di utilizzare Gemini, miglioramenti della fotocamera e aggiornamenti della sicurezza, oltre a introdurre le funzionalità più amate in nuovi mercati. Per vedere le nuove funzionalità e gli aggiornamenti in azione, leggi il post completo di oggi sul blog Google Keyword.

Novità legate a Gemini

Il primo gruppo di novità del Pixel Drop di dicembre 2024 riguarda Gemini, l’assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale Made by Google: la prima novità, che non necessità di un dettaglio eccessivo (perché già da tempo disponibile in Italia), riguarda Gemini Live, ora disponibile in più lingue.

Nuove estensioni di Gemini

Google ufficializza qualcosa di già emerso nelle ultime settimane, ovvero l’arrivo di nuove estensioni per Gemini e, più in generale, la sua capacità di accedere a più app e servizi sui dispositivi Android.

L’utente potrà chiedere a Gemini di effettuare chiamate a contatti (personali o aziendali), creare bozze e inviare messaggi (anche con le app di messaggistica di terze parti), impostare sveglie, controllare le impostazioni del dispositivo e aprire la fotocamera per scattare una foto.

Al parco di estensioni si è recentemente aggiunta quella di Google Home (per controllare i dispositivi per la smart home associati all’account), mentre presto debutterà anche l’estensione per Spotify: grazie a questa novità, l’utente potrà chiedere all’assistente di riprodurre canzoni o di ricevere suggerimenti per nuove playlist.

Gemini guadagna le “Informazioni salvate”

Gemini Advanced guadagna la nuova funzionalità Informazioni salvate che consentirà all’utente di ottenere risposte altamente personalizzate in base ai propri interessi e alle proprie preferenze (ad esempio, in caso di diverso regime alimentare): l’assistente memorizzerà tutto per fornire solo suggerimenti e risposte contestuali.

Miglioramenti al Filtro chiamate

Grazie a Gemini Nano, il Filtro chiamate di Google Telefono è stato migliorato per fornire risposte rapide più contestuali durante una chiamata filtrata, consentendo all’utente di rispondere a una chiamata solo se strettamente necessario.

Trascrizione in tempo reale delle conversazioni filtrate

La funzionalità Filtro chiamate guadagna anche la Trascrizione in tempo reale delle chiamate filtrate automaticamente, ovvero quelle di cui si preoccupa l’assistente IA senza che l’utente debba fare nulla.

Novità legate a foto, ricordi, creatività e organizzazione

Il secondo blocco di novità del Pixel Drop di dicembre 2024 va a migliorare l’esperienza utente sul fronte della condivisione di foto e video, sul fronte della creatività e sul fronte dell’organizzazione.

Condivisione foto in Ultra HDR su Instagram

Recentemente, Google ha implementato in Android la possibilità di scattare foto in Ultra HDR (risultano molto luminose, con contrasto elevato e maggiori dettagli): a breve, per gli utenti Pixel sarà possibile condividere queste foto su Instagram senza perdita di dettaglio.

Possibilità di condividere al volo foto e video su Snapchat

Google migliora l’esperienza degli utenti Pixel con Snapchat, implementando il più aggiornato selettore delle foto che, oltre agli album presenti sul dispositivo, offre all’utente la possibilità di condividere foto e video presenti nel proprio cloud.

Dual Screen Preview in modalità ritratto

Gli utenti in possesso di un Pixel pieghevole possono godere di una nuova funzionalità che sfrutta la modalità Dual Screen per mostrare, sia sullo schermo principale che sullo schermo esterno, un’anteprima di come sarà una foto-ritratto.

Sui pieghevoli Made by Google arriva la funzionalità “Guarda qui”

Sempre per i pieghevoli della gamma Pixel c’è una nuova funzionalità pensata per tenere in posa i più piccoli: la novità si chiama Guarda qui e mostra divertenti animazioni sullo schermo esterno per catturare l’attenzione dei più piccoli prima di scattare una foto.

Sul più recente Google Pixel 9 Pro Fold, la funzionalità guadagna una animazione esclusiva, realizzata in collaborazione con Disney e Pixar, che ha come protagonista Gioia del film “Inside Out”.

Novità legate alla Gboard

Il Pixel Drop di dicembre 2024 ha anche un paio di novità legate alla Gboard, la tastiera predefinita dei Pixel. La prima novità riguarda l’implementazione degli adesivi generati tramite l’app Pixel Studio direttamente dalla tastiera. La seconda è un aggiornamento della funzionalità Emoji Kitchen, quella che consente di “fondere” due emoji per creare un simpatico adesivo.

Novità all’app Pixel Screenshots

L’app Pixel Screenshots, una delle esclusive dei più recenti Google Pixel 9, guadagna tantissime novità pensate per aiutare ulteriormente gli utenti a fare ordine tra i propri screenshot e a trarne vantaggio nella quotidianità:

Salvataggio da Cerchia e Cerca: quando si usa Cerchia e cerca per trovare qualcosa, l’utente potrà salvare il risultato con un tocco su Pixel Screenshots.

quando si usa Cerchia e cerca per trovare qualcosa, l’utente potrà salvare il risultato con un tocco su Pixel Screenshots. Categorizzazione automatica: gli screenshot vengono categorizzati automaticamente; inoltre, arrivano nuovi filtri di ricerca per trovare ciò che serve.

gli screenshot vengono categorizzati automaticamente; inoltre, arrivano nuovi filtri di ricerca per trovare ciò che serve. Azioni suggerite: l’app suggerisce azioni utili in base alle informazioni salvate, come creare un invito di calendario o ottenere indicazioni stradali.

l’app suggerisce azioni utili in base alle informazioni salvate, come creare un invito di calendario o ottenere indicazioni stradali. Aggiunta a Google Wallet: è possibile aggiungere biglietti o carte di credito presenti tra gli screenshot a Google Wallet.

è possibile aggiungere biglietti o carte di credito presenti tra gli screenshot a Google Wallet. Suggerimenti di testo in Gboard: Gboard mostrerà suggerimenti di testo da film, musica, prodotti e altro ancora dagli screenshot salvati, durante ricerche in app pertinenti.

Nuovi strumenti audio-visivi

Il terzo blocco di novità del Pixel Drop di dicembre 2024 si concentra su quelle funzionalità che possono migliorare l’esperienza utente sul fronte della fruizione dei contenuti e sul fronte delle registrazioni.

Sottotitoli espressivi

La nuova funzionalità Sottotitoli espressivi sfrutta l’intelligenza artificiale per generare sottotitoli che “catturino” l’intensità, l’emozione e la concitazione di colui che sta parlando e della scena in generale, anche durante gli streaming in diretta di film, serie TV o eventi sportivi.

Modalità “Voce nitida” nell’app Registratore

Era già trapelato nella giornata di ieri ma ora è ufficiale: l’app Google Registratore guadagna la funzionalità Clear voice che si preoccupa di ridurre automaticamente rumore di sottofondo e altre distrazioni dalle varie registrazioni. Tutto ciò, solo sui più recenti Google Pixel 9.

Esperienza più fluida e veloce con i dispositivi Pixel

Il quarto blocco di funzionalità del Pixel Drop di dicembre 2024 è pensato per migliorare ulteriormente l’esperienza utente generale sui dispositivi della gamma Pixel.

Visualizzazione semplice

Tutti i Pixel dal Google Pixel 6 in avanti si apprestano a ricevere Visualizzazione semplice, una funzionalità definita da Google come “un nuovo modo di navigare sul tuo smartphone” che “aumenta le dimensioni del carattere e la sensibilità al tocco del tuo telefono, rendendo più facile vedere e utilizzare controlli, app e widget”.

Frequenza di aggiornamento adattiva

All’inizio del mese di novembre era emerso che Android 15 sia la prima versione del sistema operativo a supportare il refresh rate adattivo, una funzionalità che porta due vantaggi: riduzione del consumo energetico del display e miglioramento delle prestazioni. La nuova funzionalità debutta ufficialmente sui Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold.

Copertine degli album nella cronologia di Now Playing

Anche in questo caso, parliamo di qualcosa che già è nota da un po’: la funzionalità Now Playing, guadagnerà presto l’implementazione delle copertine degli album (e dei singoli) all’interno della cronologia dei brani riconosciuti.

Google Pixel Tablet guadagna i widget sulla schermata di blocco

Finalmente, dopo tanta attesa (e dopo la lunga presenza nelle versioni in anteprima di Android 15 e Android 15 QPR1), Google Pixel Tablet guadagna i widget sulla schermata di blocco: gli utenti dovranno solo effettuare uno swipe da sinistra verso destra sulla schermata di blocco per accedere ai widget (come musica, sveglie, timer, dispositivi della smart home, meteo).

Nuove funzionalità di sicurezza

Il Pixel Drop di dicembre 2024 porta con sé anche un paio di funzionalità legate alla sicurezza.

Identity check (Verifica dell’identità)

A distanza di un paio di mesi dall’introduzione con il Pixel Drop di ottobre 2024, la suite Protezione dai furti sta per essere completata con la nuova funzionalità Identity Check che, come noto già da tempo, richiede all’utente di effettuare un’autenticazione biometrica (tramite volto o tramite impronta digitale) prima di potere apportare modifiche alle impostazioni sensibili del dispositivo.

La VPN Pixel debutta su Pixel Tablet

Dopo essere stata a lungo esclusiva degli smartphone Made by Google, la VPN Pixel si appresta a debuttare sul Google Pixel Tablet.

Le novità del Pixel Drop di dicembre per gli smartwatch

Google non si preoccupa esclusivamente dei propri smartphone e tablet ma tiene a mente anche i propri smartwatch, inclusi quelli a marchio Fitbit, che riceveranno alcune novità, parte del Pixel Drop di dicembre 2024:

Visione videocamere Nest in tempo reale: la funzionalità già annunciata il mese scorso per Google Pixel Watch 3, sbarca ora su Pixel Watch 2, portando al polso degli utenti la possibilità di visualizzare, in tempo reale, ciò che viene ripreso dalle videocamere di sorveglianza Google Nest .

la funzionalità già annunciata il mese scorso per Google Pixel Watch 3, sbarca ora su Pixel Watch 2, portando al polso degli utenti la possibilità di visualizzare, in tempo reale, ciò che viene ripreso dalle videocamere di sorveglianza . Rilevamento della perdita del polso: la funzionalità, esclusiva di Pixel Watch 3, è ora disponibile in Germania e Portogallo.

la funzionalità, esclusiva di Pixel Watch 3, è ora disponibile in Germania e Portogallo. Algoritmo Daily Readiness migliorato, Cardio Load e Target Load: originariamente lanciati sul Pixel Watch 3, questi nuovi strumenti arriveranno sui primi due Pixel Watch e sugli smartwatch e fitness tracker a marchio Fitbit.

Su quali dispositivi sono disponibili le varie funzionalità del Pixel Drop di dicembre 2024

Di seguito, riportiamo su quali dispositivi e in quali lingue/paesi (qualora vi fossero limitazioni) arriveranno le varie funzionalità parte del Pixel Drop di dicembre 2024 (in fondo, trovate anche una tabella riassuntiva).

Gemini Live in più lingue : su tutti gli smartphone Pixel

su tutti gli smartphone Pixel Nuove estensioni di Gemini (chiamate, messaggi, utilità, mappe): su tutti i Pixel, disponibile solo in lingua inglese a livello globale

su tutti i Pixel, disponibile solo in lingua inglese a livello globale Informazioni salvate di Gemini: su tutti i Pixel, disponibile solo in lingua inglese a livello globale

su tutti i Pixel, disponibile solo in lingua inglese a livello globale Ricerca approfondita di Gemini: sui soli smartphone della gamma Google Pixel 9

sui soli smartphone della gamma Google Pixel 9 Filtro chiamate migliorato: sui soli smartphone della gamma Google Pixel 9, disponibile solo negli Stati Uniti

sui soli smartphone della gamma Google Pixel 9, disponibile solo negli Stati Uniti Trascrizione in tempo reale delle chiamate filtrate: su Pixel 4 e modelli successivi, disponibile solo negli Stati Uniti

su Pixel 4 e modelli successivi, disponibile solo negli Stati Uniti Foto Ultra HDR su Instagram: sui soli smartphone della gamma Google Pixel 9

sui soli smartphone della gamma Google Pixel 9 Selettore di foto su Snapchat: su tutti gli smartphone Pixel

su tutti gli smartphone Pixel Dual Screen Preview in modalità ritratto: sui soli Google Pixel Fold e Pixel 9 Pro Fold (non disponibili ufficialmente in Italia)

sui soli Google Pixel Fold e Pixel 9 Pro Fold (non disponibili ufficialmente in Italia) Guarda qui: sui soli Google Pixel Fold e Pixel 9 Pro Fold (non disponibili ufficialmente in Italia)

sui soli Google Pixel Fold e Pixel 9 Pro Fold (non disponibili ufficialmente in Italia) Adesivi di Pixel Studio in Gboard: sui soli smartphone della gamma Google Pixel 9, disponibile nella sola lingua inglese

sui soli smartphone della gamma Google Pixel 9, disponibile nella sola lingua inglese Novità dell’app Pixel Screenshot: sui soli smartphone della gamma Google Pixel 9, disponibile in lingua inglese

sui soli smartphone della gamma Google Pixel 9, disponibile in lingua inglese Sottotitoli espressivi: su tutti gli smartphone Pixel, disponibile solo in lingua inglese (Stati Uniti)

su tutti gli smartphone Pixel, disponibile solo in lingua inglese (Stati Uniti) Modalità “Voce nitida” nell’app Registratore: sui soli smartphone della gamma Google Pixel 9 e in lingua inglese

sui soli smartphone della gamma Google Pixel 9 e in lingua inglese Visualizzazione semplice: su tutti i Pixel

su tutti i Pixel Frequenza di aggiornamento adattiva: sui soli smartphone della gamma Google Pixel 9

sui soli smartphone della gamma Google Pixel 9 Aggiornamento di Quick Share: su tutti gli smartphone Pixel

su tutti gli smartphone Pixel Copertine degli album in Now Playing: su tutti i Pixel

su tutti i Pixel Widget della schermata di blocco: sul solo Google Pixel Tablet

sul solo Google Pixel Tablet Verifica dell’identità (in beta): su tutti gli smartphone Pixel

su tutti gli smartphone Pixel VPN Pixel: al debutto su Google Pixel Tablet

al debutto su Google Pixel Tablet Visione videocamere Nest: al debutto su Google Pixel Watch 2

al debutto su Google Pixel Watch 2 Algoritmo Daily Readiness migliorato e nuovi strumenti: disponibile dal 9 dicembre sui Google Pixel Watch 1 e 2 e sui Fitbit Sense, Sense 2, Versa 2, Versa 3, Versa 4, Charge 5, Charge 6, Inspire 2, Inspire 3 e Luxe.

Google ha avviato il rilascio di tutte le nuove funzionalità a partire da oggi (sui dispositivi compatibili e nei paesi indicati). Come avviene per ogni Pixel Drop, il rilascio di tali funzionalità sarà graduale e avverrà attraverso la distribuzione di aggiornamenti per le app e i servizi coinvolti, talvolta lato server: è molto probabile che possano passare settimane prima che tutte le funzionalità (supportate) arrivino sul vostro dispositivo.