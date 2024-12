Come da programma, il mese di dicembre coincide con il rilascio da parte di Google del primo aggiornamento trimestrale (intermedio) di Android 15, ovvero Android 15 QPR1, che giunge sui Pixel compatibili tramite l’aggiornamento di dicembre 2024.

Questo aggiornamento, accompagnato da un corposo changelog implementa le patch di sicurezza più recenti, risolve tanti bug presenti nella versione iniziale del sistema operativo e aggiunge piccole novità, parte dell’aggiornamento trimestrale. Scopriamo tutti i dettagli e come aggiornare i Pixel supportati.

Per i Pixel è tempo di Android 15 QPR1 con l’aggiornamento di dicembre 2024

Come anticipato in apertura, nel pieno rispetto delle classiche tempistiche, Google ha ufficialmente avviato il rilascio dell’aggiornamento di dicembre 2024 su tutti i dispositivi compatibili della gamma Pixel.

L’aggiornamento, che porta con sé nuove patch di sicurezza, nuove funzionalità (parte del Pixel Drop di dicembre 2024) e Android 15 QPR1, il primo aggiornamento trimestrale di Android 15, è in distribuzione graduale su tutti i Pixel compatibili (il rollout è ufficialmente iniziato alle ore 18) attraverso la build AP4A.241205.013 (che ha un peso di 775 MB su Google Pixel 8 Pro, provenendo da Android 15 con le patch di novembre).

Le note di rilascio fornite da Google

L’aggiornamento di dicembre 2024 include correzioni di bug e miglioramenti per gli utenti Pixel. Di seguito i dettagli. Audio Correzione per la stabilità e le prestazioni audio in determinate condizioni *[5]

Correzione per il problema di riavvio del dispositivo durante l’utilizzo di un dispositivo audio USB in determinate condizioni *[1] Bluetooth Correzione per il problema con la portata del Bluetooth in determinate condizioni *[6] Fotocamera Miglioramenti generali per la stabilità della fotocamera in determinate condizioni *[1] Display e grafica Problema con tinta verde sullo schermo in determinate condizioni *[1] Sistema Miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni del sistema in determinate condizioni *[2] Telefonia Miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni della connessione di rete in determinate condizioni *[4] Interfaccia utente Correzione per il problema che occasionalmente causava lo sbiadimento lento dello sfondo della schermata di blocco in determinate condizioni *[3]

Correzione per il problema con la stabilità delle impostazioni della modalità scura in determinate condizioni *[3]

Correzione per il problema con il ritardo nella visualizzazione delle notifiche di chiamata in determinate condizioni *[3]

Correzione per il problema con layout e animazioni durante le transizioni in determinate condizioni *[2]

Correzione per il problema con la selezione ripetuta del colore in Sfondi e stili in determinate condizioni *[6]

Correzione per il problema di arresto anomalo dell’app Sfondi e stile in determinate condizioni* [6]

Correzione per migliorare le azioni di scorrimento in determinate condizioni *[3]

Correzione per il problema con i colori di sfondo delle notifiche in determinate condizioni *[3] Wi-Fi Correzione per migliorare la stabilità e le prestazioni wireless (Wi-Fi) in determinate condizioni* [5] Applicabilità in base al dispositivo Le correzioni sono disponibili per tutti i dispositivi Pixel supportati salvo diversamente indicato di seguito. Alcune correzioni potrebbero essere specifiche di determinati operatori e/o regioni. *[1] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a

*[2] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a

*[3] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

*[4] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet

*[5] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

*[6] Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

Le patch di sicurezza sono quelle di dicembre 2024

Andando oltre, il nuovo aggiornamento mensile porta sugli smartphone Made by Google anche le più recenti patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2024: queste si dividono in patch specifiche per i Pixel (vengono risolte 14 vulnerabilità in tutto, di cui 2 critiche, dettagliate in questo post) e patch generiche per dispositivi Android (vengono risolte 14 vulnerabilità in tutto, dettagliate in questo post).

Le novità del Pixel Drop di dicembre 2024

Come anticipato in apertura, il rilascio di Android 15 QPR1 sugli smartphone e i tablet della gamma Pixel è accompagnato dal Pixel Drop di dicembre 2024: in questo articolo dedicato vi abbiamo raccontato tutte le nuove funzionalità, il cui rilascio coinvolge svariati servizi e app del colosso di Mountain View.

Le principali novità di Android 15 QPR1

Adesso, invece, ci concentriamo sulle principali novità che Google ha introdotto con il nuovo aggiornamento trimestrale del sistema operativo. Non si tratta di grandissime novità, come avviene per i major update: per tradizione, infatti, gli aggiornamenti trimestrali portano con sé solo piccole aggiunte senza andare a modificare profondamente il sistema operativo.

Impostazioni di sistema riorganizzate

La prima novità che salta all’occhio a chiunque installa la nuova versione del sistema operativo del robottino verde, riguarda la pagina iniziale delle impostazioni di sistema. Come potete apprezzare dalla seguente galleria d’immagini, da un lungo elenco su sfondo pulito, si passa a una serie di box che racchiudono al loro interno delle tessere con le varie sezioni. Sono state anche riordinate le varie impostazioni: ad esempio, ora in cima troviamo i servizi Google.

Previous Next Fullscreen

Nuova funzionalità “Ottimizzazione ricarica”

Gli smartphone Pixel una nuova funzionalità Ottimizzazione ricarica, a lungo nascosta durante il ciclo di sviluppo principale di Android 15 e poi rilasciata ai beta tester durante il ciclo di sviluppo di Android 15 QPR1.

Questa funzionalità prende il posto di “Ricarica adattiva” al percorso “Impostazioni > Batteria” e, una volta abilitata, consente di scegliere tra “Ricarica adattiva” (la stessa opzione pre-esistente) e “Limita a 80%”, opzione che blocca la ricarica quando lo smartphone sarà carico all’80% per prolungare il ciclo di vita della batteria.

Novità per la registrazione/condivisione dello schermo

Android 15 QPR1 si preoccupa, inoltre, di apportare piccoli miglioramenti alla funzionalità di registrazione/condivisione dello schermo. In precedenza, avviando una registrazione/condivisione dello schermo, lo smartphone si limitava ad aggiungere una notifica per evidenziare la cosa; ora è stato aggiunto un “chip” di fianco all’orologio.

Per interrompere la registrazione/condivisione dello schermo, con questa aggiunta, basterà effettuare un tap su questo chip e selezionare “Interrompi registrazione/condivisione” dalla finestra di dialogo. È ancora possibile interrompere la registrazione/condivisione dalla notifica di sistema.

Previous Next Fullscreen

Tutti i Pixel compatibili con Android 15 QPR1

Nel passaggio da Android 14 ad Android 15, Google ha fatto fuori dal supporto il Google Pixel 5a, uno smartphone lanciato nell’agosto del 2021 con a bordo Android 11 e che, dopo tre anni di major update, ha ricevuto l’ultimo aggiornamento delle funzionalità lo scorso giugno (con Android 14 QPR3 e il Pixel Feature Drop di giugno 2024).

Di seguito, invece, riportiamo la lista completa dei dispositivi Made by Google che risultano compatibili con Android 15 QPR1. Piccolo spoiler, si tratta di tutti i modelli già compatibili con la prima versione di Android 15 (tra l’altro, Google ha ufficializzato una estensione del supporto software per i Pixel 6 e Pixel 7):

Come aggiornare gli smartphone Google Pixel ad Android 15 QPR1

L’aggiornamento ad Android 15 QPR1 è attualmente in fase di distribuzione graduale tramite OTA per tutti gli utenti in possesso di uno dei Pixel supportati, che ricevono, come anticipato, la build AP4A.241205.013.

Per verificare la presenza dell’aggiornamento, basta seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema” e, nel caso in cui lo smartphone non abbia già rilevato la presenza del nuovo aggiornamento, effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti” (potrebbero volerci alcune ore prima che sia effettivamente disponibile per tutti).

Nelle prossime ore si potrà installare Android 15 QPR1 anche seguendo uno dei metodi messi a disposizione da Google, fra factory image, pacchetti OTA e flash tool, per non aspettare la notifica sullo smartphone.

Coloro che attualmente sono all’interno del programma beta e stanno seguendo il ciclo di sviluppo del secondo aggiornamento trimestrale (che condurrà ad Android 15 QPR2), potranno ricevere l’aggiornamento solo formattando il proprio dispositivo (uscendo dal programma ed effettuando il downgrade).

Chi è già uscito in precedenza dal programma (subito dopo il rilascio della beta 3 di Android 15 QPR1) e ha ignorato il downgrade ad Android 15, dovrà attendere che lo smartphone segnali la disponibilità dell’aggiornamento ad Android 15 QPR1 per aggiornare senza perdere i propri dati.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Google Pixel 8: quello da prendere, il compatto senza rinunce e Recensione Google Pixel 8 Pro: il primo smartphone che ti porge l’IA in mano