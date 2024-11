Google sta migliorando la funzionalità Now Playing, una peculiarità dei dispositivi Pixel che, in background, va a identificare le canzoni riprodotte nelle vicinanze per mostrare all’utente una notifica (silenziosa) contenente titolo della canzone e artista.

Questa sorta di Shazam incorporato nei dispositivi Made by Google, dipende dall’app di sistema Android System Intelligence, recentemente aggiornata per apportare alcuni miglioramenti proprio a Now Playing.

La funzionalità Now Playing sta ricevendo alcune novità

La nuova versione (V13) dell’app di sistema Android System Intelligence è accompagnata da un changelog che dettaglia alcuni miglioramenti che verranno apportati alla funzionalità Now Playing (raggiungibile tramite il percorso “Impostazioni > Display e tocco > Schermata di blocco“).

L’impostazione “Mostra pulsante di ricerca nella schermata di blocco” è stata aggiornata in “Migliora Now Playing” e ora utilizza anche i servizi Google per aggiungere la copertina dell’album alle canzoni.

Queste novità non risultano ancora disponibli nemmeno in seguito all’installazione dell’ultima versione dell’app di sistema, segno che si tratta di funzionalità che verranno probabilmente rilasciate per tutti lato server. Al momento, sono infatti ancora presenti l’opzione “Mostra pulsante di ricerca nella schermata di blocco” e icone generiche al posto delle copertine dell’album alle canzoni rilevate.

Che cosa è Android System Intelligence? Android System Intelligence (ASI) è un componente fondamentale del sistema operativo Android che fornisce una serie di funzionalità smart sui dispositivi, garantendo al contempo la privacy dei dati.

Un’altra novità, stavolta disponibile per tutti coloro che aggiornano Android System Intelligence alla versione 13, risiede nell’icona della funzionalità, rinominata da “Cronologia di Now Playing” a “Now Playing” (più compatto, spariscono così i “…” del nome lungo); il collegamento mantiene lo stesso ruolo (rimanda alla pagina con la cronologia dei brani identificati). Non c’è traccia, invece, del supporto alle icone a tema.

Come aggiornare l’app di sistema Android System Intelligence

Le novità appena discusse saranno disponibili per tutti con la versione V13 dell’app Android System Intelligence, responsabile (tra le altre) della funzionalità Now Playing: la nuova versione è già in distribuzione graduale per tutti i Pixel 9 e verrà rilasciata prossimamente da Google anche per tutti gli altri Pixel supportati (da Pixel 6 in avanti).

Per aggiornare l’app di sistema Android System Intelligence, è sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite un tap sul badge sottostante) ed effettuare un tap su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la disponibilità di un aggiornamento.