Il team di Google Nest ha recentemente annunciato l’aggiornamento dell’autunno 2024 per Google Home, implementando all’interno dell’ecosistema di app, servizi e dispositivi, tantissime funzionalità che puntano a migliorare l’esperienza d’uso.

La maggior parte delle novità implementate da Google fa parte della sfera dell’intelligenza artificiale, con Gemini che entra a far parte di Google Home, per il momento attraverso il programma di anteprima pubblica. Andando oltre, il colosso di Mountain View include nell’aggiornamento autunnale anche alcune funzionalità già emerse nel mese di agosto.

L’app di Google Home accoglie Gemini

Google continua a implementare il proprio assistente basato sull’IA, ovvero Gemini, all’interno di un numero sempre crescente di app e servizi: come parte dell’aggiornamento “autunno 2024”, anche l’app di Google Home inizia a ricevere le prime potenzialità legate all’assistente di ultima generazione (già annunciate lo scorso agosto).

Nello specifico, Gemini sta per essere implementato attraverso la funzionalità “Help me create” (letteralmente “Aiutami a creare“) che vuole aiutare gli utenti a creare delle automazioni in maniera molto semplice, attraverso una semplice descrizione con linguaggio naturale. Sarà l’assistente a regolare le varie impostazioni e a fornire suggerimenti personalizzati in base ai dispositivi dell’utente.

Questa funzionalità è attualmente in distribuzione graduale per un ristretto gruppo di utenti statunitensi abbonati al servizio Nest Aware Plus, che eseguono il programma di anteprima pubblica dell’app Home su Android e che utilizzano il dispositivo in lingua inglese.

Le videocamere Nest guadagnano funzionalità di IA basate su Gemini

Anche per quanto concerne le videocamere di sorveglianza Google Nest, l’aggiornamento “autunno 2024” porta con sé, a partire da questa settimana, alcune novità già annunciate lo scorso agosto.

Grazie a Gemini, oltre a essere in grado di riconoscere persone, pacchi e movimenti, le videocamere Nest (Nest Cam con faretto, Nest Cam di seconda generazione, Nest Doorbell e Nest Cam di prima generazione), inizieranno a comprendere ciò che sta succedendo nella scena ripresa.

Tramite l’app di Google Home, esse potranno fornire agli utenti Descrizioni generate dall’IA (della scena ripresa). Gli utenti potranno, inoltre, effettuare ricerche nella cronologia della videocamera tramite linguaggio naturale.

Questa funzionalità è già disponibile per un ristretto gruppo di utenti statunitensi, abbonati al servizio Nest Aware Plus, che eseguono il programma di anteprima pubblica dell’app Home su Android e che utilizzano il dispositivo in lingua inglese.

Le altre novità dell’aggiornamento “autunno 2024” di Google Home

Al netto delle due grandi novità sopra-citate, l’aggiornamento “autunno 2024” per l’ecosistema Google Home offre tanti altri miglioramenti che investono altri dispositivi Made by Google.

Arriva l’estensione Google Home per l’app Gemini

In mattinata vi abbiamo già parlato del fatto che l’app Gemini ha iniziato a guadagnare l’estensione Google Home (attualmente in distribuzione graduale a livello globale per i partecipanti al programma di anteprima pubblica).

Questa novità permette agli utenti di controllare tutti i dispositivi della smart home (luci, termostati, serrande, e molto altro) tramite l’assistente digitale (anche con Gemini Live).

Altre novità per l’app Google Home

Oltre alla sopra-citata “Help me create”, l’app Google Home sta guadagnando altre tre funzionalità (una delle quali è in realtà già disponibile per tutti gli iscritti al programma di anteprima pubblica):

Widget “Preferiti”: già disponibile da qualche settimana sia nella versione per Android che in quella per iOS dell’app, permette agli utenti di controllare rapidamente i propri dispositivi della smart home preferiti direttamente dalla schermata iniziale dello smartphone.

già disponibile da qualche settimana sia nella versione per Android che in quella per iOS dell’app, permette agli utenti di controllare rapidamente i propri dispositivi della smart home preferiti direttamente dalla schermata iniziale dello smartphone. Accesso membri: in futuro sarà possibile aggiungere membri alla casa limitando il livello di controllo. Al momento, infatti, qualsiasi membro invitato a una casa può controllare tutti i dispositivi, guadagnando il grado di gestore.

in futuro sarà possibile aggiungere membri alla casa limitando il livello di controllo. Al momento, infatti, qualsiasi membro invitato a una casa può controllare tutti i dispositivi, guadagnando il grado di gestore. Controlli multimediali migliorati: è in rollout una piccola modifica alla schermata dei controlli multimediali, quella che viene mostrata quando un dispositivo della smart home riproduce un contenuto multimediale; le novità sono l’implementazione dei colori dinamici e la semplificazione dell’interfaccia utente.

Novità per Google Pixel Tablet

Per Google Pixel Tablet, il tablet “ibrido” Made by Google che si traveste da smart display, lo scorso mese è arrivato l’aggiornamento ad Android 15 con annesso Pixel Drop di ottobre 2024.

Tra le novità dell’aggiornamento “autunno 2024” per l’ecosistema Google Home, il team di Google Nest include due novità che sono state già distribuite ai possessori del tablet: parliamo dei nuovi orologi per il salvaschermo e del salvaschermo “Controlli della casa”.

Novità per i Google Pixel Watch

C’è spazio per una novità che arriva anche sugli smartwatch del colosso di Mountain View, ovvero i Google Pixel Watch (a partire dal più recente Google Pixel Watch 3): gli utenti potranno visualizzare, dal polso e in tempo reale, ciò che viene ripreso dalle videocamere di sorveglianza Google Nest.

Tutto ciò è possibile attraverso l’app Google Home per Wear OS. Gli utenti devono essere in possesso di una delle videocamere compatibili con la funzionalità: Nest Cam (per esterni o interni, a batteria), Nest Cam con faretto, Nest Cam (per interni, cablata, 2a generazione), Nest Doorbell (a batteria) e Nest Doorbell (cablato, 2a generazione).

Novità legate ai dispositivi Google TV

In conclusione, anche se si tratta di cose annunciate lo scorso settembre, ci sono due novità anche per i dispositivi Google TV (incluso Google TV Streamer):