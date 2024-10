Da pochi minuti, Google ha finalmente avviato il rilascio di Android 15 su tutti i dispositivi supportati, ovvero da Google Pixel 6 in avanti, portando su smartphone e tablet della casa tutte le novità della nuova versione del sistema operativo e, in aggiunta, tutte le novità del Pixel Drop di ottobre 2024.

Il colosso di Mountain View è solito rilasciare, di norma con cadenza trimestrale, delle vere e proprie chicche per i propri dispositivi: andiamo quindi a scoprire quali sono tutte le novità di questo rilascio delle funzionalità.

Pixel Drop di ottobre 2024: tutte le novità di Google per i suoi Pixel

Come anticipato in apertura, il rilascio di Android 15 sugli smartphone e i tablet della gamma Pixel è accompagnato da un Pixel Feature Drop (ribattezzato in Pixel Drop), un rilascio delle funzionalità che inizia oggi e proseguirà gradualmente, tramite l’aggiornamento di app e servizi del colosso di Mountain View. Esso viene così introdotto all’interno del comunicato ufficiale diffuso da Google:

Lavoriamo costantemente per rendere i tuoi telefoni Pixel ancora migliori con aggiornamenti software regolari che includono nuove funzionalità e miglioramenti. Ora chiamiamo questi aggiornamenti “Pixel Drops” e includeranno aggiornamenti su tutti i tuoi dispositivi Pixel su base continuativa. Il Pixel Drop di oggi porta espansioni di utilità basate sull’intelligenza artificiale, miglioramenti della fotocamera, nuove funzionalità di sicurezza e altro ancora su telefoni, tablet e orologi Pixel. Oltre alle funzionalità di seguito, Android 15 inizia a essere distribuito oggi.

Novità legate a Gemini

Il primo gruppo di novità del Pixel Drop di ottobre 2024 riguarda Gemini, l’assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale Made by Google.

Gemini “senza mani” sulle vecchie Pixel Buds : la prima novità è in realtà qualcosa che è già in rollout dall’inizio del mese: gli utenti in possesso di un paio di Google Pixel Buds, Google Pixel Buds A-Series o Google Pixel Buds Pro possono ora parlare con Gemini dicendo semplicemente “Ehi Google” dalle proprie auricolari.

: la prima novità è in realtà qualcosa che è già in rollout dall’inizio del mese: gli utenti in possesso di un paio di Google Pixel Buds, Google Pixel Buds A-Series o Google Pixel Buds Pro possono ora parlare con Gemini dicendo semplicemente “Ehi Google” dalle proprie auricolari. Gemini Live in più lingue : Gemini Live, la funzionalità che consente di conversare con l’assistente in maniera continuativa sta guadagnando il supporto a nuove lingue, come tedesco e portoghese.

: Gemini Live, la funzionalità che consente di conversare con l’assistente in maniera continuativa sta guadagnando il supporto a nuove lingue, come tedesco e portoghese. Gemini con Pixel Screenshots: Gemini guadagna l’estensione per Pixel Screenshots, l’app esclusiva dei Pixel 9 per gestire gli screenshot. Gli utenti potranno accedervi tenendo premuto il tasto di accensione/spegnimento e chiedendo a Gemini qualcosa relativa a uno screenshot catturato in precedenza; a quel punto sarà l’assistente a mostrare lo screenshot a cui l’utente era interessato.

Novità per gli smartphone della gamma Pixel

Il secondo gruppo di novità del Pixel Drop di ottobre 2024 coinvolge solo gli smartphone della gamma Pixel. In linea di massima, assistiamo all’espansione di alcune funzionalità, finora esclusive di determinati modelli, anche ad altri modelli meno recenti.

La Gomma Magica Audio sbarca sui Pixel 8

Una delle novità annunciate da Google con i Pixel 9, ovvero la Gomma magica audio (consente di ridurre o rimuovere rumori indesiderati dai video) di Google Foto, viene estesa agli smartphone della generazione 2023, ovvero i Google Pixel 8.

Foto e video subacquei sui Google Pixel 9

Gli smartphone Made by Google canonici della generazione 2024, ovvero Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, permettono ora di registrare video e catturare foto sott’acqua con una modalità apposita disponibile all’interno dell’app Fotocamera Pixel. È necessario l’utilizzo di una custodia impermeabile.

Migliora la Modalità Notturna della Fotocamera Pixel

Sempre restando sulla Fotocamera Pixel, Google sta aggiornadno la Modalità Notturna per permettere di accedere alla funzionalità astrofotografia dalle impostazioni aggiuntive (icona in basso a destra): una volta premuto il pulsante di scatto, partirà un timer prima dello scatto effettivo.

Inoltre, la Modalità Notturna è stata implementata nella fotocamera interna all’app Instagram, consentendo agli utenti di sfruttare tutte le potenzialità degli algoritmi di scatto in notturna Made by Google direttamente all’interno dell’app social.

L’app Termometro dei Pixel 9 Pro arriva anche su Pixel 8 Pro

Con i Pixel 9 Pro, Google ha portato al debutto una nuova versione dell’app Termometro, decisamente più intuitiva rispetto al passato e in grado di mostrare la temperatura rilevata dal sensore in tempo reale. Queste funzionalità ora sbarcano anche sul Google Pixel 8 Pro, l’unico altro Pixel a essere dotato del sensore di temperatura nella Camera Bar.

La nuova app Meteo Pixel è disponibile per tutti

Sempre con i Pixel 9, Google ha lanciato una nuova app Meteo “standalone” che va oltre quella esistente finora, disponibile come parte di app Google. Con il Pixel Drop di ottobre 2024, Meteo Pixel smette di essere esclusiva dei modelli più recenti e arriva su tutti i dispositivi Pixel aggiornati ad Android 15.

Arrivano i suggerimenti per i widget

Il selettore dei widget si arricchisce con un carosello dei suggerimenti che mostra varie categorie di widget (ad esempio Essenziali, Social, Intrattenimento o Consigliati per te), con i widget che mostrano un’anteprima di come saranno sulla schermata iniziale del dispositivo.

Il filtro chiamate migliora (purtroppo non in Italia)

L’utilissimo filtro chiamate dei Pixel riceverà presto un aggiornamento caratterizzato dall’introduzione di una voce “più umana” e di risposte più contestuali. Questa novità, finora esclusiva degli Stati Uniti, sarà presto disponibile nel Regno Unito e in Giappone.

Arriva la Protezione dai furti

Abbiamo già sentito parlare della Protezione dai furti, funzionalità il cui rilascio (tramite i Google Play Services) è partito all’inizio del mese. In soldoni, si tratta di una suite di strumenti, potenziati dall’intelligenza artificiale che aiuta a proteggere il dispositivo in caso di furto:

Blocco per furto sfrutta i sensori di movimento del telefono per rilevare se qualcuno scippa il telefono dalle mani dell’utente e scappa.

sfrutta i sensori di movimento del telefono per rilevare se qualcuno scippa il telefono dalle mani dell’utente e scappa. Blocco dispositivo offline farà sì che lo schermo si blocchi in automatico dopo che il ladro (o il burlone) avrà effettuato la disconnessione del dispositivo.

farà sì che lo schermo si blocchi in automatico dopo che il ladro (o il burlone) avrà effettuato la disconnessione del dispositivo. Blocco remoto consente di bloccare il dispositivo rubato attraverso qualsiasi altro dispositivo sfruttando il numero di telefono, dopo avere effettuato un check di sicurezza.

Spazio privato

Tra le novità che hanno debuttato sui Pixel con Android 15 c’è Spazio privato, una nuova funzionalità che crea un secondo spazio (a sé stante) sullo smartphone, raggiungibile dal cassetto delle app, in cui gli utenti possono conservare le app “private” o che vogliono semplicemente tenere lontane da occhi indiscreti. Spazio privato è protetto da un PIN differente da quello della schermata di blocco.

Novità che coinvolgono anche Pixel Tablet

Il terzo set di novità del Pixel Drop di ottobre 2024 coinvolge anche Google Pixel Tablet, quello che ad oggi è l’unico tablet Android del colosso di Mountain View.

Trasmissione dei contenuti multimediali da tablet a telefono

Nelle prossime settimane, Google implementerà la possibilità di trasferire al volo i contenuti multimediali in riproduzione su Pixel Tablet agli smartphone della gamma Pixel: basterà avvicinare lo smartphone al tablet (funziona con app come Spotify o YouTube Music).

Notifiche “all’unisono” tra tutti i dispositivi

Il Pixel drop di ottobre 2024 cerca di risolvere un problema di lunga data dell’ecosistema Android: le notifiche duplicate su più dispositivi dello stesso utente.

Adesso, quando un utente ignora una notifica su un dispositivo, questa scomparirà anche dagli altri dispositivi. Questa funzionalità sfrutta l’app Device Connectivity Service, aggiornata da poche ore attraverso il Google Play Store

Più controlli per Pixel Tablet

Con Android 15 e il Pixel Drop di ottobre 2024, Google Pixel Tablet rafforza la sua vocazione da dispositivo per la smart home, guadagnando i Controlli della casa di Google Home direttamente come salvaschermo: da qua, gli utenti potranno gestire i dispositivi smart e visualizzare l’anteprima delle telecamere di sicurezza mentre il tablet è inattivo o in carica. Inoltre, quando il tablet viene sfruttato come cornice digitale, guadagna nuovi design per l’orologio e la possibilità di condividere le foto.

Su quali dispositivi sono disponibili le varie funzionalità del Pixel Drop di ottobre 2024

Di seguito, riepiloghiamo su quali dispositivi arriveranno le varie funzionalità parte del Pixel Drop di ottobre 2024.

Gemini sulle Pixel Buds : su tutti i dispositivi aggiornabili ad Android 15

: su tutti i dispositivi aggiornabili ad Android 15 Gemini Live : su tutti i dispositivi aggiornabili ad Android 15 (eccetto Google Pixel Tablet)

: su tutti i dispositivi aggiornabili ad Android 15 (eccetto Google Pixel Tablet) Gemini con Pixel Screenshots : solo sui Google Pixel 9

: solo sui Google Pixel 9 Night Sight per Instagram : tutti i dispositivi (eccetto Google Pixel 6a e Pixel Tablet)

: tutti i dispositivi (eccetto Google Pixel 6a e Pixel Tablet) Foto e video subacquei : solo sui Google Pixel 9 (eccetto Google Pixel 9 Pro Fold)

: solo sui Google Pixel 9 (eccetto Google Pixel 9 Pro Fold) Protezione dai furti : su tutti i dispositivi

: su tutti i dispositivi Spazio privato : su tutti i dispositivi

: su tutti i dispositivi Miglioramenti alla modalità hub : solo su Google Pixel Tablet

: solo su Google Pixel Tablet Gomma magica audio : ora disponibile su tutti gli smartphone da Google Pixel 8 in avanti

: ora disponibile su tutti gli smartphone da Google Pixel 8 in avanti Astrofotografia : ora disponibile su tutti gli smartphone da Google Pixel 6 in avanti

: ora disponibile su tutti gli smartphone da Google Pixel 6 in avanti App Termometro migliorata : già disponibile su Google Pixel 9 Pro, ora disponibile anche su Google Pixel 8 Pro

: già disponibile su Google Pixel 9 Pro, ora disponibile anche su Google Pixel 8 Pro Nuova app Meteo Pixel : ora disponibile su tutti i dispositivi aggiornabili ad Android 15

: ora disponibile su tutti i dispositivi aggiornabili ad Android 15 Filtro chiamate di nuova generazione : disponibile nel Regno Unito e in Giappone su tutti i dispositivi aggiornabili ad Android 15 (eccetto Google Pixel Tablet)

: disponibile nel Regno Unito e in Giappone su tutti i dispositivi aggiornabili ad Android 15 (eccetto Google Pixel Tablet) Dismissione delle notifiche : su tutti i dispositivi aggiornabili ad Android 15

: su tutti i dispositivi aggiornabili ad Android 15 Suggerimenti dei widget : su tutti i dispositivi aggiornabili ad Android 15 (eccetto Google Pixel Tablet)

: su tutti i dispositivi aggiornabili ad Android 15 (eccetto Google Pixel Tablet) Trasmetti ai dispositivi vicini : solo sui Google Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 8 Pro, Pixel Fold, Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro, Pixel Tablet

: solo sui Google Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 8 Pro, Pixel Fold, Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro, Pixel Tablet Vibrazione adattiva: su tutti gli smartphone da Google Pixel 7 in avanti

Il Pixel Drop è anche per gli smartwatch della gamma Pixel

Google non si preoccupa esclusivamente dei propri smartphone e tablet ma tiene a mente anche i propri smartwatch che riceveranno alcune novità, parte del Pixel Drop di ottobre 2024.

Riquadro contatto singolo

Per far sì che gli utenti in possesso di uno smartwatch possano raggiungere in maniera più rapida i propri cari, Google ha aggiunto (su tutte le generazioni di Pixel Watch) il nuovo riquadro “Contatto singolo”: esso consente di scegliere quale contatto visualizzare e offre azioni rapide per chiamare, inviare messaggi o aprire la scheda del contatto.

Possibilità di reagire a una mail tramite emoji

Google sta aggiungendo a Gmail per Wear OS la possibilità di inviare e visualizzare reazioni emoji direttamente dallo smartwatch.

Arriva in Italia il rilevamento della perdita del polso

Il rilevamento della perdita del polso è una funzionalità annunciata qualche tempo fa da Google, assieme a Google Pixel Watch 3. In soldoni, la funzionalità è in grado di identificare quando il cuore di una persona smette improvvisamente di battere (a causa, ad esempio di arresto cardiaco, avvelenamento o arresto respiratorio) e procedere con la chiamata verso i servizi di emergenza.

Questa funzionalità esclusiva di Google Pixel Watch 3, inizialmente disponibile (da settembre) nel Regno Unito e in alcuni stati dell’Unione Europea, è ora disponibile in altri tre paesi del Vecchio Continente: Italia, Belgio e Spagna.