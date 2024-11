Essenzialmente un’estensione permette a Google Gemini di accedere a una particolare app o servizio, in modo che il chatbot possa fornire risposte più personalizzate.

Allo stato attuale esistono una serie di azioni complesse che Gemini può già eseguire tramite le estensioni. Ad esempio è possibile chiedere a Gemini di leggere i messaggi nell’app Google Messaggi o di visualizzazione le chiamate ricevute in Google Telefono.

In ambito smart home è ad esempio possibile chiedere a Gemini di accendere le luci del soggiorno e della camera da letto, abbassare il riscaldamento e chiudere la porta d’ingresso in un unica richiesta.

Al momento ci sono una decina di estensioni disponibili nell’app Gemini:

Google Flights

Google Home (anteprima pubblica)

Google Hotels

Google Maps

Google Workspace

OpenStax

Utilities

YouTube

YouTube Music

WhatsApp

Google Telefono

Google Messaggi

Spotify (in arrivo)

La maggior parte delle estensioni sono di Google, ma ce ne sono anche di terze parti, come l’estensione in arrivo per Spotify e quella per WhatsApp e probabilmente ne arriveranno ancora.

Come attivare o disattivare le estensioni di Google Gemini

Alcune estensioni potrebbero essere già abilitate nell’app Gemini, ma alcune non sono ancora disponibili per tutti gli utenti e nemmeno per tutti i dispositivi.

Quando saranno disponibili, le varie estensioni appariranno nelle impostazioni dell’app Gemini, all’interno della sezione Estensioni accessibile toccando la foto del profilo e potranno essere attivate o disattivate in qualsiasi momento tramite i relativi interruttori.

Quando sono abilitate la maggior parte delle estensioni mostrerà un avviso che informa sul fatto che Gemini raccoglie dati e li usa per eseguire azioni, mentre la maggior parte delle informazioni raccolte viene usata privatamente per migliorare il chatbot.

In merito all’estensione Google Home, i dati dei sensori e delle telecamere non vengono raccolti per l’uso. In ogni caso nessuna informazione viene utilizzata in Gemini senza il consenso espresso dell’utente.