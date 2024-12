Nonostante non sia tra le app più note né tra quelle che ricevono una grande quantità di aggiornamenti, anche Google Recorder sembra essere al centro di un miglioramento trainato dall’intelligenza artificiale. L’ultima versione dell’app di registrazione audio predefinita dei device Google Pixel, infatti, potrebbe introdurre una funzione che riduce il rumore di fondo nelle registrazioni così da dare risalto alla voce umana.

Quali funzioni (e limitazioni) potrebbe avere Clear Voice in Google Recorder

La versione attuale di Google Recorder sugli smartphone Pixel (disponibile anche su Pixel Watch 3) offre numerose funzionalità: registrare e salvare audio, ovviamente, ma anche modificare la registrazione, effettuare ricerche al suo interno, assegnare etichette quando parlano più persone, ottenere una trascrizione e un riepilogo della stessa inclusa la possibilità di rilevare la lingua di una trascrizione e correggerne il testo.

Nonostante si tratti di un insieme di strumenti molto ricco, l’app non ha la funzionalità di cancellazione del rumore. Analizzando il codice della versione 4.2.20241001.701169069 di Google Recorder su Android, sembrano esserci delle possibilità in questo senso.

Non è ancora possibile attivare e provare questa funzionalità, ma dalle stringhe di codice emerge l’esistenza di una funzione denominata Clear Voice. Come suggerisce anche lo stesso nome si tratta di una funzione orientata a ridurre al minimo il rumore di fondo di una registrazione dando priorità alle voci umane. La funzionalità avrà, a quanto pare, delle limitazioni. Sembrerebbe, infatti, che funzioni solo con un audio mono, mentre non è possibile usufruirne quando si utilizza un microfono esterno.

Non è chiaro se la funzione verrà implementata (ed eventualmente quando) ma è importante notare che il team di sviluppo di Google stia lavorando a questa soluzione. Una novità apparentemente marginale e ampiamente diffusa in altre app similari, ma che renderebbe Google Recorder ancora più completa per ottenere registrazioni di alta qualità anche senza rumori di sottofondo.