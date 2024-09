Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei tanti prodotti che il colosso di Mountain View offre agli utenti e ciò riguarda ovviamente anche Android, il sistema operativo mobile più diffuso al mondo.

Alla base dell’enorme successo a livello globale di Android vi è proprio il costante impegno del suo team di sviluppatori e un esempio è rappresentato dalla funzionalità Quick Share, che presto potrà contare su una novità importante per rendere più rapido lo scambio di dati.

Ecco come migliorerà Quick Share su Android con una novità in arrivo

Nelle scorse ore il popolare leaker AssembleDebug ha pubblicato su X un breve video con in quale ci offre una dimostrazione di una nuova funzionalità di condivisione di Quick Share, soluzione basata sull’utilizzo di un codice QR.

In sostanza, in futuro gli utenti potranno sfruttare Quick Share per inviare e ricevere file con la semplice scansione di un codice QR, il tutto con un’esperienza decisamente intuitiva.

Quick Share utilising QR code to send and receive stuff. This will be available in future updates making it easy to receive files just by scanning the QR code. #Android #Google pic.twitter.com/zdjFBe6bV1 — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) September 21, 2024

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova funzionalità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti Android ma siamo certi sin d’ora che saranno in tanti ad attenderla con impazienza, avendo le potenzialità per rendere l’esperienza di condivisione molto più accattivante.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View o nuove anticipazioni.