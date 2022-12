Oltre alla lunghissima lista di fix, di cui abbiamo parlato altrove, l’aggiornamento con le patch di sicurezza di dicembre porta con sé il quarto e ultimo feature drop dell’anno aggiungendo un sacco di nuove funzioni all’interno del software dei Pixel supportati e di Android.

Le novità di dicembre per i Pixel e Android

Le funzioni sono state più o meno tutte annunciate da Google nelle ultime settimane, con delle beta e dei comunicati stampa, e per questo le conosciamo già un po’, ma adesso è giunto il momento di vederle per filo e per segno, scoprendo anche per quali modelli di Pixel sono disponibili.

VPN per Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro

Finalmente, dopo essere stata anticipata un po’ di settimane fa, la VPN gratuita integrata all’interno di Google One è disponibile per Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro. È utilizzabile con qualsiasi tipo di rete e per qualsiasi tipo di navigazione, per cui garantisce un alto livello di sicurezza.

Nuove impostazioni di sicurezza e privacy

Le impostazioni di sicurezza e privacy sono state unificate e spostate in un solo posto, così da essere accessibili più facilmente e velocemente. Ciò per avere una sola schermata nella quale avere accesso a tutte le funzioni per la protezione dello smartphone.

Clear Calling per Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro

Clear Calling, Chiamata nitida, è disponibile per Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro. Si tratta di una funziona che utilizza la connessione dati e Wi-Fi e le capacità del SoC Tensor G2 per aumentare la qualità delle chiamate telefoniche migliorando la voce dell’interlocutore e riducendo il rumore di fondo.

Etichette per Google Recorder

Questa funzione ha dell’incredibile perché aggiunge una cosa veramente smart alle registrazioni, a patto di avere un Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro, Google Pixel 6 o Google Pixel 6 Pro. In sostanza, ora Google Recorder è capace di registrare vere e proprie riunioni, interviste e conferenze aggiungendo automaticamente un’etichetta individuale alla persona che parla: questo significa che Google Recorder etichetta in modo autonomo ogni persona nuova e diversa che parla all’interno delle registrazioni.

Maggiori informazioni sul sonno

Con una combinazione di Fitbit Sleep Profile, Google Pixel Watch e Fitbit Premium, adesso è possibile avere maggiori informazioni sul sonno e ricevere diversi suggerimenti su come riposare meglio. La funzione tiene conto di 10 diversi aspetti del sonno, tra cui la durata, l’uniformità dell’ora di coricarsi e l’interruzione, per rappresentare gli schemi con uno dei sei animali del sonno al fine di valutare e modificare le abitudini con cui si riposa. Inoltre, Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro ora sono in grado di rilevare la tosse e il russamento al fine di fornire maggiori informazioni per avere un quadro ancora più completo sul sonno.

Nuovi sfondi, anche animati

Sono disponibili dei nuovi sfondi della categoria Curated Culture, tutti d’autore e realizzati per celebrare la giornata internazionale delle persone con disabilità, pronti per essere usati per personalizzare il Pixel.

Ci sono poi dei nuovi sfondi animati capaci di reagire ai movimenti dello smartphone spostandosi e oscillando e dei nuovi tile per Wear OS capaci di mostrare l’alba e il tramonto e fino a 5 contatti rapidi presi da Google Contatti.

Infine, altre funzioni si espandono

La chiave digitale dell’auto, una funzione per aprire, chiudere e avviare un’auto compatibile con lo smartphone, ora può essere condivisa con amici e familiari che ne hanno bisogno.

Il controllo grammaticale di Gboard ora è disponibile in francese, oltre che in spagnolo e in inglese.

Live Translate adesso è capace di tradurre il testo nelle applicazioni di messaggistica, sia nei messaggi ricevuti che inviati, in altre lingue: arabo, persiano, svedese, vietnamita e danese.

Una ricerca migliore ora è disponibile per i Google Pixel dal Pixel 4a in poi, così da poter trovare rapidamente quello che si sta cercando, che si tratti di un’applicazione, un contatto, uno screenshot, un’impostazione o un risultato web.

La trascrizione dei messaggi vocali in Google Messaggi ora supporta i Google Pixel dal Pixel 4a in poi.

L’audio spaziale per le Google Pixel Buds Pro sarà disponibile con l’aggiornamento di gennaio e supporterà i movimenti della testa per offrire un suono più coinvolgente e immersivo per sentirsi ancora di più al centro dei film e dei programmi preferiti, a patto di avere un Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro, Google Pixel 6 o Google Pixel 6 Pro.

Queste sono tutte le nuove funzioni annunciate e rilasciate da Google questa sera, fatta eccezione per l’audio spaziale per le Google Pixel Buds Pro che sarà disponibile solo il mese prossimo. Ora vi lasciamo a una tabella riassuntiva con tutte le novità e con i modelli per cui sono disponibili e a un video pubblicato da Google con cui vengono tutte illustrate durante l’utilizzo.