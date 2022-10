Nella serata di giovedì 20 ottobre, con qualche settimana di anticipo rispetto alla canonica tabella di marcia, Google ha rilasciato la beta 3 di Android 13 QPR1, terza versione in anteprima dell’aggiornamento trimestrale che arriverà a dicembre.

Gli utenti iscritti al Programma Android Beta e in possesso di uno smartphone Google Pixel compatibile (ovvero Pixel 4a e modelli successivi) possono dunque installare il nuovo aggiornamento che, oltre a correggere alcuni bug, introduce alcune novità e rispetto alle due precedenti beta.

Android 13 QPR1 arriverà a dicembre

Android 13 QPR1 è il primo degli aggiornamenti trimestrali che aggiungeranno nuove funzionalità agli smartphone della famiglia Google Pixel, aggiornata ad Android 13 dallo scorso mese di agosto. Il percorso di sviluppo, iniziato nel mese di settembre con la Beta 1 e proseguito nel mese di ottobre con la Beta 2 prima e la nuova Beta 3 ora, terminerà con il rilascio in forma stabile del primo Pixel Feature Drop di Android 13, atteso per il prossimo mese di dicembre.

Prima di scoprire tutte le novità introdotte con la Beta 3 del prossimo aggiornamento trimestrale del sistema operativo Android, vi rimandiamo a tutte le novità emerse a seguito del rilascio delle precedenti Beta 1 e Beta 2:

Tutte le novità introdotte dalla Beta 3

Innanzitutto, per la prima volta, i nuovi Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro entrano a far parte del Programma Android Beta: gli utenti in possesso di questi due smartphone, al pari degli utenti in possesso di un Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 5, Google Pixel 5a, Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro, e Google Pixel 6a, potranno quindi iscriversi al programma e provare le nuove versioni software in anteprima.

Al netto del changelog ufficiale che vi abbiamo riportato nel precedente articolo sulla disponibilità della Beta 3, nel quale il team di sviluppo evidenziava principalmente i problemi risolti con la nuova versione in anteprima, a darci una grossa mano nella disamina delle novità introdotte con il nuovo aggiornamento in anteprima è ancora una volta Mishaal Rahman che, tramite una lunga discussione su Twitter (trovate il link in fonte), espone tutte le novità da lui riscontrate in seguito all’installazione della Beta 3 di Android 13 QPR1.

Nuova animazione per le cartelle nella schermata iniziale

La Beta 3 nasconde i lavori in corso per una nuova animazione alle cartelle nella schermata iniziale: questa si presenta quando si effettua uno swipe tra pagine all’interno della cartella.

There's a new animation in testing for when you swipe between pages in a folder on the home screen. (Had to post this tweet from mobile because Twitter doesn't support mixed media tweets from desktop 😑) pic.twitter.com/XjZcjFGQBv — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 20, 2022

Clear Calling (Chiamata nitida) arriva su Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Le impostazioni per la funzionalità Clear Calling (Chiamata nitida in Italia), la funzionalità che riduce i rumori di sottofondo durante le chiamate, fanno la loro apparizione sui Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, al debutto nel Programma Android Beta, primi (e per il momento unici) smartphone che supporteranno la funzionalità (non disponibile per le chiamate VoIP; per raggiungere le impostazioni dedicate, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Suoni e vibrazione”. Rahman afferma di avere provato la funzionalità e che questa sembra funzionare. La funzionalità manca sui Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a perché questi smartphone non hanno la libreria necessaria (audio_cca_aoc, dove CCA = Crystal Clear Audio e AoC = Always-on Compute).

Menu esteso per il pannello del volume

Piccola marcia indietro sul fronte del menu esteso del pannello del volume, quello raggiungibile tramite i tre pallini presenti sotto la barra del volume (è necessario premere sul bilanciere del volume per farla spuntare): nella Beta 2, questo, era stato spostato al centro della schermata; adesso, il menu è tornato nella parte bassa; la differenza è mostrata nelle due immagini seguenti.

Novità per “Condividi batteria”

Gli utenti in possesso di un Google Pixel con supporto alla ricarica wireless inversa (funzionalità “Condividi batteria”), possono riscontrare un nuovo interruttore chiamato “Attiva automaticamente” e che consente di attivare la condivisione della batteria per un breve lasso di tempo quando lo smartphone viene collegato al caricabatterie.

Wallpaper Effects

La nuova app “Wallpaper Effects” è preinstallata nell’immagine della Beta 3 di Android 13 QPR1; si tratta dell’applicazione che genera gli effetti cinematici 3D sugli sfondi. Sul mio Pixel 6 aggiornato alla Beta 3 l’applicazione non è presente, probabilmente proprio perché è presente nell’immagine della beta e non viene distribuita tramite l’aggiornamento OTA.

Supporto integrato per le VPN

La Beta 3 di Android 13 QPR1 introduce il supporto alle VPN built-in, in vista del lancio del servizio gratuito Google One VPN per i Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Novità per la barra delle applicazioni

La Beta 3 porta anche una novità per i dispositivi dotati di un display dalle grandi dimensioni, nello specifico per la barra delle applicazioni. Il team di sviluppo ha aggiunto un nuovo pulsante che può apparire sulla barra delle applicazioni: si tratta del pulsante “matita” che apre la modalità disegno di Google Keep, consentendo di prendere note immediate.

There's a new button that can appear on the taskbar in Android 13 QPR1 Beta 3 on Pixel devices. When you tap the pencil icon, Google Keep's drawing mode is opened (Google's experimenting with launching it as a bubble and floating window). This is likely for the Pixel Tablet. pic.twitter.com/1qLeNvZGGd — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 21, 2022

Oltre a queste novità tangibili, la Android 13 QPR1 Beta 3 introduce tante altre piccole novità di poco conto. Sebbene questa versione in anteprima fosse originariamente attesa per il mese di novembre, Google ha deciso di anticipare i tempi, probabilmente per allungare di qualche settimana la fase di test sui Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Vedremo se da qua a dicembre, momento in cui avverrà il rilascio della versione stabile di Android 13 QPR1, il colosso di Mountain View deciderà di rilasciare ulteriori versioni in anteprima o se sarà sufficiente il lavoro fatto finora. Va infine sottolineato che la registrazione al Programma Android Beta può essere annullata in qualsiasi momento per tornare alla versione stabile di Android 13: tuttavia, i dati dell’utente sul dispositivo verranno cancellati. Per poterne “uscire” senza perdere i dati, bisognerà attendere il rilascio della versione stabile di Android 13 QPR1 prevista nel mese di dicembre.

