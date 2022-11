Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al perfezionamento dell’aggiornamento noto come Android 13 QPR1, la cui versione definitiva è attesa per il prossimo mese e nelle scorse ore ha rilasciato una nuova beta.

Stiamo parlando di Android 13 QPR1 Beta 3.1, release che arriva a distanza di poco più di due settimane dalla beta 3 e che allo stato attuale non è chiaro se sia l’ultima versione prima di quella definitiva (il colosso di Mountain View, infatti, potrebbe rilasciare anche una beta 4).

Le novità di Android 13 QPR1 Beta 3.1

Così com’è avvenuto anche per le precedenti beta, il team di sviluppatori di Google ci tiene a precisare che ci troviamo di fronte a una build stabile, ritenuta “adatta per un uso generale”.

In particolare, con questa versione vengono introdotte le patch di sicurezza di novembre e vengono risolti diversi bug riscontrati dagli utenti, come quelli relativi ai crash di alcune app che usano MediaSession, ai freeze dell’interfaccia a causa della GPU, alla sbagliata visualizzazione del messaggio Chiamata Persa invece di Chiamata risposta su un altro dispositivo, ai crash dell’app Google Fotocamera o al suo avvio lento, al funzionamento di Google Assistant e agli artefatti durante la registrazione della schermata o la visualizzazione di video.

Questo è il changelog ufficiale:

Fixed a platform issue that caused apps to crash when they were using a MediaSession to handle input from hardware media playback buttons. (Issue #251798994, Issue #252665746, Issue #251381423, Issue #251513135, Issue #255500998)

Fixed issues where a device’s GPU drivers sometimes caused the system UI to freeze during normal device use.

Fixed an issue where Pixel phones sometimes displayed an incorrect “Missed call” notification instead of “Call answered on another device” when the call was answered remotely by Pixel Watch (in untethered mode).

Fixed an issue that sometimes caused the Google Camera app to crash.

Fixed an issue that prevented Google Assistant from being activated by hotword on some devices.

Fixed an issue that prevented motion-based gestures, such as “Lift to check phone” or “Flip to Shhh”, from working on some devices.

Fixed an issue that sometimes caused artifacts to display when recording or viewing video on some devices.

Fixed an issue that sometimes caused the Google Camera app to launch slowly.

Fixed an issue for Pixel 6a devices that sometimes caused the CarrierSettings to crash when inserting a SIM card.

Fixed that issue that prevented the “Go to browser” option in the notification shade from working while using an instant app.

Come procedere all’aggiornamento

La versione Beta 3.1 di Android 13 QPR1 è disponibile per i Google Pixel 4a e Pixel 4a 5G, Pixel 5 e Pixel 5a, Pixel 6 e Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Per installare l’aggiornamento è necessario registrare lo smartphone al Programma Android Beta, visitando la sezione dispositivi, cliccando su “Registra”, accettando i termini del programma e cliccando su “Conferma e registrati”. Una volta fatto ciò, lo smartphone avviserà l’utente della disponibilità di un nuovo aggiornamento software.

Chi è già nel programma e non ha ricevuto l’aggiornamento via OTA (o in caso di problemi) può sfruttare i file Factory Image e OTA delle nuove build, che possono essere scaricati direttamente dal portale degli sviluppatori Android tramite i link sottostanti e quindi installati manualmente:

La registrazione al programma beta può essere annullata in qualsiasi momento per tornare alla versione stabile ma i dati dell’utente sul dispositivo verranno cancellati. Per poterne uscire senza perdita dei dati bisognerà attendere il rilascio della versione stabile di Android 13 QPR1, prevista per l’inizio del prossimo mese.