La seguente raccolta di aggiornamenti software comprende dispositivi Android facenti capo a due soli produttori — Samsung e Google —, ma una varietà di contenuti ugualmente considerevole, dall’update ad Android 12L per i tablet alle patch di sicurezza di questo mese e del precedente per un folto gruppetto di smartphone.

Google Pixel 6a, Pixel 6 e Pixel 6 Pro: le novità dell’aggiornamento

È passata esattamente una settimana da quando Google aveva avviato il roll out delle patch di sicurezza di settembre 2022 per tutti i Pixel supportati ad eccezione dell’ultimo arrivato Pixel 6a e quest’ultimo si è appena messo in pari.

Nelle scorse ore, Google Pixel 6a (di cui trovate a questo link la nostra recensione) ha iniziato a ricevere l’aggiornamento di Android 13 con annesse patch di sicurezza dell’ultimo mese. La nuova build è la TP1A.220905.004.A2. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo all’articolo che avevamo già realizzato.

Contestualmente, i top di gamma Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro stanno ricevendo delle nuove build — TP1A.220905.004.A1 — su rete Verizon.

Samsung Galaxy S21, S20 FE, Tab S8, Tab S7, A51, A41: le novità degli aggiornamenti

La lista degli aggiornamenti facenti capo a Samsung è molto più lunga e variegata, sia in termini di prodotti che di contenuti degli update rilasciati.

Serie Samsung Galaxy Tab S8 e Tab S7

Partendo dai tablet, che nell’ultimo periodo sono tornati alla ribalta grazie a svariate novità dedicate, ci sono due serie flagship da analizzare.

Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra (a questo link la nostra recensione) sono stati i primi a ricevere il major update alla One UI 4.1.1 con base Android 12L, compiendo un salto in avanti notevole in termini di esperienza d’uso e produttività. In questo caso, abbiamo dinanzi un mero aggiornamento di stabilità che pesa poco meno di 260 MB e porta il firmware X80*XXU2AVI1, senza neppure nuove patch mensili.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+ (ecco la nostra recensione), vi avevamo già segnalato questo aggiornamento nei giorni addietro e adesso dobbiamo solo riportarvi l’allargamento del roll out in Europa, USA, Canada e Asia. Tab S7 riceve il firmware T87xXXU2CVH3, Tab S7+ la T97xXXU2CVH3.

Quanto alle novità che la One UI 4.1.1 con base Android 12L porta con sé, ricordiamo che si tratta di una versione del sistema operativo del robottino verde pensata appositamente per consentire agli utenti di sfruttare al meglio gli schermi grandi di tablet e smartphone pieghevoli. In tempi non sospetti vi abbiamo dato una dimostrazione pratica di tali vantaggi nella nostra prova dedicata al nuovissimo Samsung Galaxy Z Fold4 (a questo link trovate la nostra recensione), arrivato sul mercato proprio con tale versione software. Tra le novità più rilevanti occorre ricordare: la nuova taskbar che potenzia nettamente l’utilizzo in multitasking, le nuove gesture per passare dalla modalità a schermo intero a quella split-screen, l’utilizzo migliorato delle app in finestra; tra quelle specifiche della One UI 4.1.1 spiccano poi l’estrazione di testo dalle immagini, con anche possibilità di traduzione e condivisione, la funzione di ricerca più avanzata di My Files e le nuove versioni di app proprietarie essenziali come tastiera e browser. Nel caso del pieghevole, c’è anche una Flex Mode rinnovata con la porzione inferiore sfruttabile alla stregua di un touchpad.

Tutti gli altri

Per gli smartphone sono in arrivo aggiornamenti nettamente meno ricchi di novità, trattandosi essenzialmente di patch di sicurezza mensili.

In riferimento a quelle di settembre 2022 — per tutti i dettagli vi rimandiamo al nostro articolo dedicato (sono state risolte ben 24 vulnerabilità) —, si stanno aggiornando:

Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra, in Europa, alla versione G99*BXXS5CVHI con un OTA da 216 MB.

Samsung Galaxy S20 FE, già visto in versione 5G, sta ricevendo la versione G780GXXU3CVI1 per il modello Snapdragon 4G a partire da Australia, Malesia, Thailandia, Filippine e Vietnam.

Samsung Galaxy A41 si sta aggiornando in India al firmware F415FXXU2CVH1, che gli fa compiere il salto alle patch di sicurezza di agosto 2022.

Infine, Samsung Galaxy A51 sta ricevendo un corposo aggiornamento in Europa (dalla Germania): poco meno di 1 GB di file OTA introducono il firmware A515FXXU5FVG4, ma lo smartphone rimane inchiodato alle patch di sicurezza di luglio 2022 e riceve soprattutto miglioramenti di stabilità e affidabilità di sistema, con riferimento anche all’aspetto della sicurezza.

Come aggiornare dispositivi Google e Samsung

Su tutti questi modelli, è possibile controllare manualmente la presenza di nuovi aggiornamenti tramite i soliti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i Google Pixel, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”; parlando più precisamente di Pixel 6a, è possibile procedere manualmente tramite i seguenti link:

Factory image | Full OTA image

