Un mese finisce, un altro inizia e Samsung si conferma ancora una volta come il produttore Android più virtuoso in materia di supporto software ai propri dispositivi: non soltanto il colosso sudcoreano ha già illustrato in dettaglio il nuovo update di sicurezza mensile, ma ne ha persino già iniziato la distribuzione per una lunga lista di modelli, tra i quali spiccano sicuramente il best-buy Samsung Galaxy A52s 5G, gli ultimi smartphone della serie Note e gli ex flagship della serie Samsung Galaxy S21. Senza ulteriori indugi, andiamo subito a scoprire i dettagli di questi nuovi aggiornamenti.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, A52s, Note 20, Note 20 Ultra, S20 FE, S10 Lite, A72, A32: le novità degli aggiornamenti

In apertura avete avuto modo di leggere solo i nomi di spicco di questa raccolta, ma la lista completa è ben più lunga e diversificata — per generazioni, serie e fasce di prezzo — e comprende: Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy A72 e Samsung Galaxy A32.

Ad accomunare quasi tutti gli aggiornamenti in roll out per questi modelli è la presenza delle patch di sicurezza del mese di settembre 2022. A questo proposito, si è detto che Samsung ha già presentato in dettaglio la SMR (Security Maintenance Release) di questo mese e per tutti i dettagli vi rimandiamo al nostro articolo dedicato (sono state risolte ben 24 vulnerabilità). In questa sede, dunque, vedremo soltanto i dettagli specifici di ciascun aggiornamento:

Samsung Galaxy S21 , Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra (ecco la nostra riprova nel 2022) sono i primi a ricevere il nuovo aggiornamento software con la versione firmware G99xBXXS5CVHI in distribuzione in Germania. Altri Paesi europei, incluso il nostro, non tarderanno ad accodarsi. Non dovrebbero mancare i consueti miglioramenti di stabilità.

, e (ecco la nostra riprova nel 2022) sono i primi a ricevere il nuovo aggiornamento software con la versione firmware in distribuzione in Germania. Altri Paesi europei, incluso il nostro, non tarderanno ad accodarsi. Non dovrebbero mancare i consueti miglioramenti di stabilità. Samsung Galaxy A52s 5G (ecco la nostra recensione e la nostra riprova dopo 7 mesi) ha iniziato ad aggiornarsi a Taiwan con la versione firmware A528BZTU1CVH6 . Sono presenti anche miglioramenti di stabilità e affidabilità di sistema.

(ecco la nostra recensione e la nostra riprova dopo 7 mesi) ha iniziato ad aggiornarsi a Taiwan con la versione firmware . Sono presenti anche miglioramenti di stabilità e affidabilità di sistema. Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra , gli ultimi rappresentanti ufficiali della serie Note (la cui peculiarità è comunque sopravvissuta in altre serie), si stanno aggiornando rispettivamente alla versione N98xFXXS5FVH7 per i modelli LTE e a quella N98xBXXS5FVH7 nelle varianti 5G. Il roll out ha già toccato vari Paesi europei, tra i quali figura anche l’Italia.

e , gli ultimi rappresentanti ufficiali della serie Note (la cui peculiarità è comunque sopravvissuta in altre serie), si stanno aggiornando rispettivamente alla versione per i modelli LTE e a quella nelle varianti 5G. Il roll out ha già toccato vari Paesi europei, tra i quali figura anche l’Italia. Samsung Galaxy S20 FE 5G (qui nel nostro confronto con A52s e S21 FE) si sta a sua volta aggiornando in Europa: nella lista dei Paesi c’è anche l’Italia e la versione firmware in distribuzione è la G781BXXU4FVI1. Nei prossimi giorni sarà sicuramente la volta delle altre varianti di questo popolare modello.

Infine, ci sono tre modelli che non stanno ricevendo le ultime patch di sicurezza disponibili, bensì quelle di agosto 2022 (per il cui contenuto vi rimandiamo al nostro articolo dedicato). Ecco tutti i dettagli che vi serve conoscere:

Samsung Galaxy A72 (ecco la nostra recensione) si sta aggiornando alla versione firmware A725FXXU4BVG2 in Russia; il changelog riporta anche miglioramenti di stabilità e affidabilità.

(ecco la nostra recensione) si sta aggiornando alla versione firmware A725FXXU4BVG2 in Russia; il changelog riporta anche miglioramenti di stabilità e affidabilità. Discorso analogo per Samsung Galaxy A32 , che sempre in Russia sta ricevendo la versione firmware A325FXXU2BVH1.

, che sempre in Russia sta ricevendo la versione firmware A325FXXU2BVH1. Samsung Galaxy S10 Lite sta ricevendo le patch di sicurezza del mese scorso a partire dagli USA: il roll out della versione G770U1UES6GVH4 è partito sulle reti AT&T, Bluegrass Cellular, Cellular South, Comcast, C-Spire, Sprint, T-Mobile e Xfinity Mobile. Si attendono notizie per altri mercati.

Come aggiornare smartphone Samsung

Su tutti questi modelli, è possibile controllare manualmente la presenza di nuovi aggiornamenti tramite il solito percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

