Il prossimo aggiornamento di Android 12L porterà diverse novità sui tablet Samsung, inizialmente solo su quelli della serie S8 e in seguito anche su altri. Tra le principali novità si annoverano l’aggiunta di una barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo (in stile Windows o ChromeOS), un multitasking potenziato sia nelle prestazioni che nel layout, che diventerà molto più personalizzabile, e altro.

Nuova barra delle applicazioni per semplificare il multitasking

Android 12L rende ancor più comode le funzionalità di multitasking aggiungendo una nuova barra delle applicazioni sulla serie Galaxy Tab, completamente personalizzabile e che tiene in memoria le applicazioni utilizzate.

Per utilizzare al meglio la modalità multitasking verranno introdotte nuove gesture, grazie alle quali si potrà non solo interagire con la modalità a schermo diviso, ma anche personalizzarne l’esperienza.

Più spazio utilizzabile nella modalità a schermo condiviso

Con lo scopo di aumentare la produttività durante l’utilizzo del tablet, verrà introdotta la possibilità di aprire una notifica direttamente a fianco delle finestre già aperte (oppure visualizzarla a schermo intero).

Sarà possibile salvare nella barra delle applicazioni gruppi di app divisi in cartelle, da organizzare a discrezione dell’utente; inoltre sarà possibile utilizzare fino ad un massimo di tre applicazioni contemporaneamente nella stessa schermata, con la possibilità di riorganizzarle e ridimensionarle a piacere.

Le app Orologio e Promemoria potranno diventare trasparenti

Sempre lato produttività verrà introdotta una nuova funzione che consentirà di avere sott’occhio l’intera schermata anche effettuando operazioni diverse, se l’utente sta utilizzando l’app calendario e al contempo sta operando con l’app Promemoria (o Orologio) in una finestra flottante, potrà grazie all’aggiornamento rendere temporaneamente trasparente l’app in finestra, avendo così modo di controllare il Calendario sottostante, semplicemente toccando un punto qualsiasi della schermata (la gif rende meglio l’idea).

Android 12L aumenterà il numero di applicazioni di terze parti compatibili con la modalità a schermo diviso

Il prossimo aggiornamento di Android 12L amplierà l’elenco delle applicazioni di terze parti compatibili con il multitasking sulla serie Galaxy Tab, tutte le applicazioni che verranno aggiunte potranno essere aperte in finestra o a schermo intero, venendo visualizzate in modo più proporzionale su schermi di grandi dimensioni. Anche in seguito all’aggiornamento verrà continuamente e ulteriormente ampliato il parco di applicazioni di terze parti compatibili con il multitasking.

Non c’è al momento una data di rilascio ufficiale per l’aggiornamento in questione, ma avendo già svelato numerosi dettagli non dovrebbe mancare poi molto prima che Samsung porti il nuovo update di Android 12L su alcuni dei suoi Galaxy Tab, dopo un’iniziale roll out sulla serie S8, dovrebbe in seguito essere reso disponibile anche per Tab S7, Tab S7 FE, Tab S6, Tab S6 Lite e Tab Active3.

