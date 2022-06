Come già riportato qualche giorno fa, Samsung avrebbe già iniziato i lavori per la nuova versione della propria interfaccia personalizzata basata su Android: si tratta della One UI 5.0, sarà basata su Android 13 e dovrebbe arrivare (almeno) sugli attuali top gamma del produttore sudcoreano entro la fine dell’anno.

Ovviamente Samsung non ha ancora rivelato alcun dettaglio sulla nuova versione dell’interfaccia ma i colleghi del portale specializzato Sammobile ci dicono che la One UI 5.0 migliorerà notevolmente le velocità di tutte le animazioni dell’interfaccia utente.

One UI 5.0: Samsung vuole renderla più veloce e fluida

Uno degli argomenti che Samsung sta tenendo fortemente in considerazione nello sviluppo della nuova One UI 5.0 basata su Android 13 è, indubbiamente, velocizzare l’interfaccia utente, sia per quanto concerne la pura velocità di navigazione che per quanto concerne le animazioni.

L’obiettivo del produttore sudcoreano è chiaro: la nuova One UI 5.0 dovrà essere fluida e veloce come non mai, per regalare agli utenti un’esperienza mai vissuta, finora, su uno smartphone Samsung.

La modifica, che all’apparenza può sembrare minore, è in realtà molto importante per quella che poi è l’esperienza fornita agli utenti. Nessuno, infatti, sognerebbe di lamentarsi di un’interfaccia ottimizzata e priva di lag di qualunque tipo. Inoltre, queste ottimizzazioni andrebbero pienamente a nozze con i dispositivi dotati di un dispositivo con elevata frequenza di aggiornamento.

Quali dispositivi Samsung dovrebbero ricevere la nuova versione software?

La One UI 4.0 (giunta alla versione 4.1), basata su Android 12, è disponibile ad oggi per oltre cento milioni di utenti Samsung e molti altri smartphone del produttore sudcoreano sono in procinto di riceverla.

Considerando che il treno degli aggiornamenti è qualcosa che non si ferma mai, vale la pena di chiedersi quali smartphone Samsung saranno coinvolti nel rilascio della prossima One UI 5.0 basata su Android 13.

Rispondere a questa domanda è piuttosto semplice, grazie alla chiara politica sugli aggiornamenti messa in campo dal produttore sudcoreano. Di seguito, quindi, riportiamo gli smartphone/tablet della linea Samsung Galaxy che riceveranno l’aggiornamento software.

Nonostante la lista degli smartphone/tablet di Samsung che dovrebbero ricevere la One UI 5.0 basata su Android 13 sia molto corposa, potrebbero esserci alcune sorprese. Va sottolineato, inoltre, che la One UI 5.0 arriverà anche su tutti i dispositivi Samsung che verranno presentati da qui in avanti.

Quando arriverà la One UI 5.0?

Samsung dovrebbe svelare tutte le novità della One UI 5.0 in occasione della SDC 2022, ovvero la Samsung Developers’ Conference: la SDC 2021 si è svolta ad ottobre e, poco dopo, il produttore sudcoreano ha lanciato la One UI 4.0 in versione beta.

Basandosi su questo, è ragionevole ipotizzare che, anche nel caso della One UI 5.0, il produttore sudcoreano possa seguire un percorso simile e rilasciare le beta subito dopo la SDC 2022.

In base a ciò è piuttosto improbabile che gli smartphone della nuova generazione di pieghevoli (Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4) arrivino sul mercato, in estate (si parla di agosto) con già a bordo la One UI 5.0 basata su Android 13: per questi dispositivi e per gli attuali top gamma della casa, la finestra per la ricezione del nuovo aggiornamento dovrebbe aprirsi nella parte conclusiva dell’anno.

