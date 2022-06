Samsung non ha alcun nuovo major update per smartphone da rilasciare da qui a pochi mesi, ma questo non vuol dire che i lavori non siano già in corso nel momento in cui scriviamo, anzi sono già emersi degli indizi circa lo sviluppo di una nuova One UI 4.1.1 o One UI 5.0 per gli attuali modelli di punta, vale a dire la serie Galaxy S22 al completo.

Un primo avvistamento suggerisce che il team del produttore sudcoreano è attualmente alle prese con delle build per Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy S22 Ultra (ecco la nostra recensione). Si tratta, più precisamente, delle build recanti le versioni firmware S901BXXU2BVE7, S906BXXU2BVE7 e S908BXXU2BVE7.

Allo stato attuale, sappiamo soltanto che abbiamo a che fare con una nuova versione della One UI, tuttavia il numero di versione non è ancora chiaro. Nel caso in cui si trattasse della One UI 4.1.1, possiamo aspettarci una distribuzione di questo aggiornamento soltanto dopo la presentazione dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, quei Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi. D’altra parte, come vi abbiamo riportato poco fa, un portavoce di Samsung ha già confermato il rilascio della One UI 4.1.1 nel corso dell’anno.

Nella diversa ipotesi che le build citate fossero della One UI 5.0, l’attesa sarebbe sensibilmente più lunga, visto che tale versione arriverà insieme ad Android 13. Il produttore sudcoreano non ha ancora aperto un programma beta dedicato, tuttavia dovrebbe provvedervi nella seconda metà dell’anno.

La conferma della prima o della seconda ipotesi farebbe una grande differenza: nel primo caso saremmo di fronte ad un minor update di perfezionamento con presumibilmente poche novità, nel secondo si tratterebbe di un major update a tutti gli effetti.

