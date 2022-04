Aggiornamenti per Motorola Moto G100, Nokia 8.3 5G, OnePlus Nord 2 e due Samsung

Giunti ormai alla metà dell’ultima settimana di aprile 2022, eccoci con una bella raccolta di aggiornamenti software per smartphone Android tra le mani: tutti i modelli in argomento sono di fascia media e i marchi interessati sono Samsung, OnePlus, Nokia e Motorola; ci sono sia aggiornamenti stabili che build beta, tanto major update ad Android 12 quanto semplici patch di sicurezza mensili. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire tutte le novità di questi nuovi aggiornamenti.

Motorola Moto G100: le novità dell’aggiornamento

Se nella giornata di ieri vi avevamo segnalato Android 13 Beta 1 per i Pixel, oggi vediamo che si va progressivamente allungando la lista degli smartphone Motorola aggiornati ad Android 12: dopo i modelli dei giorni scorsi, tocca ora a Motorola Moto G100.

Il roll out per il modello con numero XT2125-4-DS è partito dal Brasile, come spesso accade per i Motorola, e la versione stabile di Android 12 arriva con il numero di build S1RT32.41-20-16 in un file OTA da circa 1,5 GB. Incluse nel pacchetto in questione, ci sono anche le patch di sicurezza di marzo 2022.

In attesa che la distribuzione tocchi anche altri mercati, potete scoprire maggiori dettagli sulla rinnovata My UX con base Android 12 nella nostra recensione di Motorola Edge 30 Pro.

Nokia 8.3 5G: le novità dell’aggiornamento

Da un major update ad un altro: Nokia 8.3 5G (di cui trovate la nostra recensione a questo link) non è stato esattamente il più iconico o indimenticabile tra i modelli dello storico brand, tuttavia ottiene il suo piccolo momento di visibilità grazie al rilascio dell’atteso aggiornamento ad Android 12 in versione stabile.

Segnalato sul forum ufficiale del produttore, l’aggiornamento per Nokia 8.3 5G è in distribuzione a partire dalla Finlandia, il file OTA porta la build V3.380, che comprende anche le patch di sicurezza del mese di aprile 2022. Le restanti novità segnalate nel changelog — visibile nello screenshot sottostante — comprendono: Privacy Dashboard, miglioramenti relativi all’accessibilità, Private Compute Core (per una maggiore tutela dei dati dell’utente) e i nuovi Conversation Widget.

Nokia è solita distribuire gli aggiornamenti in maniera graduale, pertanto anche in questo caso è lecito supporre che, una volta scongiurata la presenza di bug importanti, il roll out non tarderà a toccare altri mercati.

OnePlus Nord 2 5G: le novità dell’aggiornamento

Sono giorni di grande fermento per OnePlus, tra l’evento in programma domani e le tante novità in arrivo, ma questo non frena il lavoro sugli aggiornamenti software e quest’oggi parliamo della Open Beta 1 della OxygenOS 12 con base Android 12 (di cui vi avevamo parlato illo tempore in un video dedicato) per l’apprezzato OnePlus Nord 2 5G, di cui trovate a questo link la nostra recensione.

La disponibilità è stata segnalata sul forum ufficiale, ma il produttore sconsiglia la prova di questa versione ai possessori della Pac-Man Edition per evitare la perdita delle personalizzazioni dedicate. La lista dei problemi noti — parliamo pur sempre di una versione beta — include il crash del gioco Fortnite e il possibile malfunzionamento del Face Unlock al buio.

Ecco il changelog completo:

System Newly added Smart Battery Engine, a feature that prolongs battery life based on smart algorithms and biomimetic self-restoration technology Optimized AI System Booster to 2.1 for your system to run smoothly even when the load is high Optimized desktop icons with improved textures, by using a design inspired by brand-new materials and uniting lights and layers Optimized Extra HD, a feature that can significantly enhance image and video resolutions

Dark mode Dark mode now supports three adjustable levels, bringing a more personalized and comfortable user experience

Shelf New additional style options for Cards, making data contents more visual and easier to read Newly added access to OnePlus Scout in Shelf, allowing you to search multiple contents on your phone, including Apps, Settings, Media Data, etc Newly added OnePlus Watch Card in Shelf, to easily glance at your health status

Work-Life Balance Work-Life Balance feature is now available to all users, allowing you to effortlessly switch between Work and Life mode via quick settings WLB 2.0 now supports automatic Work/Life mode switching, based on specific locations, Wi-Fi network, and time, also bringing customized App notification profiles according to the personalization

Gallery Gallery now allows you to switch between different layouts with a two-finger pinch gesture, intelligently recognizing the best-quality pictures, and cropping the thumbnail based on the content, making the gallery layout more pleasing

Canvas AOD Canvas AOD brings you new diverse styles of lines and colors, for a more personalized lock screen experience with inspiring visuals Optimized software algorithm and improved face recognition to better identify the features and skin color of different figures

Games Newly added the HyperBoost end-to-end frame rate stabilizer.



Samsung Galaxy A52 e S10 Lite: le novità degli aggiornamenti

Infine, eccoci agli immancabili aggiornamenti firmati Samsung: i due modelli di oggi stanno ricevendo le patch di sicurezza di aprile 2022, di cui vi avevamo parlato in un articolo dedicato.

Samsung Galaxy A52 (ecco la nostra recensione) si sta aggiornando in Europa con la versione firmware A525FXXS4BVD1. Non si segnalano altre novità.

Samsung Galaxy S10 Lite ha iniziato ad aggiornarsi in Spagna alla versione G770FXXU6GVD1, altri Paesi europei seguiranno a ruota. Sono presenti anche generici miglioramenti di stabilità e bug fix.

Come aggiornare smartphone Motorola, Nokia, Samsung e OnePlus

Non tutti gli smartphone elencati sono disponibili in Europa, ma se li possedete potete verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i Motorola, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“;

per i Nokia, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.

Quanto a OnePlus Nord 2, siccome parliamo di una build Open Beta, il solito percorso per la ricerca manuale di aggiornamenti (“Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“) non basta. I passaggi da seguire sul vostro OnePlus Nord — a patto di essere perfettamente consapevoli di ciò che fate: il rollback (scaricando questo pacchetto) è possibile, ma cancella tutti i dati dello smartphone — sono questi:

Scaricare l’ultima versione della ROM disponibile a questo link (al momento c’è solo la versione indiana). Copiare il pacchetto nella memoria interna dello smartphone. Entrare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, toccare l’icona in alto a destra, selezionare “Aggiornamento locale”, individuare il file corretto e attendere il completamento dell’installazione.

Per la procedura di rollback, vi rimandiamo alla guida ufficiale.