OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition ufficiale in Italia: disponibile da domani

Qualche istante fa OnePlus ha ufficializzato l’arrivo sul mercato italiano del nuovo OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition, una versione speciale personalizzata del già noto e apprezzato OnePlus Nord 2 5G.

Il lancio di questa nuova edizione speciale dell’ottimo medio di gamma di casa OnePlus non arriva inaspettato: ve ne avevamo parlato giusto pochi giorni fa. Il fondatore del brand cinese Pete Lau ne ha parlato in questi termini: «OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition riafferma l’impegno di OnePlus a fornire esperienze rinfrescanti e significative alla nostra comunità in continua crescita. Il OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition è dotato di tutte le incredibili caratteristiche che la nostra community ha amato del Nord 2 originale, ma le offre in un pacchetto sapientemente realizzato e completamente personalizzato per celebrare l’icona dei videogiochi PAC-MAN».

Questa edizione speciale nasce dalla collaborazione con BANDAI NAMCO Europe S.A.S, il cui EMEA Head of Licensing & Strategic Partnerships Aâdil Tayouga ha commentato così: «Dal 1980, PAC-MAN ha portato divertimento ai giocatori di tutto il mondo con il suo gameplay intuitivo, il design riconoscibile e la personalità multicolore. Siamo entusiasti di vedere come OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition riesca a catturare lo spirito giocoso e divertente del leggendario personaggio, grazie alla personalizzazione di hardware e software».

Parole di grande soddisfazione sono state espresse anche da Yutaka Fuse, Head of PAC-MAN & Global Business Section di BANDAI NAMCO Entertainment: «Siamo molto lieti di vedere questa meravigliosa collaborazione con OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, dove il design e le caratteristiche che rappresentano PAC-MAN sono così ben integrate nel mondo del OnePlus Nord 2».

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition: design ed esperienza software

Il primo cambiamento che il nuovo OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition porta rispetto al modello già noto attiene al design, dove spicca l’adozione di una cover posteriore a doppia pellicola che affianca i design tipici di entrambi i brand: la pellicola esterna è semplice ed elegante in perfetto stile OnePlus, ma viene personalizzata con elementi come gli iconici PAC-DOTS del gioco e PAC-MAN stesso. Lo strato più interno spinge la personalizzazione ad un livello ben più estremo: il design si illumina al buio e svela un labirinto ispirato alla mappa di PAC-MAN con gli elementi di OnePlus integrati nel labirinto.

La personalizzazione tocca anche lo slider per le notifiche, che in questa versione di OnePlus Nord 2 è blu scuro come i TURN-TO-BLUE (i fantasmi vulnerabili di PAC-MAN che appaiono quando il giocatore mangia un POWER PELLET). In aggiunta a questo, lo smartphone arriva con un supporto dedicato coi personaggi del classico arcade.

La stessa OxygenOS è stata personalizzata in stile PAC-MAN, a partire dalle icone ridisegnate in estetica pixelata ispirata ai videogiochi lo-fi, arrivando a sfondi statici e dinamici a tema: completando i livelli di PAC-MAN, è possibile sbloccarne altri. Non mancano neppure un filtro dedicato per la fotocamera, animazioni personalizzate, il gioco PAC-MAN 256 preinstallato e contenuti sbloccabili come suonerie, adesivi fotografici e altro.

Scheda tecnica, prezzo e disponibilità

Dal punto di vista tecnico, la versione speciale non presenta differenze rispetto al modello già in commercio, ma viene proposta nel solo taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e arriva sul mercato con la OxygenOS 11.3 preinstallata.

Per quanto riguarda prezzo di listino e disponibilità, OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition sarà acquistabile a partire dalle ore 12 di domani, 16 novembre 2021, a 529 euro. In un primo momento lo smartphone potrà essere acquistato esclusivamente sullo store ufficiale della casa cinese, ma prossimamente arriverà anche su Amazon. Ecco i link per acquistarlo dal sito OnePlus e da Amazon:

