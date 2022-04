Android 12 per tre Motorola, aggiornamenti per OnePlus Nord, Samsung Galaxy A53 e Fold

Messi in archivio pranzi, dolci di Pasqua e grigliate varie, è tornato il momento di fare una bella scorpacciata di aggiornamenti software per smartphone Android e oggi il menu è piuttosto ricco e variegato. Gli smartphone fanno tutti capo ai tre brand Samsung, OnePlus e Motorola, ma c’è da destreggiarsi tra aggiornamenti in roll out e in arrivo, major update ad Android 12 e patch di sicurezza mensili, modelli appena arrivati e vecchie glorie. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire le novità di questi nuovi aggiornamenti software.

OnePlus Nord: le novità dell’aggiornamento

Lo scorso 8 aprile vi avevamo raccontato tutti i dettagli del major update ad Android 12 del primo OnePlus Nord, arrivato sotto forma di OxygenOS 12 (di cui vi avevamo parlato a tempo debito in un video dedicato) Open Beta 1, dunque non ancora disponibile per tutti gli utenti. Quest’ultimo particolare non è ancora cambiato, tuttavia il produttore cinese è appena intervenuto con un piccolo aggiornamento correttivo. D’altronde la necessità di un update di questo tipo era ovvia fin dall’inizio, vista la lunghezza del changelog e la lista ufficiale dei problemi noti.

Ebbene, da poche ore è partito il roll out di un file OTA da appena 60 MB, ovviamente destinato ai soli utenti della Open Beta 1. Adesso, come si legge nello screenshot, OnePlus Nord dispone della OxygenOS 12.1 Beta con base Android 12 e build AC2001_11_F.10. Nonostante la lista dei problemi noti, quest’aggiornamento interviene solo per sistemare un problema con la riproduzione audio. Ecco il changelog:

System Fixed the issue that sound plays abnormally.



Motorola Edge 20, Edge 20 Pro, Edge 2021: le novità degli aggiornamenti

Nelle settimane addietro ci siamo occupati più di una volta di Motorola con particolare riferimento al rilascio del major update ad Android 12 e quest’oggi sono tre i modelli a finire sotto la lente: Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Pro e Motorola Edge 2021.

Per quanto riguarda Motorola Edge 20, vi avevamo già segnalato il major udpate ad Android 12 in versione stabile e adesso il roll out ha toccato il suolo italiano. Il file OTA pesa 1,08 GB e la versione firmware introdotta è la S1RG32.53-18-11.

Motorola Edge 2021, che dal modello appena descritto differisce per pochissimi dettagli, sta ricevendo esattamente lo stesso aggiornamento: il file OTA presenta le stesse dimensioni e anche la versione firmware è la stessa (S1RG32.53-18-11).

Infine, Motorola Edge 20 Pro ha iniziato ad aggiornarsi in Brasile (modello XT2153-1-DS) alla versione software S1RA32.41-20-16. Anche in questo caso si tratta di una build stabile e le patch di sicurezza incluse sono quelle di marzo 2022.

Per maggiori dettagli sulla rinnovata My UX con base Android 12, potete fare riferimento alla nostra recensione di Motorola Edge 30 Pro.

Samsung Galaxy A53 5G, Fold 5G, A12: le novità degli aggiornamenti

Concludiamo con gli aggiornamenti di casa Samsung: in questo caso se ne contano solo due — per il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy A53 5G e per il primo pieghevole Samsung Galaxy Fold 5G —, poiché il terzo (per l’economico Samsung Galaxy A12) non è stato ancora rilasciato.

Samsung Galaxy A53 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) torna nuovamente ad aggiornarsi. Il roll out è già in atto in numerosi Paesi europei, tra cui Italia, Austria, Croazia, Francia, Irlanda, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Svizzera e Repubblica Ceca. La versione firmware è la A536BXXU1AVCC e comprende le patch di sicurezza di aprile 2022 (di cui vi abbiamo parlato in un articolo dedicato) e dei miglioramenti di stabilità per la fotocamera.

Il primo pieghevole Samsung Galaxy Fold, con particolare riferimento al modello 5G, sta a sua volta ricevendo la SMR di questo mese tramite la versione firmware F907BXXS6HVC8. In questo caso la distribuzione è partita dal Regno Unito e non si esclude la presenza di fix e altri generici miglioramenti di stabilità.

Infine, Samsung Galaxy A12 (ecco la nostra recensione): in questo caso il roll out non è ancora in corso per tutti, tuttavia in India sono partiti i test interni della versione A125FXXU2CVD5. La stessa è già stata avvistata nei server del produttore e si parla di una build One UI 4.1 con base Android 12. Naturalmente, trattandosi di un modello entry level, bisognerà capire quali e quante delle novità della One UI 4.1 verranno effettivamente introdotte.

Come aggiornare smartphone OnePlus, Motorola e Samsung

Non tutti gli smartphone elencati sono disponibili in Europa, ma se li possedete potete verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per OnePlus Nord, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“ (utenti Open Beta 1), procedura a questo link, download manuale a questo link;

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i Motorola, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.