Oggi non è giornata di aggiornamenti solo per due “vecchi” flagship Samsung: a ricevere novità sono anche Motorola Edge (2021), Motorola Edge+ e due smartphone di fascia media del produttore sud-coreano, ossia Samsung Galaxy A71 e Galaxy M21. Scopriamo insieme i cambiamenti in distribuzione coi nuovi firmware.

Novità aggiornamenti Motorola Edge (2021) e Motorola Edge+

Partiamo da Motorola perché si tratta degli update più corposi: Motorola Edge (2021) e Motorola Edge+ stanno infatti iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 12 con i firmware S1RM32.48-18-11 e S1PB32.41-10-17. Tra le novità abbiamo tutto quello che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, compresi i cambiamenti per la personalizzazione degli stili e dei temi (Material You), ma anche i passi avanti fatti per la privacy e la sicurezza (Privacy Dashboard e indicatori durante l’uso di microfono e fotocamera) e nella stessa My UX.

I cambiamenti riguardano per ora le varianti XT21411-2-SS e XT2061-3-SS (rispettivamente) e includono le patch di sicurezza di marzo 2022. Il download richiesto in entrambi i casi è di più di 1 GB, quindi vi consigliamo di utilizzare una rete Wi-Fi se questo mese non avete dati in abbondanza. La distribuzione è partita dagli Stati Uniti per quanto riguarda Motorola Edge (2021), mentre è già in Europa per Motorola Edge+.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A71 e Galaxy M21

Si aggiornano anche Samsung Galaxy A71 e Samsung Galaxy M21, ma il “peso” è diverso: mentre per il primo ci sono le patch di sicurezza di aprile 2022 e poco altro, per il secondo è arrivato il momento di accogliere Android 12 con la One UI 4.1.

Quest’ultima arriva con il firmware M215FXXU2CVCC: tra le novità possiamo citare la Privacy Dashboard, gli indicatori durante l’uso di fotocamera e microfono, le possibilità di personalizzazione avanzate (ulteriormente perfezionate con gli stili e la tavolozza dei colori della One UI 4.1), i miglioramenti al picture-in-picture e il rinnovamento di tante app (tra le quali Bixby, Galleria, Messaggi, Telefono, Samsung Internet, Samsung Keyboard e così via).

Galaxy A71 riceve come anticipato le patch di sicurezza di aprile 2022 con la correzione di decine di vulnerabilità (alcune delle quali specifiche per i dispositivi del produttore), unite a qualche bugfix e miglioramento generico della stabilità. Il rollout del firmware A715FXXU8CVD1 è partito dalla Polonia, ma non dovrebbe tardare troppo ad arrivare da noi.

Come aggiornare Motorola Edge (2021), Motorola Edge+, Samsung Galaxy A71 e Samsung Galaxy M21

Per aggiornare Motorola Edge (2021) e Motorola Edge+ potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Avanzate > Aggiornamenti sistema“. Per aggiornare Samsung Galaxy A71 e Samsung Galaxy M21 il discorso è simile: non dovete fare altro che andare in “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo non vi resta che attendere e riprovare tra qualche giorno al massimo.

