Erano anni ormai che Motorola provava a rientrare con forza nel panorama mobile e finalmente in questo inizio 2022 ci è riuscita. Motorola Edge 30 Pro è il dispositivo che tutti stavamo aspettando, nonché il primo ad arrivare sul mercato con il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Sarà riuscito a convincerci del tutto? Scopriamolo insieme nella nostra recensione.

Video recensione Motorola Edge 30 Pro

Design & Ergonomia

A tagliare i ponti con il passato ci pensa in primis l’aspetto estetico di questo Motorola Edge 30 Pro. Rispetto alle precedenti generazioni della famiglia Edge si nota la volontà dell’azienda di posizionare il dispositivo nella fascia alta del mercato. Le linee sono più ricercate e studiate per migliorarne l’ergonomia nonostante le dimensioni e l’uso di materiali premium lo incoronano decisamente come un top di gamma purosangue.

Motorola ha scelto di utilizzare il vetro per la back cover, con una finitura opaca che aiuta a mantenere lo smartphone pulito dalle ditate sempre in agguato. I bordi laterali sono in alluminio, a contrasto rispetto alla colorazione del dispositivo e ospitano il doppio altoparlante stereo ed il lettore d’impronte.

Sul blocco fotocamere si poteva forse immaginare un design leggermente più ricercato, per quanto si vada ad amalgamare abbastanza bene con il resto delle linee morbide dello smartphone. Frontalmente si torna ad un display piatto, caratterizzato da una qualità decisamente superiore al passato. Si tratta di un’unità da 6.7″ pOled con l’altissimo refresh rate di 144 Hz. Un valore così elevato fino ad oggi era solo stato appannaggio di dispositivi da Gaming mentre in accoppiata al SoC utilizzato ha davvero da offrire un valore aggiunto tangibile.

Un bel pannello, luminoso, contrastato e davvero ben tarato che ci ha fatto apprezzare l’utilizzo multimediale del dispositivo.

Prestazioni

Motorola Edge 30 Pro è ad oggi uno dei dispositivi più potenti sul mercato e non sarebbe potuto essere altrimenti vista la dotazione hardware. Lo Snapdragon 8 Gen 1 riesce a spingere lo smartphone oltre qualsiasi immaginazione, rendendolo di fatto impossibile da impensierire. La dotazione è poi completata da 8 o 12 GB di memoria RAM e uno storage variabile in base al modello tra 128, 256 o 512GB.

Durante la nostra prova ci è sembrato che questo smartphone fosse in grado di leggerci nella mente e che fosse praticamente cucito sui nostri polpastrelli. Sia nel Gaming che nell’uso quotidiano questo Motorola è in grado di comportarsi da dispositivo di riferimento, posizionandosi in cima alla lista dei più fluidi e reattivi della sua categoria.

Quello che stupisce è anche l’ottima gestione termica, decisamente un passo in avanti rispetto alla precedente generazione di processori Qualcomm.

Funzionalità

La maturità di Motorola di questo 2022 la possiamo osservare anche nello sviluppo software che finalmente è stato fatto a regola d’arte per aiutare l’utenza nell’usabilità del dispositivo. Edge 30 Pro presenta un’interfaccia quasi stock, in linea con il Material You di Google della nuova versione. Si tratta quindi di un look più minimal, arricchito dal produttore con una cura particolare per le personalizzazioni e le animazioni.

Potremo infatti modificare l’aspetto estetico dello smartphone nel profondo, gestendo layout e font o andando ad impostare il tema che preferiamo. Ritroviamo inoltre le comode gesture del produttore, utilissime per migliorare la nostra esperienza quotidiana.

Motorola comincia a comprendere la necessità di aiutare l’utente a 360 gradi, anche quando si trova lontano dalla propria postazione classica di lavoro. Il produttore infatti ha introdotto Ready For, funzionalità molto simile a quella di Samsung con DeX che permette di sfruttare lo smartphone come se fosse un vero e proprio mini computer.

Fotocamera

Uno dei comparti che non aveva mai convinto negli ultimi smartphone del produttore è quello fotografico. Anche in questo caso però Motorola Edge 30 Pro è riuscito a stupirci in positivo. Non è ancora un camera phone ai livelli degli ultimi Samsung Galaxy o di iPhone 13 Pro ma inizia a mostrare i denti con degli scatti degni di un dispositivo top di gamma.

Come abbiamo visto sul retro troviamo una tripla fotocamera in configurazione 50 + 50 + 2 megapixel. Il sensore principale e la grandangolare hanno quindi la stessa risoluzione e sono entrambi dotati di OIS. La qualità degli scatti è davvero ottima, sia in condizioni di buona illuminazione che in notturna dove la stabilizzazione ottica fa la differenza rispetto al passato.

La nuova applicazione fotocamera permette poi di godere di una serie di funzionalità interessanti per stimolare la creatività anche di un eventuale professionista. Oltre a questo troviamo la possibilità di registrare video fino alla massima risoluzione di 8K.

Autonomia

Nonostante la dotazione hardware, Motorola ha dimostrato di essere riuscita a tenere a bada il dispositivo. La batteria da 4800 mAh con ricarica rapida a 68W permette al dispositivo di arrivare a fine giornata senza troppe rinunce, ma certamente non ci permetterà di andare oltre.

In Conclusione

Motorola Edge 30 Pro ha dimostrato di essere completo sotto tutti i punti di vista. Un bel design, una buona fotocamera, un bel display e addirittura la presenza del nuovissimo WiFi 6E lo rendono una valida alternativa se siete alla ricerca di un nuovo smartphone top di gamma, anche alla luce del prezzo di vendita.

Fino al 6 Marzo infatti il dispositivo sarà in sconto a 749€, decisamente un prezzo interessante per la fascia di prezzo. Non preoccupatevi se state leggendo questa recensione dopo tale data sappiate che comunque di listino nella sua versione base andrà a 799€ su Amazon. Per completare l’esperienza potreste dotarvi della cover con pennino, che lo rende molto più simile all’ultimo top di gamma di Samsung.