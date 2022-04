One UI 4.1, Android 12 e altri aggiornamenti per questi Samsung, OPPO e Motorola

Ci avviciniamo al fine settimana con una nutrita raccolta di aggiornamenti software per dispositivi Android, con la One UI 4.1 per qualche Samsung, ColorOS 12 per vari OPPO, Android 12 per un Motorola e qualche immancabile patch di sicurezza. Senza ulteriori indugi, scopriamo tutte le novità di questi nuovi aggiornamenti.

Samsung Galaxy A52, Tab Active 3, Note 9, Watch4: le novità degli aggiornamenti

I dispositivi Samsung in questa raccolta di aggiornamenti sono tanti e vari: ci sono medi di gamma recenti come Samsung Galaxy A52, ex top di gamma come Samsung Galaxy Note 20, modelli più vecchi come Samsung Galaxy Note 9, tablet come Samsung Galaxy Tab Active 3 e smartwatch come i Samsung Galaxy Watch4.

Samsung Galaxy A52 4G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) sta finalmente compiendo il salto alla One UI 4.1. Il roll out per il modello SM-A525F arriva con la versione firmware A525FXXU4BVC2, che risulta in distribuzione in Europa, Asia e Africa. Incluse nel pacchetto OTA ci sono anche le patch di sicurezza di marzo 2022. Ecco uno screenshot. La fonte menziona anche Samsung Galaxy M62, ma di questo modello ci siamo già occupati.

La One UI 4.1 con base Android 12 è arrivata anche per il tablet rugged Samsung Galaxy Tab Active 3: il roll out della versione firmware T575XXU3CVD1 è già arrivato in Europa (dalla Svizzera) e sono comprese anche le patch di sicurezza di marzo 2022.

Per maggiori dettagli su queste patch di sicurezza vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Inoltre, ricordiamo che, in linea generale, la One UI 4.1 comprende l’integrazione potenziata di Google Duo nel sistema, con la possibilità di condividere lo schermo di alcune app durante le videochiamate (come Galleria e Samsung Notes), l’app Expert Raw, miglioramenti per la Gomma oggetto, per la condivisione delle foto (anche con Quick Share) e per varie app (come Galleria, SmartThings, Smart Switch, Samsung Health), l’arrivo di Grammarly all’interno della tastiera (solo in inglese), la possibilità di personalizzare la dimensione della RAM virtuale, nuove azioni per Bixby Routines e tanto altro. Non manca il fix per la questione GOS, per cui Samsung si è recentemente scusata. Per ulteriori cambiamenti, vi rimandiamo all’articolo realizzato per la serie Galaxy S22, ricordandovi, però, che non tutte le novità per la Fotocamera verranno rese disponibili per tutti i modelli.

Passando oltre, Samsung Galaxy Note 9 sta ricevendo a sua volta la SMR del mese di marzo 2022 a partire dagli USA: la versione N960USQS9FVC5 è per i modelli Sprint e T-Mobile, quella N960U1UES9FVC2 per i modelli non brandizzati.

A quanto pare, l’aggiornamento alla One UI 4.1 ha portato con sé problemi di funzionamento del sensore di impronte digitali sulla serie Samsung Galaxy Note 20. Lo si apprende dal forum ufficiale, dove viene segnalato un aggiornamento con fix dedicato: la versione rilasciata è la 6.0.0.5 e non è la più recente — sulla serie Galaxy S22 c’è la 6.0.0.8 —, ma comunque più di quella (6.0.0.4) segnalata da alcuni possessori dei modelli della serie Galaxy S20. Non si tratta di un aggiornamento firmware, bensì di un update dedicato scaricabile aprendo le Impostazioni ed entrando nella sezione “Dati biometrici e Sicurezza” e poi in “Altre impostazioni biometriche”.

Per quanto riguarda gli smartwatch Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic (ecco la nostra recensione), il sito ufficiale segnala l’arrivo della versione firmware R870XXU1FVC8 in data 5 aprile e le seguenti novità:

patch di sicurezza di marzo 2022

miglioramenti per Samsung Health

miglioramenti di stabilità e affidabilità.

OPPO F19, F19s, A74, A95: le novità degli aggiornamenti

Dopo aver annunciato la roadmap per il Q2 2022, OPPO continua nella sua opera di diffusione della ColorOS 12 con base Android 12, tuttavia in questo caso si tratta prettamente di nuovi programmi beta. Ecco i modelli interessati:

OPPO F19 : 5.000 posti disponibili in India con iscrizioni fino all’8 aprile 2022; versione firmware richiesta A.23.

: 5.000 posti disponibili in India con iscrizioni fino all’8 aprile 2022; versione firmware richiesta A.23. OPPO A74: 5.000 posti disponibili in Indonesia con iscrizioni fino all’8 aprile 2022; versione firmware richiesta A.23.

OPPO A95: 5.000 posti disponibili in Indonesia con iscrizioni fino all’8 aprile 2022; versione firmware richiesta A.09.

Motorola Edge 20: le novità dell’aggiornamento

Infine, Motorola Edge 20 riceve finalmente il major udpate ad Android 12 in versione stabile. Allo stato attuale il roll out è partito solo in Brasile (modello XT2143-1-DS) con la versione firmware S1RG32.53-18-11 che arriva con un file OTA da poco più di 1 GB. Per maggiori dettagli sulla rinnovata My UX con base Android 12, potete fare riferimento alla nostra recensione di Motorola Edge 30 Pro.

Come aggiornare dispositivi Samsung, OPPO e Motorola

Non tutti gli smartphone elencati sono disponibili in Europa, ma se li possedete potete verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per gli smartwatch Samsung, aprire l’app Galaxy Wearable, entrare nella sezione Aggiornamento software e quindi cliccare su “Scarica e installa”;

per i Motorola, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“;

per gli OPPO, “Settings > Software Update > Gear Icon > Update Early Access > Official Version Application > Agree to Privacy Agreement > Apply Now“.