Nuovo giorno, nuovo giro di indiscrezioni sui prossimi smartphone in arrivo in casa OnePlus: quest’oggi si parla del futuro lancio internazionale di due modelli di fascia media già oggetto di numerose anticipazioni nelle precedenti settimane: OnePlus Nord 2T 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

Queste nuove voci di corridoio arrivano dopo che nella giornata di ieri era stato avvistato un nuovo modello inedito del produttore cinese e con l’evento di lancio già programmato per domani in India.

OnePlus Nord 2T 5G e Nord CE 2 Lite 5G: lancio in vista

Salvo improbabili ribaltoni dell’ultimo minuto, l’evento di domani avrà per protagonisti le nuove cuffie true wireless OnePlus Nord Buds ma soprattutto due smartphone: OnePlus 10R (alter ego del già ufficiale OnePlus Ace) e proprio OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

A proposito di quest’ultimo, il leaker SnoopyTech (@_snoopytech_) ha riportato su Twitter delle informazioni esclusive: il produttore cinese ne starebbe pianificando il lancio globale in coppia con il modello inedito OnePlus Nord 2T 5G. Più precisamente, a livello internazionale arriverebbero:

OnePlus Nord 2T 5G nei tagli di memoria 8 + 128 GB / 12 + 256GB e nelle colorazioni Gray Shadow, Jade Fog.

nei tagli di memoria 8 + 128 GB / 12 + 256GB e nelle colorazioni Gray Shadow, Jade Fog. OnePlus Nord CE 2 Lite 5G nel solo taglio di memoria 6 + 128 GB e nelle colorazioni Black Dusk, Blue Tide.

Purtroppo, la fonte non riporta alcuna indicazione né sulle tempistiche di tale presunto lancio, né tantomeno gli specifici mercati interessati.

OnePlus Nord 2T 5G: probabili specifiche tecniche

OnePlus Nord 2T 5G è già stato oggetto di numerose indiscrezioni, le più recenti delle quali risalgono appena alla settimana scorsa.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, il nuovo medio di gamma del brand, successore dell’apprezzato OnePlus Nord 2 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione), presenterebbe il design visibile nel render seguente: piuttosto classico sul lato anteriore, col chin piuttosto pronunciato, e contraddistinto soprattutto dalla particolare conformazione del comparto fotografico.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, già agli inizi del mese il dispositivo si era visto attribuire le seguenti caratteristiche:

Display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+

SoC MediaTek Dimensity 1300

Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

Fotocamera anteriore da 32 MP

Batteria da 4500 mAhcon supporto alla ricarica rapida fino a 80 W

Speaker stereo con supporto a Dolby audio.

Nei giorni scorsi era stato aggiunto qualche tassello in più. Prima di tutto, la fotocamera posteriore principale supporterebbe la tecnologia pixel binning, così da restituire foto da 12,6 MP, e avrebbe un’apertura di f/1.9 ed una lunghezza focale di 24,6 mm (equivalente), con tanto di stabilizzazione elettronica EIS. In secondo luogo, le altre due fotocamere posteriori sarebbero una ultra-grandangolare da 8 MP e una 2 MP per la profondità di campo; anche la fotocamera anteriore da 32 MP (apertura f/2.4 e supporto EIS) permetterebbe di sfruttare il pixel binning per foto a 8 MP.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G non ha più segreti

La lista delle indiscrezioni sul conto di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è molto più lunga e fitta, tanto che dello smartphone si conoscono praticamente tutti i dettagli tecnici.

Per il design, in perfetto stile OnePlus — compresa la colorazione Blue Tide già confermata ufficialmente —, è sufficiente guardare le seguenti immagini.

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, che in Europa dovrebbe costare meno di 300 euro — il modello non Lite (ecco la nostra recensione) costa 359 euro —, presenta diversi punti di contatto col già noto Realme 9 Pro 5G. Ecco quanto segnalato fino a questo momento:

display LCD FHD+ da 6,58″ a 120 Hz

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 695

6/8 GB di RAM

128 GB di memoria interna

fotocamera posteriore tripla: 64 MP + 2 MP mono + 2 MP macro

fotocamera anteriore da 16 MP

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 W (la certificazione parlava di 4.500 mAh)

OxygenOS 11 con Android 11 (Android 12 arriverà in un secondo momento).

Leggi anche: Pixel Watch, Pixel 6a e tanto altro: le novità in arrivo a maggio 2022 #NewSmartphone