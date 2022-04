La settimana si avvia alla conclusione con una serie di nuovi aggiornamenti software per diversi smartphone Android. I protagonisti della tornata di aggiornamenti di oggi sono due smartphone Samsung ed uno di Motorola. Per quanto riguarda gli smartphone della casa coreana, gli update sono in arrivo per il Galaxy A71 5G e per il Galaxy S20, in tutte le varianti, sia in versione 4G che in versione 5G.

Come vedremo di seguito, si tratta di nuovi aggiornamenti di sicurezza per gli smartphone in questione. In casa Motorola, invece, si registra un importante aggiornamento per il Motorola Moto G50. Lo smartphone registra l’arrivo di Android 12 con, quindi, un netto passo in avanti per quanto riguarda la versione del sistema operativo a disposizione degli utenti. Vediamo, di seguito, tutte le novità arrivate in queste ore.

Samsung rilascia nuovi aggiornamenti di sicurezza per il Galaxy S20 e il Galaxy A71 5G

Partiamo da Samsung e dal nuovo aggiornamento dedicato al Galaxy S20. Lo smartphone, in queste ore, sta iniziando a ricevere in Europa un nuovo update che porta le patch di sicurezza del mese di aprile 2022. L’aggiornamento è in fase di rollout sia per tutte le varianti della gamma S20. Stanno ricevendo, in queste ore, le nuove patch sia le versioni LTE che quelle 5G del Galaxy S20, del Galaxy S20+ e del Galaxy S20 Ultra.

Per le versioni LTE la versione del firmware è G98xFXXSDFVC9 mentre per le versioni 5G si registra la versione firmware G98xFXXSDFVC9. Il nuovo aggiornamento introduce 88 fix per altrettante vulnerabilità individuate per la gamma S20. Ricordiamo che i Galaxy S20, arrivati sul mercato ad inizio 2020 con Android 10, hanno ricevuto Android 12 nelle prime settimane del 2022.

Da segnalare anche un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A71 5G. Lo smartphone sta ricevendo, per ora negli Emirati Arabi Uniti, le nuove patch di aprile 2022. Anche in questo caso, ci sono 88 fix per le vulnerabilità individuate all’interno del sistema operativo. La versione firmware introdotta dall’aggiornamento è A716BXXU6DVD5. Il Galaxy A71 5G è stato lanciato lo scorso anno e poche settimane fa ha registrato l’arrivo di Android 12 con la One UI 4.1.

Motorola rilascia Android 12 per il Moto G50

In queste ore sono arrivate anche le prime conferme in merito al rilascio della versione stabile di Android 12 per il Motorola Moto G50. Al momento, l’update è stato confermato nel Regno Unito ma dovrebbe arrivare a breve anche in Europa ed in altri mercati globali. Il rollout di Android 12 per il Moto G50 è partito e dovrebbe completarsi nel giro di alcune settimane.

Da notare che l’aggiornamento riguarda il Moto G50 con Snapdragon 480 che non va confuso con il Moto G50 5G che può contare sul SoC MediaTek Dimensity 700. Per il momento, Motorola non ha ancora annunciato il rilascio ufficiale di Android 12 per il Moto G50. Dando un’occhiata al sito ufficiale del brand, infatti, l’aggiornamento ad Android 12 viene ancora definito come “in attesa di approvazione”.

Il rollout è comunque partito in queste ore. Il Moto G50, quindi, dovrebbe iniziare a ricevere l’update ad Android 12 su scala globale nel corso della seconda metà del mese di aprile. Anche in Italia, la nuova versione del sistema operativo dovrebbe essere disponibile per i possessori del G50 nel giro di poco tempo.

