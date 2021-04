Dopo la recensione di Samsung Galaxy A52 è giunto il momento di dare uno sguardo più approfondito alla versione potenziata dello stesso smartphone, ovvero il modello con connettività 5G. Le reti di nuova generazione però non sono l’unica differenza fra i due, cambia infatti l’impianto di base, il cosiddetto SoC, che passa dalla piattaforma Snapdragon 720G a quella Snapdragon 750G, e in parte anche il display. Questo si traduce in un’esperienza d’uso, e in un prezzo, diversi. In questa recensione di Samsung Galaxy A52 5G vediamo il tutto nel dettaglio così da rispondere anche alla domanda: è meglio acquistare il modello 4G o 5G?

Unboxing di Samsung Galaxy A52 5G

All’interno della confezione di vendita di Samsung Galaxy A52 5G c’è un alimentatore da parete da 15W (anche se lo smartphone supporta la ricarica rapida a 25W, nel caso vogliate sfruttarla dovrete quindi comprare un alimentatore più potente), il cavo USB TypeC per ricarica e trasferimento file e la clip per rimuovere il carrellino di SIM e MicroSD.

Video recensione di Samsung Galaxy A52 5G

Design & Ergonomia

Esteticamente parlando nulla cambia fra Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A52 (4G); importanti differenze invece ci sono rispetto allo scorso anno ovvero un look più giovanile e fresco contraddistinto da colorazioni molto accese. Seppur siano costruiti in plastica, sia sul bordo che sul retro, si tratta di smartphone costruiti molto bene e infatti sono protetti da infiltrazioni di acqua e polvere con certificazione IP67 e questa caratteristica rappresenta una peculiarità su questa fascia di prezzo nonché una caratteristica che assicura durabilità nel tempo.

In termini di dimensioni non è uno smartphone compatto ma rappresenta una discreta via di mezzo tra ergonomia e multimedialità misurando 159,9 x 75,1 x 8,4 mm e avendo un peso di 189 grammi ben distribuito. Se però siete amanti delle grandi misure sul mercato è approdato anche Samsung Galaxy A72 con dimensioni ancora maggiore.

Principale punto di forza resta logicamente la multimedialità dove Samsung cercare sempre di dare il massimo e lo fa con un bel ampio display a tecnologia Super Amoled da 6,5 pollici in FHD+ con la novità, rispetto al modello 4G, del refresh rate che raggiunge i 120 Hz anziché 90, offrendo un’altissima fluidità nella scorrevolezza delle animazioni.

Il pannello è visibilmente di ottima fattura, con una buona taratura dei colori e una luminosità che può arrivare fino a 800 nits, sufficienti per una discreta visibilità anche sotto la diretta luce del sole. Ad essere pignoli Samsung poteva spingersi anche a 1000 nits per staccare la concorrenza ma ci si può accontentare visto l’alto refresh rate.

L’audio è di tipo stereo, offerto dallo speaker principale inferiore e dalla capsula auricolare che riproduce in altoparlante all’occorrenza. Di buona qualità ma la specifica più interessante è la permanenza ancora una volta del foro per il jack audio da 3,5 mm, per chi non vuole rinunciare alle cuffie cablate.

Funzionalità

Dove Samsung punta sempre molto sono le funzionalità e questo Samsung Galaxy A52 non è da meno. Fin dall’acquisto è dotato di Android 11 con Samsung One UI 3.0, senza particolari rinunce rispetto ai fratelli top di gamma. Uno degli aspetti più interessanti è che Samsung ha annunciato che per questi nuovi A52 e A72 sono previsti ben 3 aggiornamenti di Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Fra le applicazioni pre-installate troviamo la classica suite di Samsung con Smart Switch per importare dati da uno smartphone vecchio, Smart Things per controllare prodotti IOT, Registratore vocale, Archivio per esplorare i file nella memoria, il browser Internet, Samsung Health per monitorare la salute, Galaxy Wearable per associare smartwatch e Bixby ovvero l’assistente vocale di Samsung che risponde pronunciando “Hey Bixby” e fornisce risposte in maniera similare, ma in misura ridotta, a Google Assistant (che ovviamente non manca). Completano il software le app di Google (Maps, Gmail, Drive, etc.) e alcune applicazioni di Microsoft come Outlook, Linkedin, OneDrive e Office Mobile per gestire e modificare documenti.

Essendo dotato di chip NFC è presente anche Samsung Pay per fare pagamenti contactless oppure potete installare Google Pay dal Play Store.

Fra le impostazioni ci sono diverse funzioni interessanti fra cui la possibilità di modificare l’azione eseguita alla pressione del classico tasto Power che di default è impostato per aprire il menu di spegnimento. Grazie a un’impostazione possiamo collegare lo smartphone a Windows per condividere messaggi, notifiche, foto e altro, mentre alla voce “Movimenti e gesti” modificare il comportamento di azioni agevolati che si attivano ad esempio sollevando lo smartphone o guardandolo.

Degno di nota e anche qui presente il Game Launcher che altro non è che un’applicazione che raggruppa i giochi installati dandoci informazioni interessanti riguardo statistiche di gioco, oltre a migliorare il funzionamento dello smartphone per offrire prestazioni superiori a scapito della batteria. Non manca poi infine la funzione “Duplicazione App” che permette di avere più account ad esempio di WhatsApp o Facebook. Pensate, è così ricca da mantenere anche la funzione “Pannello Edge”, solitamente presente solo negli smartphone con bordi laterali curvi.

Potrebbe interessarti: confronto tra Samsung One UI, Xiaomi MIUI, Oppo ColorOS e OxygenOS di OnePlus

Prestazioni

Fare meglio del modello scorso anno ci voleva poco in termini di prestazioni, ovvero reattività e velocità nell’eseguire le varie operazioni, e già il modello Galaxy A52 (4G) con lo Snapdragon 720G si è dimostrato decisamente superiore offrendo un’esperienza d’uso più equilibrata. Samsung Galaxy A52 5G ha il vantaggio di avere una piattaforma hardware ancor più evoluta ovvero il Qualcomm Snapdragon 750G che mette sul tavolo una potenza di calcolo, seppur di poco, ancora superiore. Questo lo si nota però giusto nei benchmark e in qualche lag in meno durante l’utilizzo quotidiano, lag che sono comunque presenti ma come dicevamo molto meno rispetto al modello A51.

Comunque c’è da sottolineare che la piattaforma Qualcomm più recente e il fatto di supportare la connettività 5G, rappresentano due caratteristiche che nel lungo periodo potrebbero farsi sentire rendendo questo smartphone più indicato per chi vuole tenerlo a lungo.

A livello di memoria poi è dotato di 6GB di RAM e di 128 GB di memoria interna (espandibile tramite MicroSD rinunciando al secondo slot NanoSIM). Supporta poi WiFi 2.4 e 5.0 Ghz e Bluetooth 5.1.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Samsung Galaxy A52 è pensato per chi cerca versatilità ma il migliore del trio sotto questo aspetto, almeno sulla carta, è Galaxy A72 che dispone di un sensore con zoom ottico mentre qui abbiamo un sensore principale da 64 MP (AF, OIS, f/1.8 e 0,8µm), uno ultra-grandangolare da 12 MP (FF, f/2.2 e 1,12µm), un sensore macro da 5 MP (FF, f/2.4 e 1,12µm) ed uno di profondità da 5 MP (FF, f/2.4 e 1,12µm).

La fotocamera anteriore invece è da 32 megapixel (f/2.2 e 0,8µm).

Come al solito sulla fascia media chi soffre maggiormente è la fotocamera ultra-grandangolare che in alcune occasioni non riesce a compensare adeguatamente i forti contrasti di luce, in altri ovvero in ambienti meno illuminati presenta un po’ di più rumore che rovina la fotografia. In ogni caso fa il suo lavoro e grazie all’elevato angolo di campo permette di includere nella fotografia più soggetti anche se ravvicinati. Più interessante è la fotocamera principale che realizza dei buoni scatti in tutte le condizioni di luce, ovviamente in relazione alla fascia di prezzo, questo grazie alla solita buona elaborazione software e all’HDR. La qualità generale comunque non cambia rispetto al modello 4G.

In ambito video è presente la stabilizzazione ottica sul sensore principale ma all’occorrenza si può attivare la stabilizzazione digitale che tuttavia effettua un crop importante sull’immagine. Si può registrare in Full HD a 30 fps o 60 fps o 4K a 30 fps, (differenza rispetto a A52 4G, 60fps) e a tutte le risoluzioni è possibile passare da un sensore all’altro durante la registrazione.

Previous Next Fullscreen

Batteria & Autonomia

La batteria di Samsung Galaxy A52 5G è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida a 25 W, un aspetto del tutto identico alla versione 4G sia nei numeri delle specifiche tecniche sia nella durata offrendo circa 5 ore e mezza di schermo acceso durante la giornata. Questo vuol dire che copre tranquillamente la giornata piena ma a due giorni può arrivare esclusivamente con un utilizzo rilassato.

In ogni caso non è detto che tramite aggiornamenti software futuri la situazione non possa migliorare ulteriormente, nel caso aggiorneremo questa recensione.

In conclusione

Galaxy A52 5G è il miglior smartphone Samsung sulla fascia media, quello col rapporto qualità, prezzo e specifiche più equilibrato e accattivante. Le caratteristiche tecniche infatti sono attuali, il display è di fascia alta, la multimedialità il classico punto di forza, il 5G un di più e la certificazione IP67 una garanzia ulteriore sulla sua resilienza nel tempo. Rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un prodotto che possa durare diversi anni e al tempo stesso che non richieda un esborso economico eccessivo.

Interessante sarà metterlo fianco a fianco con la concorrenza, cosa che ovviamente non mancheremo di fare in uno dei prossimi approfondimenti.

Samsung Galaxy A52 5G è disponibile dal mese di marzo a 459€ ma non di rado online ci sono offerte e sconti.