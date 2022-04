Samsung modifica gli aggiornamenti dei Galaxy S9, Galaxy S10 e Galaxy A50: cosa cambia

A Samsung si può rimproverare ben poco, rectius nulla, quando si parla di aggiornamenti software nel mondo dei dispositivi Android, tuttavia sarebbe poco realistico pretendere un supporto di pari livello per dispositivi più e meno recenti e in questa sede ci occupiamo di diversi modelli rientranti in questo secondo raggruppamento: Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ e Samsung Galaxy A50.

Pochi minuti fa vi abbiamo illustrato tutti i dettagli delle patch di sicurezza di Samsung per il mese di aprile 2022. Ebbene, nella seconda parte di quell’articolo, dedicata ai modelli che otterranno la SMR di questo mese, si notano alcune differenze significative rispetto agli elenchi analoghi del mese precedente.

Samsung Galaxy S9 e S9+: fine della corsa

Prima di tutto, Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ sono giunti al capolinea: dopo anni di onorato servizio, i flagship 2018 del brand lasciano e non riceveranno più supporto software ufficiale.

L’addio era nell’aria, visto che un anno fa entrambi erano passati nella lista dei modelli destinatari di aggiornamenti trimestrali. Inoltre la pagina ufficiale Samsung (disponibile a questo link, con tanto di elenchi completi) parla chiaramente di aggiornamenti garantiti per un minimo di 4 anni per alcuni modelli lanciati a partire dal 2019 e di 5 anni di supporto per alcuni modelli più recenti.

Ne consegue che, d’ora in avanti, i possessori di Galaxy S9 e Galaxy S9+ dovranno necessariamente rivolgersi al mondo del modding per ottenere nuove versioni software. A questo proposito vi abbiamo già parlato della possibilità di provare le novità della One UI 4.1 con base Android 12 grazie ad una custom ROM.

Samsung Galaxy S10 e A50: cambio di lista

I modelli di queste serie non sono ancora arrivati ai titoli di coda, ma dovranno sopportare l’arrivo meno frequente di aggiornamenti software.

Per quanto riguarda la serie Galaxy S10, il cambiamento tocca soltanto i tre modelli Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e, che d’ora in avanti avranno aggiornamenti trimestrali; mentre Samsung Galaxy S10 5G e Samsung Galaxy S10 Lite continueranno a ricevere aggiornamenti mensili, almeno per il momento.

Infine, Samsung Galaxy A50, che fa parte degli “Enterprise Models”, passa a sua volta nella lista degli aggiornamenti trimestrali.