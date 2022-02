Nei minuti in cui OPPO ha svelato al mondo i nuovi e attesi OPPO Find X5 e Find X5 Pro e con l’avvicinarsi del fine settimana e del Mobile World Congress 2022, anche oggi dedichiamo la dovuta attenzione ad una raccolta di aggiornamenti software in roll out per smartphone Android e questa volta sono tutti riconducibili a due soli brand: Samsung e OnePlus.

Il piatto è molto ricco: accanto alle solite patch di sicurezza mensili, troviamo infatti anche una Open Beta con Android 12. Scopriamo insieme tutte le novità di questi aggiornamenti software, che si sommano alla lunga lista presa in esame giusto ieri.

Samsung Galaxy A52s 5G e Samsung Galaxy A21s: le novità degli aggiornamenti

Sono dunque soltanto due gli smartphone a marchio Samsung presenti nella raccolta odierna, vale a dire Samsung Galaxy A52s 5G e Samsung Galaxy A21s, e sono destinatari di aggiornamenti identici: entrambi, infatti, si aggiungono allo sterminato elenco di dispositivi della casa sudcoreana già aggiornati alle patch di sicurezza di questo mese.

L’ultima volta che avevamo parlato di Samsung Galaxy A52s 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) era stato il mese scorso, in occasione del major update ad Android 12. Quest’oggi, invece, novità sono di portata decisamente minore: l’ottimo medio di gamma di Samsung (a questo link nel nostro confronto con Galaxy S21 FE e non solo) si sta aggiornando in Italia alla versione firmware A528BXXS1BVB1 con un file OTA da circa 250 MB, che non comprende altro che le patch di sicurezza di febbraio 2022.

Quanto al nettamente meno famoso Samsung Galaxy A21s, la SMR di febbraio 2022 è in rilascio in Messico (versione firmware A217MUBS8CVB1) e in Colombia (versione firmware A217MUBS8CVB1). Neppure in questo caso ci sono altre novità.

Per tutti i dettagli della SMR (Security Maintenance Release) di questo mese — e per i modelli che la riceveranno —, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, in questa sede è sufficiente ricordare che tra le Samsung Vulnerabilities and Exposures (SVE) e le CVE di Android si arriva ad un totale di oltre 60 vulnerabilità risolte.

OnePlus 9R, 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro, 8T, Nord N100: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone del produttore cinese che figurano in questa raccolta sono decisamente più numerosi, si tratta di: OnePlus 9R, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, OnePlus 8T e OnePlus Nord N100.

Annunciato sul forum ufficiale (con tanto di guida all’installazione e all’eventuale rollback), OnePlus 9R riceve la OxygenOS 12 Open Beta 1 con base Android 12. Alle novità principali avevamo già accennato ieri, ecco ora il changelog ufficiale completo:

System Optimized desktop icons with improved textures, by using a design inspired by brand-new materials and uniting lights and layers

Dark mode Dark mode now supports three adjustable levels, bringing a more personalized and comfortable user experience

Shelf New additional style options for Cards, making data contents more visual and easier to read Newly added Earphone Control Card with Bluetooth earphone one-click adjustment Newly added access to OnePlus Scout in Shelf, allowing you to search multiple contents on your phone, including Apps, Settings, Media Data, etc Newly added OnePlus Watch Card in Shelf, to easily glance at your health stats

Work Life Balance Work Life Balance feature is now available to all users, allowing you to effortlessly switch between Work and Life mode via quick settings WLB 2.0 now supports automatic Work/Life mode switching, based on specific locations, Wi-Fi network, and time, also bringing customized App notification profiles according to the personalization

Gallery Gallery now allows you to switch between different layouts with a two-finger pinch gesture, intelligently recognizing the best-quality pictures, and cropping the thumbnail based on the content, making the gallery layout more pleasing

Canvas AOD Canvas AOD brings you new diverse styles of lines and colors, for a more personalized lock screen experience with inspiring visuals Newly added multiple brushes and strokes and support for color adjustment Optimized software algorithm and improved face recognition to better identify the features and skin color of different figures



Essendo una beta, non manca qualche bug e infatti produttore segnala che qualche app di terze parti potrebbe non funzionare a dovere e un possibile malfunzionamento dell’orologio con l’AOD attivo.

Tutti gli altri stanno semplicemente ricevendo le patch di sicurezza di febbraio 2022 e qualche altro bugfix generico, in particolare:

OnePlus 7 e 7 Pro ricevono rispettivamente la OxygenOS 11.0.6.1.GM57BA e 11.0.6.1.GM21BA;

e ricevono rispettivamente la OxygenOS 11.0.6.1.GM57BA e 11.0.6.1.GM21BA; OnePlus 7T e 7T Pro ricevono rispettivamente la OxygenOS 11.0.6.1.HD65BA e 11.0.6.1.HD65BA;

e ricevono rispettivamente la OxygenOS 11.0.6.1.HD65BA e 11.0.6.1.HD65BA; OnePlus 8T riceve la versione 11.0.13.13.KB05BA;

riceve la versione 11.0.13.13.KB05BA; OnePlus Nord N100 si aggiorna alla OxygenOS 11.0.4.BE83BA.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy A21s, OnePlus 9R, 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro, 8T, Nord N100

Come visto paragrafo per paragrafo, non tutti questi aggiornamenti sono già in roll out da noi. In ogni caso, è possibile cercarli manualmente in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

