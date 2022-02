Nuovi aggiornamenti per diversi smartphone Android e per la smartband Samsung Galaxy Fit2: mentre OnePlus corregge un problema con il Nord 2 5G e rilascia la prima Open Beta di Android 12 per OnePlus 9R, Samsung e Xiaomi aggiornano Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy F41, Redmi Note 9 5G, Redmi 9A, 9i e 9A Sport. Nel frattempo arriva la ColorOS 12 stabile per OPPO Reno5 K 5G, OPPO K9 5G, OPPO A93 5G e OPPO A72 5G. Vediamo tutte le novità in distribuzione.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G e Galaxy F41

Dopo l’aggiornamento della versione 4G Exynos, ora è il momento di Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G, con SoC Snapdragon) e Samsung Galaxy S20 FE 5G. In distribuzione i firmware G780GXXS3BVB3 e G781BXXS4DVB1, quest’ultimo anche in Italia.

Le novità comprendono le patch di sicurezza di febbraio 2022, con la correzione a più di 60 vulnerabilità , e poco altro: il changelog cita infatti solo generici bugfix e miglioramenti di stabilità .

Discorso simile per Samsung Galaxy F41, uno smartphone disponibile solo in alcuni mercati. In rollout in questo caso la versione F415FUBS1BVB1, sempre con le patch di sicurezza di febbraio 2022 e vari perfezionamenti di stabilità . Si rimane sulla One UI 3.1 con Android 11: la One UI 4.0 basata su Android 12 dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Fit2

Samsung Galaxy Fit2 si aggiorna con alcune interessanti novità . Il firmware in distribuzione è R220XXU1AVB8 ed è disponibile anche in Italia. Introduce la funzione Controller fotocamera, che consente di scattare foto attraverso lo smartphone collegato via Bluetooth, a patto che quest’ultimo abbia almeno Android 7.0 Nougat.

La seconda novità è costituita dalla funzione “Messaggio rifiuto chiamate”, che consente di inviare messaggi dopo aver rifiutato una telefonata. Infine abbiamo il supporto al salto della corda all’interno delle attività . Prima di poter utilizzare le nuove funzioni è necessario aggiornare all’ultima versione anche l’app Galaxy Wearable. Dopo averlo fatto compariranno i menu “Messaggi rifiuto chiamate” e “Labs” all’interno delle impostazioni della fascia.

Novità aggiornamento OnePlus 9R

OnePlus 9R sta finalmente ricevendo la prima Open Beta della OxygenOS 12 basata su Android 12, dando modo ai possessori di provare le novità dell’ultima release del robottino. I cambiamenti sono parecchi, e tra questi possiamo trovare:

icone ottimizzate con texture migliorate

la dark mode ora supporta tre livelli di aggiustamento

la galleria permette di passare da un layout all’altro con il pinch to zoom

nuovi stili per Canvas AOD

vari perfezionamenti per Shelf

miglioramenti nel riconoscimento facciale

A questo indirizzo è possibile conoscere nel dettaglio tutte le novità dell’ultimo aggiornamento per OnePlus 9R.

Novità aggiornamento OnePlus Nord 2 5G

Si aggiorna OnePlus Nord 2 5G con la versione DN2101_11_A.18, a pochi giorni di distanza dall’ultimo update. Le patch rimangono quelle di febbraio 2022, ovviamente, ma abbiamo la soluzione a un bug che portava al blocco del dispositivo durante la condivisione di immagini dalla galleria. Trattandosi di un update minore, il download richiesto è di soli 167 MB.

Novità aggiornamenti OPPO Reno5 K 5G, K9 5G, A93 5G e A72 5G

Arriva la ColorOS 12 stabile basata su Android 12 per altri quattro smartphone del produttore cinese: stiamo parlando di OPPO Reno5 K 5G, OPPO K9 5G, OPPO A93 5G e OPPO A72 5G. Le novità sono parecchie e sono tutte trattate all’interno del nostro articolo dedicato. La distribuzione è partita dalla Cina e raggiungerà gli altri mercati nelle prossime settimane.

Novità aggiornamenti Redmi Note 9 5G, Redmi 9A, Redmi 9i e Redmi 9A Sport

Redmi Note 9 5G sta ricevendo un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di dicembre 2021. Rimaniamo su Android 11 e sulla MIUI 12.5 Enhanced Edition con la versione V12.5.9.0.RJECNXM, con una distribuzione a partire dalla Cina.

Update in rollout anche per Redmi 9A, Redmi 9i e Redmi 9A Sport, che includono le patch di sicurezza di gennaio 2022. Si tratta della versione V12.0.22.0.QCDINXM, basata su Android 10 e sulla MIUI 12, con un peso di circa 2,6 GB.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 FE, S20 FE 5G, F41, Galaxy Fit2, OnePlus Nord 2 5G, OnePlus 9R, Redmi Note 9 5G, Redmi 9A, 9i e 9A Sport

Per aggiornare Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G e Galaxy F41 è sufficiente recarsi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per aggiornare la smartband Galaxy Fit2 è invece necessario passare dall’app Galaxy Wearable.

Per cercare le nuove versioni software a bordo di OnePlus Nord 2 5G, OnePlus 9R, Redmi Note 9 5G, Redmi 9A, 9i, 9A Sport, OPPO Reno5 K 5G, OPPO K9 5G, OPPO A93 5G e OPPO A72 5G basta affidarsi alle apposite voci all’interno delle impostazioni di sistema. In caso non siano ancora disponibili basta attendere qualche giorno.

