Giusto questa mattina vi abbiamo segnalato le ultime indiscrezioni sul conto di Android 13, ma adesso guardiamo al presente, che vede i vari OEM alle prese con il rilascio degli aggiornamenti ad Android 12 per i propri smartphone e che oggi vede protagonisti Samsung (tanto per cambiare) e OPPO.

Samsung Galaxy A52s 5G: le novità dell’aggiornamento

È l’ottimo medio di gamma Samsung Galaxy A52s 5G, distintosi nell’ultima parte dello scorso anno (ne trovate a questo link la nostra recensione), lo smartphone del produttore sudcoreano che si sta aggiornando in queste ore.

Per la verità – e, se ci seguite con attenzione, l’avete probabilmente già notato –, il roll out del major update ad Android 12 e alla One UI 4 per Samsung Galaxy A52s 5G era già partito qualche giorno fa. L’ottima notizia fresca di giornata è che appena due giorni più tardi l’aggiornamento ha già raggiunto l’Europa, tanto che il rilascio risulta attualmente in corso Francia, Lussemburgo, Polonia e Svizzera. Insomma, se non lo ha ancora fatto, è solo questione di ore prima che l’agognata notifica faccia capolino anche sui modelli italiani.

Se per tutte le novità figlie del passaggio ad Android 12 e alla nuova release della One UI vi rimandiamo alla nostra prova dedicata su Galaxy S21 Ultra, dovete sapere che il file OTA in rilascio implementa su Samsung Galaxy A52s 5G la versione firmware A528BXXU1BUL7, che include anche le patch di sicurezza di gennaio 2022.

OPPO A74 5G: le novità dell’aggiornamento

Spostandoci in casa OPPO, OPPO A74 5G non è esattamente il modello più famoso della lineup del produttore cinese, ma viene tenuto in debita considerazione e infatti si sta aggiornando adesso alla ColorOS 12 con base Android 12 (ecco la nostra prova video dedicata).

OPPO A74 5G non figura nella roadmap del Q1 2022 vista nei giorni scorsi, perché in realtà era già presente nell’elenco di dicembre 2021. Appena un mese dopo aver iniziato a reclutare per la build Open Beta, comunque, il produttore sta già rilasciando l’aggiornamento in versione stabile.

L’annuncio è arrivato, come al solito, attraverso un post sulla OPPO Community, che ci offre anche tutti i dettagli dell’update, a partire dal mercato di riferimento: al momento, purtroppo, il roll out riguarda soltanto l’India.

Oltre alla nuova versione della ColorOS, come detto, è presente anche Android 12. La versione firmware in roll out è la C.29 e il produttore segnala che, al fine di installarla, occorre avere come versione firmware installata la A.12.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52s 5G e OPPO A74 5G

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi:

per il Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per l’OPPO, “Settings > Software Update > Gear Icon > Update Early Access > Official Version Application > Agree to Privacy Agreement > Apply Now“.

