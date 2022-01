Samsung, nel 2021, ha indubbiamente fatto centro con tantissimi prodotti e inesorabilmente una delle domande che ci avete rivolto più spesso nei commenti è stata: quanta differenza c’è tra un Galaxy A52s 5G e un Galaxy S20 FE e Galaxy S21 FE? Domanda più che lecita dato che con i recenti cali di prezzo dei primi due, le cifre si sono quasi accavallate.

Vediamo dunque più nel dettaglio le differenze in questo confronto.

Confronto tra Galaxy A52s, S20 FE e S21 FE

Ergonomia e design

Samsung Galaxy A52s 5G si guadagna decisamente un degno secondo posto in una ipotetica classifica riguardo design, ergonomia, e rapporto dimensioni e peso. Di fatto supera il meno recente Galaxy S20 FE ma non riesce a tenere testa al nuovo Galaxy S21 FE. Ecco qualche dato:

Da notare che tutti e tre presentano la certificazione contro acqua e polvere, mentre però S20 FE e S21 FE arrivano al grado IP 68, quindi supportano immersioni fino a 30 minuti a 1,5 metri di profondità, A52s 5G resiste solo a veloci immersioni. Quest’ultimo ha però un pro che potrebbe interessare a molti: è dotato del foro da 3,5 mm per collegare delle cuffie cablate.

Frontalmente tutti e tre soddisfano ampiamente le aspettative, anche se c’è da precisare che in passato Galaxy S20 FE ha presentato alcuni problemi di multitouch ora apparentemente risolti. Nel dettaglio i display sono:

Samsung Galaxy S20 FE: 6,5 pollici Super AMOLED, 120Hz, 680 nits; Ci sono stati diveris casi di problemi al display, sul touchscreen ad esempio, seppur di recente pare che il tutto sia più o meno stato isolto

Samsung Galaxy A52s 5G: 6,5 pollici Super AMOLED, 120Hz, 800 nits;

Samsung Galaxy S21 FE: 6,4 pollici Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits.

Leggermente più piccolo dunque su S21 FE che gli permette di avere un vantaggio in termini di ergonomia, è solo più compatto il che non fa male in un mercato sempre più saturo di “padelloni“.

Fotocamere

Il campo di battaglia più importante fra questi 3 prodotti è sicuramente sul comparto fotografico. Anche qui sensori simili e differenze difficili da sottolineare, seppur presenti. Guardando il video potrete osservare fianco a fianco le fotografie scattate da Galaxy A52s 5G, Galaxy S20 FE e Galaxy S21 FE con un commento dettagliato. Qui ci limitiamo a riepilogare le specifiche tecniche:

Samsung Galaxy S20 FE: 12 MP, f/1.8, 26mm ( grandangolare ) , 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS; 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom; 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ ( ultra-grandangolare ) , 1/3.0″, 1.12µm.

Samsung Galaxy A52s 5G: 64 mpx f/1.8, 1/1.7X”, ( grandangolare ), 0.8µm, PDAF, OIS; 12 mpx f/2.2, 123˚ (ultra-grandangolare); 5 mpx f/2.4 macro | 5 mpx f/2.4 profondità.

Samsung Galaxy S21 FE: 12 MP, f/1.8, 26mm ( grandangolare ) , 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS; 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom; 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ ( ultrawide ) , 1/3.0″, 1.12µm.



Software e prestazioni

Se sull’ambito software le differenze si contano sulle dita di una mano, diverso è il discorso sulle prestazioni dove sono presenti processori e GPU decisamente diversi.

Tra le funzionalità di fatto Samsung Galaxy A52s 5G è l’unico fra i 3 a non poter contare sulla modalità DEX, ovvero la modalità Desktop. Non si può quindi collegare a uno schermo o monitor per ampliarne le funzionalità né tantomeno per riprodurre ciò che è presente sul display non avendo una USB Type C con uscita video. Mentre Samsung Galaxy S20 FE ha, di meno, la mancanza di Google Discover sulla schermata Home. Tutto il resto come menu, applicazioni pre-installate e quant’altro è identico, d’altronde sono già tutti e tre aggiornati ad Android 12 e interfaccia Samsung One UI 4.0.

Riguardo le prestazioni invece la differenza principale è sulla potenza della GPU: un confronto con 3D Bench sottolinea infatti prestazioni doppie in termini di FPS e resa su Galaxy S21 FE rispetto a Galaxy A52s 5G, una via di mezzo invece per Galaxy S20 FE. Questo significa che se state comprando il vostro prossimo smartphone per giocare molto, dovreste valutare di puntare sull’ultimo arrivato Samsung.

Batteria

In termini di batteria non ci sono differenze: 4500 mAh con ricarica rapida a 25W. Galaxy S20 Fe e S21 FE hanno però in aggiunta il supporto alla ricarica wireless. La resa invece è leggermente diversa, a favore questa volta di Samsung Galaxy S20 FE che, in termini pratici, garantisce circa 1-2 ore in più di autonomia, rispetto alle 4-5 ore di A52s 5G e S21 FE.

In conclusione

In sintesi, quale acquistare? Scegliete: