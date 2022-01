Aggiornamenti per questi dispositivi Samsung, Xiaomi, OnePlus: Android 12 e altro

La raccolta di aggiornamenti software che sottoponiamo oggi alla vostra attenzione è particolarmente variegata: al netto del solito dominio di Samsung, al suo interno trovano posto anche dispositivi di Xiaomi e OnePlus; inoltre, ai più classici minor update, si affiancano avanzamenti ad Android 12 e aggiornamenti con novità funzionali interessanti. Senza ulteriori indugi, passiamo al dunque.

Samsung Galaxy Fold 5G, A52s 5G, A72, Tab S6 Lite, S21, Note 20 Ultra: le novità degli aggiornamenti

Neanche a dirlo, la maggior parte di questi aggiornamenti ha come destinatari degli smartphone di un unico brand, si tratta più precisamente dei modelli: Samsung Galaxy Fold 5G, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Già arrivato nelle scorse settimane sul primo Samsung Galaxy Fold, in queste ore il major update ad Android 12 con annessa One UI 4.0 (ecco la nostra prova su Galaxy S21 Ultra) sta arrivando anche sul modello Galaxy Fold 5G. La versione firmware è la F907BXXU6GULB e comprende anche le patch di sicurezza di gennaio 2022, che Samsung ha già presentato nel dettaglio. Il roll out è partito dal Regno Unito, altri mercati seguiranno a breve.

Si unisce alla festa anche l’ottimo medio di gamma Samsung Galaxy A52s 5G (ecco la nostra recensione), nel cui caso il rilascio è in corso a partire dalla Corea del Sud, introduce la versione firmware A528NKSS1BUL7 con Android 12 e One UI 4, ma non va oltre le patch di sicurezza di dicembre 2021.

Rimanendo nella fascia media di Samsung e in tema di aggiornamenti ad Android 12-One UI 4, non è da meno Samsung Galaxy A72 (ecco la nostra recensione): il roll out è già in corso in Europa (precisamente nei Paesi Bassi), l’OTA porta la versione firmware A725FXXU4BULA e anche in questo caso la SMR (Security Maintenance Release) è quella del mese scorso.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra (e con lui Galaxy Note 20) ha iniziato ad aggiornarsi ad Android 12 e alla One UI 4 già da un pezzo, ma è un’ottima notizia vedere che il roll out si stia allargando progressivamente: lo screenshot seguente proviene da un modello italiano no-brand.

Giusto pochi giorni fa vi avevamo detto dell’arrivo delle patch di sicurezza di gennaio 2022 per la serie S21 al completo e il roll out ha già raggiunto anche l’Italia: gli screenshot seguenti provengono infatti da un Samsung Galaxy S21+ (ecco la nostra recensione) e da un Samsung Galaxy S21 Ultra.

Per concludere il discorso su Samsung, il tablet midrange Galaxy Tab S6 Lite si sta aggiornando in Europa: dalla Francia è partito il rilascio della versione firmware P615XXS4DUL5, che introduce le patch di sicurezza di questo mese.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G: le novità dell’aggiornamento

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (ecco la nostra recensione) è l’unico Xiaomi di questa raccolta e l’aggiornamento che sta ricevendo non vi farà certamente gridare al miracolo.

Come si evince dallo screenshot, il file OTA pesa poco più di 300 MB, introduce la MIUI 12.5.6.0.RKIEUXM Stable e il changelog parla soltanto di miglioramenti di sicurezza e stabilità – senza specificare il mese delle patch introdotte – e di generiche ottimizzazioni.

OnePlus Buds Pro: le novità dell’aggiornamento

Annunciato come al solito a mezzo del forum ufficiale, il nuovo aggiornamento per le cuffie OnePlus Buds Pro introduce una nuova funzione che era stata promessa già ad agosto 2021.

La novità si chiama Dual Connection e consente di abbinare le cuffie a contemporaneamente a due dispositivi diversi, così da poter passare dall’uno all’altro senza interruzioni. Ecco i suggerimenti che OnePlus fornisce per sfruttarla:

Enable the “Dual Connection” feature within the Headphone settings (go to Bluetooth Settings, press the cogwheel in front of OnePlus Pro and select Headphones) after pairing the Buds Pro with two Bluetooth devices. You can now seamless switch occurs when music is played from either one of two devices. You can also use the HeyMelody app to enable this feature in non-OnePlus devices.

With OxygenOS 12, support for LHDC audio codec has finally arrived to the OnePlus 9 Pro and OnePlus 9. Enjoy high-definition audio streaming on OnePlus Buds Pro for expressive sound that sparkles.

OnePlus ci tiene a precisare che il roll out avverrà in maniera graduale, pertanto in una prima fase toccherà un numero ristretto di utenti, una volta scongiurata la presenza di bug importanti verrà esteso a tutti.

Come aggiornare Samsung Galaxy Fold 5G, A52s 5G, A72, Tab S6 Lite, S21, Note 20 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, OnePlus Buds Pro

Come visto paragrafo per paragrafo, non tutti questi aggiornamenti sono già in roll out da noi. In ogni caso, è possibile cercarli manualmente in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per gli Xiaomi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“;

per le OnePlus Buds Pro occorre passare per l’app dedicata OnePlus Buds (eccola sul Google Play Store).