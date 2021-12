Samsung è decisamente scatenata in questi ultimi giorni dell’anno e lancia ulteriori aggiornamenti per alcuni dei suoi dispositivi Android. Android 12 arriva anche sul Galaxy Fold “originale” e su Galaxy S10 5G, mentre nuove patch di sicurezza sbarcano su Samsung Galaxy A51 (addirittura quelle di gennaio 2022), Samsung Galaxy A21s, Samsung Galaxy A11, Samsung Galaxy F41 e sul tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019).

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Fold e Samsung Galaxy S10 5G

Samsung prosegue con il rollout di Android 12 e One UI 4.0 e questa volta tocca a Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole della serie, e a Samsung Galaxy S10 5G. Per il primo si tratta del firmware F900FXXU6GUL9, attualmente in distribuzione in Europa a partire dalla Francia, per il secondo del G977BXXUBGULB in arrivo dalla Svizzera.

Le novità per entrambi sono tantissime e includono un rinnovamento generale dell’interfaccia con tocchi di Material You, gli indicatori per la privacy che indicano l’uso di microfono e fotocamera, nuove app di sistema, nuovi widget e le patch di sicurezza di dicembre 2021. Vi ricordiamo che la serie Samsung Galaxy S10 ha iniziato ieri a ricevere Android 12.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A51

Samsung sorprende e, nonostante Google possa non essere molto d’accordo, rilascia le patch di sicurezza di gennaio 2022 per Galaxy A51. La distribuzione è partita da alcuni mercati, tra i quali Russia e Malesia, ma dovrebbe raggiungere molti altri Paesi nel giro di qualche giorno.

Dato che il consueto bollettino di sicurezza non è ancora stato diffuso da Samsung, non sappiamo esattamente quali siano le vulnerabilità corrette; ci toccherà attendere i primi giorni del nuovo anno. Il firmware in rollout è il A515FXXU5EUL3 ed è basato su Android 11: Android 12 dovrebbe arrivare sullo smartphone di fascia media nel corso dei primi mesi del 2022.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A21s, Galaxy A11, Galaxy F41 e Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Gli aggiornamenti targati Samsung non sono ancora finiti perché è il momento di novità anche per Samsung Galaxy A21s, Galaxy A11, Galaxy F41 e Galaxy Tab A 10.1 (2019). I firmware in distribuzione sono rispettivamente A217MUBU8CUK3, A115MUBU2BUK4, F415FXXS1BUK2 e T515XXS8CUL2 e non sembrano portare novità di rilievo se non le patch di sicurezza di dicembre 2021.

I changelog sono piuttosto generici e parlano di miglioramenti generali alla stabilità e di bugfix. Il rollout non sembra aver ancora raggiunto l’Italia, quindi ci sarà da aspettare ancora qualche giorno per mettere le mani sopra gli update.

Come aggiornare Samsung Galaxy Fold, Galaxy S10 5G, Galaxy A51, Galaxy A21s, Galaxy A11, Galaxy F41 e Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Per aggiornare Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A21s, Samsung Galaxy A11, Samsung Galaxy F41 e Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) è sufficiente recarsi nelle impostazioni di sistema: il percorso da seguire è “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Potrebbe volerci ancora qualche giorno prima di vedere gli ultimi firmware sbarcare in Italia.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica di dicembre 2021