Nella calza della Befana aggiornamenti software per tutti questi Samsung

Samsung non riposa neppure oggi e nel giorno dell’Epifania rilascia dei nuovi aggiornamenti software per un gruppo di dispositivi che comprende smartphone di fascia media, flagship e tablet. Scopriamo insieme le novità contenute in questi nuovi update.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, A52, Tab S7, Tab S7 Plus: le novità degli aggiornamenti

I dispositivi del produttore sudcoreano destinatari di questi nuovi aggiornamenti — che in alcuni casi sono major update ad Android 12 e alla One UI 4 e in altri più semplicemente patch di sicurezza mensili — sono: Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy Tab S7, Samsung Galaxy Tab S7+.

Già aggiornata all’ultima release di Android e della One UI, la serie Samsung Galaxy S21 nella sua interezza sta ora ricevendo la SMR (Security Maintenance Release) di gennaio 2022, che il produttore ha iniziato a distribuire proprio in questi giorni. Il roll out è partito dai Paesi Bassi, arriverà presto in altri mercati e la nuova versione firmware è la G99xBXXU4BULF. L’aggiornamento pesa oltre 500 MB e, oltre ai miglioramenti generici delle patch di sicurezza, il changelog menziona anche “overall stability of functions”, presumibilmente riferiti a bug figli del major update ad Android 12.

Samsung sta facendo un lavoro eccezionale con il rilascio di Android 12 con One UI 4 e oggi ci sono i nomi di altri tre modelli da inserire nell’elenco: Samsung Galaxy A52 (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7 Plus (ecco la nostra recensione). Per quanto riguarda il primo, il roll out del firmware A525FXXU4BUL8 è in corso in Russia e il file OTA comprende anche le patch di sicurezza di dicembre 2021 (dunque non le più recenti).

Quanto ai due tablet, va detto che dell’arrivo di Android 12 e della One UI 4 per Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ vi avevamo già parlato nei giorni scorsi ma, come dimostrano gli screenshot riportati di seguito, adesso l’update è disponibile anche in Italia. Il changelog, neanche a dirlo, è particolarmente corposo e comprende miglioramenti che toccano: tavolozza dei colori, privacy, tastiera Samsung, schermata home, schermata di blocco, fotocamera, galleria, editor di foto e video, Emoji AR, condivisione, Calendario, Internet Samsung, Assistenza dispositivo, Bixby routine, accessibilità e tanto altro. Il file OTA pesa quasi 3 GB e include anche le patch di sicurezza di dicembre 2021.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, A52, Tab S7, Tab S7 Plus

Se possedete qualcuno dei modelli menzionati, potete eseguire una ricerca manuale mediante il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.