Le serie Samsung Galaxy S20 e Note 20 si aggiornano ad Android 12 con One UI 4

Giusto un paio di ore fa vi avevamo portato una carrellata di aggiornamenti software per smartphone Samsung, segnalandovi il major update ad Android 12 con One UI 4 per il pieghevole Galaxy Z Fold2 5G e soltanto le patch di sicurezza di dicembre per – tra gli altri – i modelli delle serie Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy Note 20, ma dobbiamo già correggere il tiro: anche per tutti i componenti di queste due famiglie di smartphone è arrivato il grande giorno.

Serie Samsung Galaxy S20 e Note 20: le novità degli aggiornamenti

Come avrete intuito da questo lungo preambolo, dopo tante anticipazioni, le serie S20 e Note 20 al gran completo hanno finalmente iniziato a ricevere l’agognato aggiornamento ad Android 12 con annessa One UI 4.

Insomma, dopo aver già aggiornato i flagship della generazione attuale, gli ultimi pieghevoli e quello di riferimento dello scorso anno, il produttore sudcoreano sta ora chiudendo il cerchio coi modelli di punta della generazione precedente, ovvero: Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Insomma, con questo nuovo lotto, il primato di Samsung in tema di aggiornamenti ad Android 12 – e nel panorama Android in generale – è meno che mai in discussione. Bisogna soltanto sperare che tutto il lavoro sia stato svolto in modo accurato e che non si presentino magagne come capitato ad esempio con il primo roll out per Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3.

A quanto si apprende, il roll out è attualmente in corso in Svizzera, mentre il changelog dettagliato degli aggiornamenti non è ancora noto. Per le novità di Android 12 con One UI 4 vi rimandiamo alla nostra prova dedicata.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra 5G, S20 FE, Note 20, Note 20 Ultra 5G

Se possedete qualcuno dei modelli menzionati, potete eseguire una ricerca manuale mediante il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.