Samsung si prepara a rilasciare la nuova patch di sicurezza relativa al mese di gennaio, mentre su binari paralleli continua il lavoro per portare Android 12 e la nuova One UI 4 su quanti più smartphone possibili.

Patch di sicurezza di gennaio 2022 in arrivo da Samsung

La nuova patch aggiornata al mese di gennaio è infatti un update “separato” dalla nuova versione di Android, che è già arrivata su alcuni dispositivi della casa coreana con ancora l’aggiornamento di sicurezza del mese di dicembre. Pare infatti che Samsung andrà a rilasciare la patch in via dedicata, ma potrebbe anche essere che per alcuni il nuovo aggiornamento ad Android 12 porti con sé anche la patch aggiornata.

La cosa importante però è ricevere la patch aggiornata, che come ogni mese va a risolvere moltissimi problemi all’interno del sistema operativo dei nostri smartphone. Quella di gennaio include miglioramenti per 43 vulnerabilità scovate da Google (di cui due critiche per dispositivi con processore Qualcomm), e 19 correzioni fatte da Samsung (5 delle quali riguardanti proprio la nuova One UI 4), su Knox, WiFi, Bluetooth e addirittura la chiusura di una falla che poteva abilitare le conversazioni telefoniche.

Smartphone Samsung aggiornati con la patch di gennaio 2022

Ecco quindi tutti gli smartphone Samsung che nelle prossime settimane riceveranno la nuova patch di sicurezza di gennaio 2022:

Per gli smartphone con aggiornamento trimestrale, la nuova patch dovrebbe arrivare su Samsung Galaxy A22, M21, M22 e M31.