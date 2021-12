Samsung presenta oggi le sue patch di sicurezza di dicembre 2021, rivelando le vulnerabilità che sono state e che saranno corrette con gli aggiornamenti in distribuzione. Il pacchetto include correzioni da parte di Google e della stessa azienda sud-coreana, e sarà disponibile per tanti smartphone Android.

Samsung svela i dettagli delle patch di sicurezza di dicembre 2021: ecco quali smartphone le riceveranno

Le patch di sicurezza di dicembre 2021 sono in distribuzione già su diversi modelli del marchio, in alcuni dei quali in compagnia di Android 12 (come i pieghevoli Galaxy Fold3 e Flip3 5G). Le correzioni incluse da Google sono trenta (CVE), di cui cinque considerate critiche, anche se una di queste riguarda solo i dispositivi ancora fermi ad Android 9 Pie. Troviamo poi due correzioni pensate per i dispositivi con SoC Snapdragon e diciotto patch targate Samsung (SVE), tre delle quali pensate per i chip Exynos.

Come saprete Samsung distribuisce aggiornamenti con nuove patch di sicurezza tutti i mesi: tanti dispositivi le ricevono puntualmente, come i flagship e i modelli più recenti, mentre altri si devono accontentare di patch ogni trimestre. Ecco quali modelli Samsung dovrebbero ricevere le patch di sicurezza di dicembre 2021 (alcuni le hanno già ricevute):

Ai modelli qui sopra potrebbero aggiungersene altri per decisione di Samsung oppure perché facenti parte del programma trimestrale di aggiornamento: tra questi ultimi potrebbero rientrare Samsung Galaxy A71, Galaxy Note 9, Galaxy M21 e Galaxy M31. Per verificare l’arrivo delle patch di sicurezza di dicembre 2021 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per ulteriori dettagli potete fare riferimento a questo indirizzo.

