Android 12 con One UI 4 per Samsung Galaxy Z Flip3 e Z Fold3 e altri aggiornamenti

Gli aggiornamenti software di oggi sono un dominio quasi totale di Samsung – tra flagship attuali e di generazioni precedenti e wearable –, con giusto un paio di eccezioni recanti la firma di POCO e Redmi.

POCO X3 GT, POCO M2 e Redmi 9 Prime: le novità degli aggiornamenti

Giusto qualche giorno fa vi avevamo parlato dell’aggiornamento di Xiaomi 11 Lite 5G NE alla MIUI 12.5 Enhanced Edition e adesso, col cambio di logo che sembra avvicinare il rilascio dell’agognata MIUI 13, quella stessa versione sta arrivando su altri modelli meno famosi, vale a dire: Redmi 9 Prime, POCO M2 e POCO X3 GT.

Redmi 9 Prime e il suo gemello POCO M2 hanno iniziato ad aggiornarsi in India alla MIUI 12.5 Enhanced Edition, con annesse patch di sicurezza del mese di novembre 2021. La menzionata versione della MIUI comprende una serie di migliorie e funzioni come Focused Algorithm, Atomized Memory, Liquid Storage, Smart Balance e, inoltre, permette agli utenti di disinstallare la maggior parte delle app di sistema. Il pacchetto OTA per Redmi 9, contenente la MIUI 12.5 Enhanced Stable, presenta dimensioni pari a 619 MB e introduce la build numero MIUI 12.5.2.0.RJCINXM. Stesse esatte dimensioni per il file OTA che porta la MIUI 12.5 Enhanced Stable su POCO M2, ma numero di build MIUI 12.5.2.0.RJRINXM.

POCO X3 GT sta a sua volta ricevendo l’aggiornamento software alla MIUI 12.5 Enhanced Edition, tuttavia nel suo caso il roll out riguarda già la variante global, non sono note le dimensioni precise del file OTA e la build introdotta reca il numeroV12.5.7.0.RKPMIXM. Ecco il changelog ufficiale:

MIUI 12.5 Enhanced Swift performance. More life between the charges. Focused algorithms: Our new algorithms will dynamically allocate system resources based on specific scenes, ensuring smooth experience on all models. Atomized memory: Ultra-fine memory management mechanism will make RAM usage more efficient. Liquid storage: New sensitive storage mechanisms will keep your system vibrant and responsive as time goes by. Smart balance: Core system improvements allow your device to make the best of the flagship hardware specs.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Z Fold3 5G, Note 10+, S10, Buds Pro e Buds+: le novità degli aggiornamenti

Gli aggiornamenti in casa Samsung sono diversi e interessanti, ma a prendersi la scena è senza dubbio quello per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Samsung Galaxy Z Fold3 5G (ecco la nostra recensione): come previsto nei giorni scorsi, è partito il roll out di Android 12 con One UI 4.0 in versione stabile (ecco la notra prova della prima build).

Protagonista nei giorni scorsi di un’ottima promozione e offerte da urlo, Samsung Galaxy Z Flip3 5G (ecco la nostra recensione) balza in copertina con un major update fresco di giornata: il roll out ha preso il via dalla Serbia e la build F711BXXU2BUKM include anche le patch di sicurezza di dicembre 2021. Altri Paesi si uniranno presto alla lista, ma al momento non è chiaro se il rilascio tocchi anche gli utenti della versione Beta. Le novità contenute partono dalla UI rinnovata con la nuova Color Palette che ricalca il Material You di Android 12, arrivando a miglioramenti per privacy e sicurezza, Privacy Dashboard, versioni aggiornate delle app stock di Google e Samsung, widget di nuova generazione e tante piccole nuove feature secondarie. Discorso simile anche per l’altro pieghevole Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nel qual caso, invece, il roll out della release stabile è partito dalla Corea del Sud.

Il pieghevole non è l’unico smartphone del brand a ricevere la SMR (Security Maintenance Release) di dicembre 2021: sebbene il produttore non ne abbia ancora illustrato il contenuto, la stessa release è in roll out anche per Samsung Galaxy Note 10+ 5G con la build N976QXXS5FUK4 (in Arabia Saudita e UAE) e per la serie Samsung Galaxy S10 in vari mercati europei con firmware G97xFXXSEFUL1.

Infine, si stanno aggiornando le cuffie Samsung Galaxy Buds+ e Samsung Galaxy Buds Pro (ecco la nostra recensione). Per le prime c’è il firmware R175XXU0AUK1 e per le seconde la versione R190XXU0AUK1, in entrambi i casi con rilascio dalla Corea del Sud. Questo update implementa il rilevamento dell’inserimento/rimozione delle cuffie dalle orecchie durante le chiamate, oltre a generici miglioramenti di stabilità.

Come aggiornare POCO X3 GT, POCO M2, Redmi 9 Prime, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Z Fold3 5G, Note 10+, S10, Buds Pro e Buds+

Non tutti gli aggiornamenti sono già disponibili anche da noi, ma è possibile cercarli manualmente così:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per i Redmi e POCO, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

Nel caso delle cuffie Samsung Galaxy Buds Pro e Buds+, occorre aprire l’app Galaxy Wearable, recarsi in “Aggiornamento software” e quindi cliccare su “Scarica e installa”.