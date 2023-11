Volete proteggere il vostro smartphone Android (e non solo) da graffi e piccoli urti, donandogli un look nuovo e inedito? Siete tra coloro che amano godersi la sottigliezza del design “originale” degli smartphone, ma al contempo avete paura di graffiare o rovinare la scocca posteriore a furia di appoggiare il dispositivo in giro o riporlo in tasche e borselli? Se sì, allora potreste essere capitati nel posto giusto, perché oggi stiamo per parlarvi di alcune skin. Più precisamente, dopo qualche settimana di utilizzo, è arrivato il momento della nostra recensione delle skin a marchio TF Skins, disponibili per alcuni modelli di smartphone Android.

Recensione skin per smartphone TK Skins

Ci sono sostanzialmente due diverse tipologie di utilizzatori di smartphone, che si tratti del robottino o meno. Ci sono quelli che “odiano” le cover, che aumentano spessore e peso del dispositivo e tolgono il tocco “premium” dato da vetro e metallo, e che quindi preferiscono tenere lo smartphone “nudo”, così come lo ha pensato il produttore, e quelli che invece hanno sempre il timore di far danni (magari memori di sfortunate esperienze passate o consapevoli della propria maldestrezza) e tendono a correre subito ai ripari.

Anche i primi, però, pur nel loro “menefreghismo” e nelle loro convinzioni, potrebbero mostrare a volte il fianco a qualche incertezza, soprattutto con smartphone costosi, nuovi o dotati di materiali particolarmente avvezzi al danneggiamento. Anche per questo esistono le skin per smartphone, in grado di proteggere la scocca posteriore dai piccoli graffi di tutti i giorni, che potrebbero capitare in ogni momento anche solo per una piccola distrazione. Certo, non potete aspettarvi la protezione per una caduta sul marciapiede a più di un metro di altezza come potrebbe (forse) fare una robusta cover, ma a livello di design non c’è veramente storia. Insomma, le skin potrebbero essere il giusto compromesso tra design (magari persino con un tocco in più rispetto a quello originale) e protezione, se con quest’ultima escludiamo i veri e propri urti.

Se avete mai avuto modo di provare una skin di uno dei marchi più celebri in tal senso, ossia dbrand, e se siete appassionati di smartphone è probabile vi sia capitato, allora sarete anche consapevoli del principale, probabile, difetto di queste ultime: esattamente, il prezzo. Le skin dbrand sono di ottima fattura e resistenti, ma hanno un costo piuttosto alto: si parte infatti da 16,95 dollari per quelle classiche per arrivare anche a 49,90 dollari per le più costose. Senza arrivare al minimo per la spedizione gratuita dal sito ufficiale, ci sono anche da aggiungere circa 5 dollari per riceverle a casa con molta calma (9-14 giorni lavorativi, solitamente).

Quindi ci siamo chiesti: perché non provare un’alternativa più economica? Così è nata l’idea di provare le skin TF Skins, store tedesco che propone skin per la parte posteriore di tanti modelli di smartphone, tra cui quelli a marchio Samsung, Google ed Apple. Stiamo per raccontarvi com’è andata.

Cosa sono le skin TF Skins

Abbiamo scoperto le skin TF Skins quasi per caso attraverso una ricerca su eBay, uno dei pochi store online dove potete trovare questi prodotti (oltre al sito ufficiale, purtroppo in tedesco). Facendoci ingolosire dal prezzo contenuto (intorno ai 9 euro), abbiamo deciso di acquistarne una e provare una skin per Samsung Galaxy S21, uno dei tanti modelli Samsung che possiamo trovare in lista. Tra i modelli Samsung compatibili sono infatti presenti (in base all’annuncio sul sito e alla tipologia di skin):

Tra gli altri smartphone Android non abbiamo al momento una vastissima scelta, con Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 6, Pixel 6 Pro e qualche modello a marchio OnePlus, Xiaomi e Huawei. Viene assicurata la compatibilità con le principali cover, grazie allo spessore ridotto (parliamo di circa 0,09 mm). Se siete amanti della mela, ci sono skin anche per tanti iPhone (persino quelli con qualche anno sulle spalle), iPad, MacBook e accessori.

Le skin TF Skins sono costituite da una pellicola protettiva adesiva 3M, noto marchio produttore (tra le altre cose) proprio di adesivi e pellicole per vari ambiti. I tagli vengono eseguiti in Germania e sono precisi, almeno per quanto abbiamo avuto modo di verificare. Ce ne sono di tantissime tipologie e colorazioni: si parte dalle più “classiche” versioni Matte, Carbon, Matrix e Mimetiche per arrivare alla linea Luxury, con particolari venature.

Per il nostro Samsung Galaxy S21 abbiamo scelto la skin Brushed Titanium, ossia titanio spazzolato, corrispondente alla pellicola “3M 1080 Brushed Titanium” (che può essere utilizzata anche per le auto). Il costo totale è stato di 10,34 euro (compresa la spedizione da 0,85 euro con Deutsche Post, senza tracking), e ci sono voluti solo 3 o 4 giorni per riceverla a casa. La skin riguarda tutta la parte posteriore, compreso il modulo fotografico, arriva in una busta confezionata e viene accompagnata da un cartoncino che include un codice QR, che riporta a un breve video che spiega come procedere all’applicazione. E qui arriviamo alla parte più delicata.

La parte più delicata: l’applicazione della skin

Se siete tra coloro che amano un po’ di sfida, nell’applicare una skin al vostro smartphone potreste sicuramente trovare pane per i vostri denti. Non si tratta di un problema che riguarda soltanto le skin TF Skins in questione: ogni volta che dobbiamo applicare pellicole protettive, che si tratti di normali pellicole per lo schermo o di skin, bisogna armarsi di santa pazienza e procedere con calma.

Il problema principale è in questo caso costituito non tanto dall’insorgenza di bolle (comunque possibili), ma dall’applicare dritta la skin allo smartphone. Anche con tanta attenzione e seguendo le istruzioni, non è certamente un’impresa semplice. In più, le forme del vostro smartphone potrebbero intaccare ulteriormente la vostra pazienza, ed è proprio il caso del nostro Samsung Galaxy S21. Quest’ultimo non dispone di una scocca posteriore piatta, ma offre una curvatura in tutti e quattro i lati, più accentuata ai lati (che va a coprire quasi metà del frame laterale), come potete vedere nelle varie immagini. Quest’ultimo dettaglio risulta particolarmente importante per quanto concerne gli angoli, il punto tra la curvatura più accentuata (quella laterale) e le curvature superiore e inferiore.

Dopo qualche minuto siamo riusciti ad applicarla in un modo che possiamo definire più che accettabile (perfetto è davvero difficile con forme di questo tipo), senza alcuna bolla o parti che si scollano, anche sul modulo fotografico (da non sottovalutare). Subito dopo l’applicazione, consigliamo di passare sopra col phon per riscaldare e far incollare meglio la skin, soprattutto nei punti più delicati.

Touch & feel: la prova nell’uso di tutti i giorni

Alla vista, la skin TF Skins che abbiamo provato si è rivelata una scelta vincente, come potete apprezzare nelle immagini (gusti soggettivi a parte). Copre l’intera scocca posteriore di Galaxy S21, compreso il modulo fotografico che risulta normalmente la parte più esposta a eventuali graffi, vista la sporgenza, e gli dona un look più vistoso e originale. Se avete bisogno di dare quel tocco in più a livello di design, potete considerarne l’acquisto.

Nonostante la finitura leggermente zigrinata (a strisce orizzontali), la skin risulta un pochino scivolosa, ma questo è un problema comune a diversi prodotti di questo genere. Niente di tragico, ma si tratta di un aspetto da considerare se siete tra coloro che tendono a soffrire di un “effetto buccia di banana” quando tengono qualcosa tra le mani.

Ormai è passato un mesetto dall’applicazione della skin e non ci sono stati segni di scollamenti (neanche piccoli) o altri problemi, nemmeno nelle parti più delicate. Naturalmente non potevamo portarvi una recensione ad anni di distanza, ma non ci sembra che queste TK Skins prestino il fianco a particolari problematiche di durabilità. In più, dopo qualche mese potreste essere tentati di provarne altre, visto il costo piuttosto contenuto. Come promesso dall’azienda, la skin è perfettamente compatibile anche con le cover: nessun problema nell’applicazione e nella rimozione della custodia Spigen Ultra Hydrid in nostro possesso.

In conclusione: prezzi e dove acquistare le TK Skins per il vostro smartphone

Com’è andata la nostra prova delle skin TF Skins, dunque? Possiamo definire l’esperienza come senza dubbio positiva: al di là delle difficoltà per l’applicazione, comuni sostanzialmente a qualsiasi pellicola o skin, l’unico neo è costituito da un po’ di scivolosità, ma la presa potrebbe dipendere da diversi fattori (tipologia di skin, dimensioni e spessore dello smartphone). Se volete provare a dare un tocco in più o cambiare quasi completamente il design del vostro smartphone Android spendendo una decina di euro, allora queste TF Skins potrebbero fare al caso vostro.

Potete acquistarle tramite il sito ufficiale (in tedesco, ma con l’aiuto di un po’ di Google Traduttore non c’è niente di incomprensibile) al prezzo consigliato di 9,99 euro (+ 2,98 euro di spedizione verso l’Italia), ma in questo caso i modelli compatibili non sono moltissimi (solo serie Samsung Galaxy S22, Galaxy S23, Google Pixel 7, 7 Pro e 7a per quanto riguarda Android). In alternativa potete fare come noi e affidarvi a eBay e al negozio TF Skins, dove potete trovare tanti altri modelli (quelli citati più su) e spendere persino meno. Ci sono pure skin per PlayStation 5 a partire da 9 euro.

