Quando si pensa alla fascia alta del mercato degli smartphone sono pochi i nomi importanti e, negli ultimi anni abbiamo assistito a un vero e proprio duopolio, seppur la concorrenza non si sia totalmente tirata indietro. Samsung è uno di questi e Galaxy S23 Ultra rappresenta per ora la nuova definizione di smartphone top di gamma del 2023. Uno smartphone che all’apparenza non sembra cambiare rispetto al precedente modello (Galaxy S22 Ultra) ma che in realtà ha dei validi motivi per farsi preferire. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere in questa recensione.

Confezione di Samsung Galaxy S23 Ultra

La confezione di Samsung Galaxy S23 Ultra è come da tradizione molto scarna ma per lo meno realizzata in cartone riciclato. All’interno oltre allo smartphone sono presenti il cavo USB per trasferimento file e ricarica, un piccolo manuale informativo e la spilla per rimuovere il carrellino della SIM.

Video recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra

Per meglio apprezzare le qualità in termini di fluidità e reattività vi consigliamo la visione della nostra video recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra.

Design & Ergonomia

Samsung Galaxy S23 Ultra è lo smartphone di punta della casa e, come tradizione vuole, anche il più grande in termini di dimensioni: misura 163,4 x 78,1 x 8,9 mm e pesa complessivamente 233 grammi. Questo implica degli svantaggi in termini di ergonomia, che ormai abbiamo imparato a conoscere, ma dei vantaggi in termini di multimedialità, qui ancor più apprezzabile per via di determinate caratteristiche tecniche.

Il display infatti è impagabile: 6,8 pollici a tecnologia Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz di refresh rate e picco massimo di luminosità pari a 1750 nits, la qualità è di assoluto livello seppur (per lo meno la nostra unità) sia contraddistinta da una leggerissima tendenza verdastra che ricorda i display dei Galaxy Note 10, nulla che però rovini l’esperienza visiva. L’audio invece è stereo ed emette complessivamente un suono migliore rispetto a Galaxy S22 Ultra si in termini di bassi che di acuti. Insomma un comparto perfetto per godersi un video, un film, una sessione di gaming o persino per disegnare, grazie all’immancabile S-Pen integrata nello smartphone e riponibile nello slot dedicato.

S-Pen che non ha ricevuto un aggiornamento né hardware né software, si potrebbe quasi dire che non ne ha bisogno ormai tante le cose che può fare. La punta è in gomma morbida e utilizzarla è piacevolissimo: si possono creare note al volo sia a schermo spento che acceso, fare un ritaglio di ciò che stiamo vedendo a schermo, scrivere su uno screenshot, inviare messaggi live animati oppure tradurre parti di testo, oltre ovviamente a divertirsi a disegnare se siete creativi o artisti. Ovviamente può essere utilizzata anche per l’uso classico dello smartphone oppure per realizzare una foto quando lo smartphone è lontano ad esempio per un foto di gruppo, basta premere il pulsantino sulla S-Pen per scattare. Questa poi non ha bisogno di essere ricaricata in quanto ci pensa direttamente lo smartphone nel momento in cui è riposta nello slot.

Samsung Galaxy S23 Ultra esteticamente è un gioiellino e, visto il prezzo, non potrebbe che essere altrimenti. La qualità non manca e la certificazione IP68 contro acqua e polvere nemmeno; i materiali sono vetro (Gorilla Glass Victus 2) sia frontalmente che posteriormente mentre fra il frame è in alluminio. La qualità poi non si piega nemmeno allo sforzo ulteriore di utilizzare materiali di recupero: a detta di Samsung infatti ben 12 parti dello smartphone sono fatti con elementi riciclati come ad esempio il vetro sia per la back cover che a protezione del display, l’alluminio per il carrellino della SIM e i pulsanti fisici e la plastica per il film protettivo della cover posteriore.

Ottima la vibrazione e così anche il sensore di impronte digitali per lo sblocco dello schermo posto sotto al display, rapido e senza incertezze.

Funzionalità

Samsung Galaxy S23 Ultra arriva sul mercato con Android 13 e interfaccia grafica Samsung One UI 5.1. Così come fa intuire anche il codice non è uno stravolgimento rispetto alla 5.0 ma qualche novità la porta. La principale è una fluidità e reattività senza paragone rispetto a qualsiasi altro smartphone Samsung visto finora ma su questo punto

Innanzitutto si aggiorna Camera RAW, l’applicazione che permette di scattare foto in formato RAW ora non più solo a 12 megapixel ma anche a 50 megapixel, sfruttando il sensore principale da 200 megapixel. Inoltre è stata aggiunta la modalità astrofotografia dove, aiutandovi con un cavalletto, potete fare scatti alle stelle di 4-10 minuti così da renderle evidenti. Una mappa in sovra-impressione inoltre vi aiuterà a districarvi tra le varie costellazioni.

Altra applicazione aggiornata è la Galleria che integra delle novità degne di nota:

la ricerca adesso è più avanzata e si può filtrare per parole chiave ma anche per volti così da recuperare facilmente le foto di una persona specifica;

tenendo premuto sul soggetto di una foto, o di un video, lo smartphone ne realizzerà un ritaglio da copiare e inviare.

Sono poi presenti dei nuovi widget riguardo il Meteo e lo stato della batteria, la possibilità di cambiare gli sfondi nelle modalità così da rendere più palese il passaggio da una all’altra, oltre a miglioramenti generali per quanto concerne il collegamento con un computer Windows, nonché per la modalità DEX.

Trovate tutte le principali novità della Samsung One UI 5.1 nel nostro approfondimenti dedicato.

Prestazioni

La principale novità di Samsung Galaxy S23 Ultra è rappresentata dal processore dove per la prima volta, in Italia e in Europa, vi è un processore a marchio Qualcomm e non Samsung (Exynos). Il SoC è l’ultimo arrivato ovvero Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, una versione personalizzata affinché sia ottimizzato per tutto il restante hardware nonché software. Rispetto alla versione “standard” dello stesso SoC il cambiamento principale è nel reparto CPU, dove vanta una velocità di clock migliorata a 3,36 GHz rispetto ai 3,2 GHz, ma anche sul fronte GPU dove c’è un miglioramento in termini di prestazioni ed efficienza, ovvero consumi.

Per fare un raffronto col precedente modello è sufficiente far girare alcuni benchmark come ad esempio Geekbench 5 che riporta punteggi superiori di un buon 30%. Questo è possibile sia per l’ottimo processore che si sta rivelando essere lo Snapdragon 8 Gen 2 ma anche per un Exynos 2200 che fin dal lancio con gli S22 si è rivelato essere sottotono e inferiore alla controparte di Qualcomm.

Tutto ciò però si nota anche nell’utilizzo di tutti i giorni: Galaxy S23 Ultra è più scattante, reattivo, fluido, le animazioni non soffrono più di problemi di micro-lag e il passaggio da un’app pesante all’altra è indolore. Questo non solo a smartphone appena configurato ma anche dopo averlo riempito con app, foto e video. Parte di questo merito comunque è sicuramente condiviso con le nuove memorie UFS 4.0, difficile dire quanto ma rappresentano un ulteriore passo in avanti rispetto alle 3.0/3.1.

Più potenza in genere significa più surriscaldamento e questo si concretizza nel momento in cui si spinge veramente al massimo Galaxy S23 Ultra, ad esempio con dei benchmark. Tuttavia in generale è davvero difficile sentire surriscaldare lo smartphone in quanto sembra riuscire sempre a dosare la potenza impiegata con l’attività richiesta, per cui difficilmente viene portato al massimo per molto tempo.

Sul fronte della connettività invece Samsung Galaxy S23 Ultra non sorprende e, così come i precedenti modelli ma anche gli altri realizzati dalla casa, è buona ma non eccelle. Se dunque vi trovate spesso in situazioni di scarsa ricezione questo potrebbe farsi sentire rispetto a smartphone concorrenti.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Samsung Galaxy S23 Ultra è l’unico che si rinnova rispetto in tutta l’intera famiglia. La principale novità è il nuovo sensore fotografico da 200 megapixel ma in realtà a cambiare è anche il processore d’immagine (l’ISP) che viaggia in accoppiata col SoC. È un sensore che scatta di base a 12 megapixel grazie alla tecnica del pixel binning unendo ben 16 piccoli pixel così da simulare pixel più grandi capaci quindi di catturare più luce, più informazioni. È comunque possibile scattare a 50 megapixel, e le foto che produce pesano circa 10 MB, oppure anche a 200 megapixel con un peso complessivo delle foto di circa 20 MB, insomma, fatene buon uso altrimenti con poche foto andrete a saturare la memoria. Nel caso di foto RAW invece il peso è di 25 MB per le foto a 12 megapixel e 100 MB per le foto a 50 megapixel.

Le foto sono di alta qualità, anche rispetto alla 108 megapixel di S22 Ultra dove non solo riesce a tirare fuori i più dettaglio ma anche una gestione migliore della gamma dinamica. Meno convincente invece, in alcune occasioni, la calibrazione colore e il bilanciamento del bianco.

Gli altri sensori fotografici sono simili, se non effettivamente gli stessi ovvero: 10 megapixel tele-obiettivo con ingrandimento 3x, 10 megapixel tele-obiettivo con ingrandimento 10x, entrambe stabilizzate otticamente e 12 megapixel ultra-grandangolare con angolo di campo da 120°.

La fotocamera selfie invece è da 12 megapixel e rispetto alla 40 megapixel di S22 Ultra c’è un netto balzo in avanti seppur i megapixel scendano. Come diciamo spesso i megapixel non sono tutto e questa ne è la dimostrazione. Belli da vedere con un riproduzione della pelle credibile e reale, c’è un buon livello di dettaglio e di calibrazione della nitidezza. Peccano solo ancora ogni tanto sull’incarnato, soprattutto quando ci sono fonti di luce forti.

In ambito video si può godere maggiormente della stabilizzazione ottica migliorata dove riesce a correggere fino a 3° i movimenti, una capacità doppia rispetto a Galaxy S22 Ultra. Inoltre è possibile attivare la stabilizzazione digitale anche alla risoluzione massimo in 4K a 60 fps. Può registrare inoltre in 8K a 30 fps e con la selfie camera in 4K a 60 fps. Video complessivamente molto belli e riusciti con un upgrade ulteriore rispetto al passato.

Ulteriori dettagli e foto sample nel video più sopra.

Batteria & Autonomia

Samsung Galaxy S23 Ultra ha una batteria da 5000 mAh che dunque non cambia rispetto al precedente Galaxy S22 Ultra, così come nella velocità di ricarica dove permane il supporto a massimo 45 W per cui sono necessari circa 70-80 minuti per caricare completamente la batteria. Supporta poi la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa per ricaricare altri smartphone o wearable.

Questo è un ambito dove Galaxy S23 Ultra ha avuto però un bel miglioramento in quanto l’autonomia che riesce a garantire è sempre superiore a 6 – 7 ore di schermo attivo durante la giornata d’uso. Per la precisione:

display a risoluzione piena (QHD+), refresh rate dinamico per lo più a 120 Hz, tema chiaro e always on display: almeno 6 ore di schermo acceso / utilizzo attivo;

display a risoluzione piena (QHD+), refresh rate dinamico per lo più a 120 Hz, tema chiaro e always-on display in modalità ambient (ovvero che si mostra solo con un tap sullo schermo spento): almeno 6:30 / 7 di schermo acceso / utilizzo attivo;

display a risoluzione piena (FHD+), refresh rate dinamico per lo più a 120 Hz, tema scuro e always on display in modalità ambient (ovvero che si mostra solo con un tap sullo schermo spento): più di 7 ore di schermo acceso / utilizzo attivo.

In conclusione

Samsung Galaxy S23 Ultra è disponibile in Italia fin dal lancio ovvero l’1 febbraio 2023 al prezzo di partenza di 1479 euro nella versione da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. Il prezzo sale a 1649 euro per la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna fino a 1829 euro per la versione da 12 GB di RAM e 1 TB di archiviazione.

Per celebrare il lancio dei nuovi top gamma, Samsung propone un paio di promozioni legate all’acquisto e alla registrazione del prodotto:

PROMO CASHBACK

Gli utenti che acquisteranno uno degli smartphone nelle loro versioni più carrozzate (ovvero Galaxy S23 Ultra da 1 TB o da 515 GB , Galaxy S23+ da 512 GB o Galaxy S23 da 256 GB ) sul Samsung Shop Online entro il 16 febbraio 2023 e lo registreranno entro il 24 aprile 2023 a questo link, riceveranno un rimborso (a mezzo bonifico bancario entro 45 giorni dalla ricezione dell’e-mail di convalida) proporzionale rispetto allo smartphone acquistato (rispettivamente, riproponendo l’ordine seguito poco sopra, di 240 euro , 180 euro , 120 euro o 60 euro ).

Gli utenti che acquisteranno uno degli smartphone nelle loro versioni più carrozzate (ovvero da o da , da o da ) sul Samsung Shop Online entro il 16 febbraio 2023 e lo registreranno entro il 24 aprile 2023 a questo link, riceveranno un rimborso (a mezzo bonifico bancario entro 45 giorni dalla ricezione dell’e-mail di convalida) proporzionale rispetto allo smartphone acquistato (rispettivamente, riproponendo l’ordine seguito poco sopra, di , , o ). PROMO SAMSUNG +VALORE

Acquistando Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ o Galaxy S23 Ultra entro il 31 marzo 2023 e registrando il prodotto a questo link entro il 21 aprile 2023, è possibile ottenere una super valutazione del proprio dispositivo usato.

Preordina Samsung Galaxy S23 Ultra sul sito ufficiale di Samsung

Prezzi che salgono dunque rispetto ai Galaxy S22 ma unendo alcune promozioni è abbastanza facile riportare il prezzo a cifre meno proibitive.