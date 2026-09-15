Google ha da pochi minuti avviato il rilascio di Android 17 QPR1 su tutti i dispositivi supportati, ovvero da Google Pixel 6 in avanti, portando su smartphone e tablet della casa le novità della nuova versione trimestrale di Android e, in aggiunta, tutte le novità del Pixel Drop di settembre 2026.

Il colosso di Mountain View è solito rilasciare, di norma con cadenza trimestrale (il precedente è arrivato a marzo), delle vere e proprie chicche per i propri dispositivi: andiamo quindi a scoprire quali sono tutte le novità di questo rilascio delle funzionalità.

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Pixel Drop di settembre 2026: tutte le novità di Google per i suoi Pixel

Come anticipato in apertura, il rilascio dell’aggiornamento mensile di settembre 2026 (il primo su base Android 17 QPR1) sugli smartphone e i tablet della gamma Pixel è accompagnato da un Pixel Feature Drop (ribattezzato da qualche tempo in Pixel Drop), un rilascio delle funzionalità che è iniziato già ieri sera e proseguirà gradualmente, tramite l’aggiornamento di app e servizi del colosso di Mountain View.

Si tratta di un Pixel Drop che rispetta il ciclo di rilascio in concomitanza con le nuove versioni trimestrali di Android, coincidenza che non era stata rispettata con l’ultimo rilascio delle funzionalità del 2025 (arrivato a novembre invece che a dicembre).

Aggiornamento di Pixel VIP

Il Pixel Drop di settembre 2026 va ad aggiornare il widget Pixel VIP (introdotto per la prima volta a giugno 2025) di Google Contatti aggiungendo nuove opzioni: gli utenti possono avviare chiamate o inviare i messaggi ai VIP con un solo tocco dalla schermata iniziale.

Inoltre, i nuovi badge di notifica permettono agli utenti di non perdere un messaggio ricevuto dai contatti VIP e di passare facilmente da un contatto all’altro con il menù a comparsa presente nella parte bassa.

Pacchetti di temi “Harry Potter”

Per celebrare l’uscita di Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions su Audible, Google ha rilasciato sui suoi Pixel i nuovi pacchetti di temi dedicati al giovane mago più famoso della letteratura e del cinema.

Questi pacchetti, tre in tutto, saranno disponibili fino al 31 dicembre 2026 e permetteranno agli utenti di personalizzare con un solo tocco sfondo, icone e suoni con elementi tratti dagli audiolibri.

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La Protezione antifrode arriva nella tastiera

Google porta avanti la sua lotta contro le truffe con un paio di novità per la funzione Protezione antifrode che però non arrivano dalle nostre parti:

Negli Stati Uniti, gli utenti Pixel potranno sfruttare la funzione di rilevamento delle truffe direttamente dalla tastiera Gboard nelle app di messaggistica . Quando l’utente inizia a digitare una risposta a un messaggio sospetto, nella barra dei suggerimenti della tastiera comparirà la dicitura “Probabile truffa”. L’elaborazione avviene in tempo reale sul dispositivo (buona notizia in ottica privacy).

. Quando l’utente inizia a digitare una risposta a un messaggio sospetto, nella barra dei suggerimenti della tastiera comparirà la dicitura “Probabile truffa”. L’elaborazione avviene in tempo reale sul dispositivo (buona notizia in ottica privacy). La Protezione antifrode nelle notifiche (segnala automaticamente le notifiche di chat sospette in arrivo con un avviso “Probabile truffa” prima che vengano aperte dall’utente), inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti, viene estesa a nove nuovi Paesi (Australia, Canada, Francia, Germania, India, Giappone, Messico, Singapore e Regno Unito).

Pause Point di Benessere digitale non è più esclusiva dei Pixel 11

L’ultima novità è rappresentata da Pause Point, funzione della suite Benessere digitale che è stata annunciata durante il The Android Show | I/O Edition dello scorso maggio e ha fatto il suo debutto sui Pixel 11, ora in rollout su tutti i Pixel supportati.

Questa funzione, pensata aiutare gli utenti a ridurre l’utilizzo involontario delle app, aggiunge una pausa prima dell’apertura dell’app stessa (nel caso in cui essa possa fungere da distrazione), dando all’utente il tempo per decidere se voglia davvero aprire l’app o meno.

Le funzioni del Pixel Drop di settembre 2026 arriveranno gradualmente

Queste erano tutte le funzionalità del Pixel Drop di giugno 2026, pensate da Google per rendere più utili, personalizzati e aperti alla creatività i propri smartphone e tablet. La seguente tabella va a riepilogare la disponibilità di tutte le nuove funzioni, modello per modello (tra quelli ancora supportati).

Come di consueto, tutte le nuove funzionalità verranno rilasciate gradualmente dal colosso di Mountain View attraverso aggiornamenti delle varie app (di sistema e non) coinvolte: il nostro consiglio è quello di verificare la presenza di nuovi aggiornamenti sul Google Play Store.

A differenza di altre occasioni, la quasi totalità delle novità annunciate arriverà da subito anche in Italia. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al post dedicato al Pixel Drop di settembre 2026 sul portale di supporto di Google.

Il Pixel Drop di settembre 2026 porta novità anche sui Pixel Watch

Il Pixel Drop di settembre 2026 non porta novità solo sugli smartphone (e sul tablet) della gamma Pixel ma arricchisce con alcune novità anche gli smartwatch della gamma Pixel Watch ancora supportati (ovvero da Pixel Watch 2 in avanti).

Come parte di questo Pixel Drop, tutti gli smartwatch del colosso di Mountain View ereditano dal più recente Pixel Watch 5 la nuova gesture per scorrere il pannello delle notifiche tramite gesto di pizzicamento.

Google Pixel Watch 4, in aggiunta, riceve un modello aggiornato per la funzione Raise to talk (“Solleva per parlare”) che migliora la precisione e le prestazioni nell’attivazione di Gemini.