Nell’estate del 2025, Google ha profondamente rivisto il meccanismo con cui vengono distribuiti gli aggiornamenti delle app e dei servizi di sistema, introducendo una nuova sezione dedicata chiamata “Servizi di sistema” che però risulta un po’ nascosta per gli utenti.

Andiamo quindi a scoprire quindi maggiori dettagli su questa sezione, sulla sua utilità e su come raggiungerla, dato che da qua passano gli aggiornamenti per tutte le app e i servizi Google, sempre più centrali nell’esperienza utente fornita dal sistema operativo del Robottino verde.

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Per tenere aggiornato un dispositivo Android non bastano solo gli aggiornamenti software

Per definire “aggiornato” uno smartphone Android non basta che su di esso sia installata l’ultima versione disponibile del sistema operativo (ovvero la versione più recente rilasciata dal produttore).

Google ci ha ormai abituati che gran parte degli aggiornamenti all’esperienza utente vengono veicolati tramite aggiornamenti di app e servizi di sistema che sfruttano, con il sistema operativo che è ormai quasi del tutto relegato al ruolo di “base” su cui far funzionare il tutto.

Mentre gli aggiornamenti di sistema sono quelli più noti agli utenti, dato che sui dispositivi del Robottino verse questi dispongono di un menù dedicato tra le impostazioni, ci sono gli aggiornamenti dei servizi di sistema che sono altrettanto importanti ma al contempo risultano più “nascosti” e quindi meno noti per gli utenti.

Fino allo scorso anno, la procedura per aggiornare i servizi di sistema era differente a seconda del dispositivo Android. Google ha poi uniformato il procedimento, “rimuovendo” (più correttamente dovremmo dire “nascondendo”) dal Google Play Store tutte le app di sistema e racchiudendole all’interno della nuova sezione Servizi di sistema.

Come trovare la sezione “Servizi di sistema” sui dispositivi Android

La sezione Servizi di sistema non è semplice da trovare perché non è stata collocata all’interno dei menù di aggiornamento del dispositivo né tantomeno nella sezione “Sistema e aggiornamenti” di Sicurezza e privacy.

Per raggiungere la pagina dedicata è sufficiente seguire una procedura piuttosto semplice (l’immagine sottostante mostra la procedura su uno smartphone Pixel ma è analoga sugli altri dispositivi Android):

Accedere alla sezione Servizi Google dalle impostazioni di sistema Selezionare Tutti i servizi (accanto a Consigliati) Scorrere l’elenco fino a individuare Servizi di sistema.

Cosa è possibile fare da questa sezione?

La sezione Servizi di sistema è utile perché consente di verificare lo stato delle app di sistema del colosso di Mountain View sul dispositivo: la pagina mostra quei servizi che sono aggiornati, quelli per cui sono disponibili aggiornamenti e, in fondo, quelli disponibili ma non installati.

Tutti questi servizi sono progettati per aggiornarsi automaticamente (è un’impostazione predefinita) ma in alcuni casi potrebbe essere necessario scaricare manualmente alcuni aggiornamenti.

Di seguito riportiamo l’elenco completo dei servizi (i link rimandano alla pagina dell’app o del servizio su Google Play Store), per i quali il colosso di Mountain View fornisce note di rilascio mensili che vengono pubblicate nei bollettini degli Aggiornamenti di sistema di Google:

Perché è importante aggiornare i servizi di sistema?

Come anticipato poco sopra, i servizi di sistema sono ormai diventati i principali responsabili delle nuove funzionalità di Android, di alcuni miglioramenti in ottica sicurezza e privacy, della risoluzione di bug e della stabilità generale del dispositivo.

Con questo approccio, inoltre, Google ha fatto in modo che non sia necessario il rilascio di una nuova versione di Android per implementare nuove funzionalità sui dispositivi: distribuite in questo modo, tra l’altro, le nuove funzioni sono automaticamente disponibili solo per i dispositivi con cui sono compatibili.

Di conseguenza, sebbene per impostazione predefinita questi sistemi siano pensati per aggiornarsi in autonomia, vi consigliamo comunque di fare una visita di tanto in tanto nella sezione Servizi di sistema a caccia di possibili aggiornamenti (o nuovi servizi).