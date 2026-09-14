La settimana si apre con una promozione generosa pensata per l’acquisto di Samsung Galaxy Z Fold8 sul Samsung Shop Online: il produttore “risponde” ad Apple e al suo iPhone Duo mettendo a disposizione offerte per il suo pieghevole “wide”, che combinano sconti nel carrello, coupon, extra sconti e supervalutazione dell’usato. Vediamo come scendere il più possibile dal prezzo di listino.

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Samsung Galaxy Z Fold8 in breve

La nuova generazione di pieghevoli Samsung presentata quest’estate è composta da tre modelli in tre formati diversi, pensati per offrire una scelta più ampia che mai. Oggi ci concentriamo in particolare su Samsung Galaxy Z Fold8: nonostante la nomenclatura possa farlo sembrare un “semplice” successore di Galaxy Z Fold7, parliamo di un modello inedito per il produttore.

Galaxy Z Fold8 promette un’esperienza immersiva nella navigazione, nei contenuti multimediali, nella lettura e nel gaming, con proporzioni del display studiate intorno al modo in cui gli utenti fruiscono dei contenuti. Propone uno schermo principale pieghevole in formato 4:3 da 7,6 pollici e uno schermo esterno da 5,5 pollici in formato 10:16, entrambi con pannelli Dynamic AMOLED 2X con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz.

Come il fratello Ultra, lo smartphone viene mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, abbinato a 12 o 16 GB di RAM e a 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna. A livello fotografico propone una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 50 MP, oltre a due fotocamere da 10 MP integrate nei due schermi attraverso piccoli fori. La batteria è da 4800 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 45 W, oltre alla ricarica wireless da 20 W e alla ricarica wireless inversa.

Galaxy Z Fold8 è uno dei primi modelli a proporre la One UI 9 basata su Android 17. Come per tutti i prodotti di fascia premium di Samsung, il supporto software arriva a sette anni, tra versioni di Android e One UI e patch di sicurezza.

Samsung “risponde” ad Apple con le offerte per Galaxy Z Fold8

Samsung Galaxy Z Fold8 non è un prodotto dal prezzo di listino particolarmente economico, dato che si parte da 2099 euro per la versione da 12-256 GB (e si arriva fino a 2699 euro per quella da 16 GB di RAM e 1 TB di storage). Fortunatamente, sul Samsung Shop Online sono attive diverse iniziative che consentono di scendere di diverse centinaia di euro rispetto a queste cifre.

Innanzitutto potete sfruttare il nostro coupon TUTTOANDROID4U per ottenere uno sconto del 10% (209,90 euro partendo dal listino del 256 GB), ma c’è anche altro. Effettuando l’acquisto dopo il login con il vostro Samsung Account, potete ottenere uno sconto del 5% (fino al 1° ottobre 2026), ed eseguendo il pagamento con Samsung Pay potete avere altri 100 euro di sconto immediato (fino al 1° ottobre 2026). In più, sono inclusi 6 mesi di Google AI Pro, e i primi 3 mesi di Samsung Care+ con Furto e Smarrimento sono gratis.

In questo modo potete scendere fino a circa 1695 euro, con un totale di più di 400 euro di sconto. Ma non è assolutamente finita qui: se avete un dispositivo usato da dare in permuta, potete sfruttare la valutazione fino a 500 euro del Trade In e l’extra sconto di 300 euro proposto nel carrello aderendo all’iniziativa (una sorta di supervalutazione).

Nella nostra simulazione d’acquisto, con una valutazione dell’usato di 248 euro sono stati aggiunti i 300 euro di sconto: considerando tutto, siamo dunque arrivati fino a 1182,61 euro (più di 900 euro in meno rispetto al listino). Senza considerare i 248 euro di valutazione (che risultano variabili in base al dispositivo che date in permuta), siamo comunque intorno ai 1000 euro in meno rispetto al pieghevole Apple.

Per riassumere, potete sfruttare:

coupon TUTTOANDROID4U per uno sconto del 10%

login con Samsung Account per uno sconto del 5%

pagamento con Samsung Pay per 100 euro di sconto nel carrello

valutazione usato fino a 500 euro

300 euro di extra sconto con permuta usato

6 mesi di Google AI Pro

primi 3 mesi di Samsung Care+ gratis

Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso verso il Samsung Shop Online, mentre in basso potete consultare la nostra recensione per fugare gli ultimi dubbi.