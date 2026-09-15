Sebbene al momento il team di sviluppatori di Samsung sia impegnato nei lavori di ottimizzazione di One UI 9 per i vari device dell’azienda coreana, il popolare produttore è anche proiettato sulla successiva versione della sua interfaccia personalizzata.
All’inizio del prossimo anno, infatti, con la serie Samsung Galaxy S27 farà il suo esordio ufficiale One UI 9.5, che dovrebbe portare con sé diverse interessanti novità e sono in tanti a chiedersi se il proprio device riceverà l’update.
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Quali device dovrebbero ricevere One UI 9.5
Stando ai dati forniti da Samsung per quanto riguarda il supporto software dei suoi dispositivi, questi sono i modelli per i quali è altamente probabile (se non certo) il rilascio dell’aggiornamento a One UI 9.5:
Serie Galaxy S
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S26
- Galaxy S26+
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S26 FE
Serie Galaxy Z
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Flip7
- Galaxy Z Flip7 FE
- Galaxy Z Flip8
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold7
- Galaxy Z Fold8
- Galaxy Z Fold8 Ultra
- Galaxy Z TriFold
Serie Galaxy M
- Galaxy M06
- Galaxy M15
- Galaxy M16
- Galaxy M54 5G
- Galaxy M55
- Galaxy M56
Serie Galaxy A
- Galaxy A07 (LTE/5G)
- Galaxy A08
- Galaxy A15 (LTE/5G)
- Galaxy A16 (LTE/5G)
- Galaxy A17 (LTE/5G)
- Galaxy A18
- Galaxy A25
- Galaxy A26
- Galaxy A27
- Galaxy A35
- Galaxy A36
- Galaxy A37
- Galaxy A54
- Galaxy A55
- Galaxy A56
- Galaxy A57
Serie Galaxy F
- Galaxy F06
- Galaxy F07
- Galaxy F15
- Galaxy F16
- Galaxy F36
- Galaxy F55
- Galaxy F56
Serie Galaxy XCover
- Galaxy Xcover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
Serie Galaxy Tab
- Galaxy Tab S9 FE (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 FE+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S11 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S12+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S12 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro
Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Samsung per scoprire se queste previsioni saranno confermate.