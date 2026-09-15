Sebbene al momento il team di sviluppatori di Samsung sia impegnato nei lavori di ottimizzazione di One UI 9 per i vari device dell’azienda coreana, il popolare produttore è anche proiettato sulla successiva versione della sua interfaccia personalizzata.

All’inizio del prossimo anno, infatti, con la serie Samsung Galaxy S27 farà il suo esordio ufficiale One UI 9.5, che dovrebbe portare con sé diverse interessanti novità e sono in tanti a chiedersi se il proprio device riceverà l’update.

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Quali device dovrebbero ricevere One UI 9.5

Stando ai dati forniti da Samsung per quanto riguarda il supporto software dei suoi dispositivi, questi sono i modelli per i quali è altamente probabile (se non certo) il rilascio dell’aggiornamento a One UI 9.5:

Serie Galaxy S

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 FE

Serie Galaxy Z

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Flip7 FE

Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z TriFold

Serie Galaxy M

Galaxy M06

Galaxy M15

Galaxy M16

Galaxy M54 5G

Galaxy M55

Galaxy M56

Serie Galaxy A

Galaxy A07 (LTE/5G)

Galaxy A08

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy A16 (LTE/5G)

Galaxy A17 (LTE/5G)

Galaxy A18

Galaxy A25

Galaxy A26

Galaxy A27

Galaxy A35

Galaxy A36

Galaxy A37

Galaxy A54

Galaxy A55

Galaxy A56

Galaxy A57

Serie Galaxy F

Galaxy F06

Galaxy F07

Galaxy F15

Galaxy F16

Galaxy F36

Galaxy F55

Galaxy F56

Serie Galaxy XCover

Galaxy Xcover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Serie Galaxy Tab

Galaxy Tab S9 FE (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 FE+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S11 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S12+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S12 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Samsung per scoprire se queste previsioni saranno confermate.