Per il secondo anno di fila, come antipasto al Google I/O (che nel 2026 si svolgerà il 19 e il 20 maggio), il colosso di Mountain View ha proposto il The Android Show | I/O Edition, ritagliando uno spazio dedicato all’intero ecosistema del Robottino Verde. In questo articolo ci concentreremo sulle novità che riguardano esclusivamente il sistema operativo Android, mentre in fondo all’articolo troverete i link alle altre news su ciò che il colosso di Mountain View ha appena annunciato:

Non c’è mai stato un momento più entusiasmante per Android. È una piattaforma in cui si vede prima il futuro, e il nostro obiettivo è portare le migliori tecnologie a miliardi di persone. La nostra filosofia aperta ci permette di muoverci velocemente, insieme al nostro solido ecosistema di partner. E nella nostra era Gemini, abbiamo l’opportunità di trasformare Android in un sistema intelligente in grado di fare molto di più per te, trasformando le tue intenzioni in azioni.

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Le novità di Android 17 per i creatori di contenuti

Uno dei focus di Google nello sviluppo di Android 17 era cercare di colmare il divario in ambito multimedia-creatività con il sistema operativo rivale per eccellenza, ovvero iOS, con l’obiettivo di mettere a punto strumenti che risultassero più attraenti possibile per i creatori di contenuti.

Se sei un creatore di contenuti, probabilmente passi ore al telefono: a registrare, modificare video, pubblicare e rispondere ai commenti. Ma immagina se, invece, potessi scambiare il tempo trascorso davanti allo schermo con la possibilità di vivere appieno il momento presente. Questo era il nostro obiettivo con Android 17: offrire una serie di aggiornamenti per aiutare te, il creatore di contenuti, a concentrarti su ciò che conta di più. Dalle integrazioni più profonde con i social media ai nuovi strumenti di editing basati sull’intelligenza artificiale, ecco una panoramica degli aggiornamenti creativi in ​​arrivo su Android.

Nuova funzione “Screen Reactions”

La prima novità si chiama Screen Reactions ed è pensata per quei creatori di contenuti che realizzano “video-reaction”, aiutandoli nel processo di realizzazione del video perché un solo strumento consentirà di registrare contemporaneamente schermo e utente stesso. Questa funzione sarà inizialmente disponibile sui dispositivi Pixel a partire dall’estate.

L’esperienza utente su Instagram migliora con tre novità

L’esperienza utente con Instagram sui dispositivi Android non è mai stata curata quanto sui dispositivi Apple e, spesso, la qualità finale dei contenuti sul social dipendeva dalle ottimizzazioni implementate dai singoli produttori.

Google ha cercato, con Android 17, di mettere fine a questa frammentazione, promettendo agli utenti una rinnovata esperienza di condivisione delle foto che è stata realizzata direttamente in collaborazione con Meta e che permetterà all’app social di sfruttare appieno le potenzialità dei dispositivi del Robottino Verde.

Big G sottolinea di aver ottimizzato l’intero processo, dall’acquisizione al caricamento del post, per far sì che foto e video mantengano la stessa nitidezza e qualità dell’anteprima, anche dopo la pubblicazione. Le novità implementate sono tre:

Supporto alla cattura e alla riproduzione in Ultra HDR

Stabilizzazione video integrata

Implementazione del supporto alla modalità notte

Anche sull’app Edits l’esperienza utente è stata migliorata

Il colosso di Mountain View non si è preoccupato esclusivamente dell’app principale del social network ma ha cercato di migliorare l’esperienza utente anche nell’app Edits di Instagram per far sì che anche i video pubblicati dai dispositivi Android siano di qualità assoluta.

I nuovi strumenti sfruttano l’intelligenza artificiale “on-device” per trasformare i filmati grezzi in contenuti di qualità in pochi secondi. Essi sono:

Smart Enhance (Miglioramento intelligence) – Con un tocco, permette di migliorare istantaneamente la qualità di foto e video.

– Con un tocco, permette di migliorare istantaneamente la qualità di foto e video. Sound Separation (Separazione delle tracce audio) – L’app Edits di Instagram sarà in grado di identificare e separare le varie tracce audio (vento, rumore, musica, parlato) per consentire agli utenti di eliminare i suoni indesiderati e amplificare quelli desiderati.

Android diventa una vera workstation mobile per i videomaker

Altre novità in tal senso sono pensate da Google per trasformare il sistema operativo Android in una vera e propria workstation mobile per youtuber, registi e vlogger:

Instagram è ora ottimizzato per i tablet – l’app può sfruttare al massimo l’ampio schermo (immagine sottostante).

– l’app può sfruttare al massimo l’ampio schermo (immagine sottostante). Adobe Premiere arriverà su Android – sarà disponibile da quest’estate e includerà modelli ed effetti esclusivi per creare Shorts di YouTube direttamente dall’app.

– sarà disponibile da quest’estate e includerà modelli ed effetti esclusivi per creare Shorts di YouTube direttamente dall’app. Supporto al formato APV (Advanced Professional Video) – Il supporto a questo formato video professionale, più efficiente in termini di spazio di archiviazione e sviluppato da Google in collaborazione con Samsung, è già presente su Samsung Galaxy S26 Ultra e vivo X300 Ultra; nel corso del 2026 arriverà su altri flagship con SoC della serie Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.

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Novità per interoperabilità e condivisione

Ci sono novità anche sui fronti di interoperabilità e condivisione e, per quanto riguarda Android, non si può che pensare subito a Quick Share, potenziato qualche mese fa per essere compatibile con AirDrop di Apple.

La funzionalità è attualmente disponibile sui Google Pixel 9 (escluso Pixel 9a) e i Pixel 10, ma anche sui più recenti flagship di Samsung. Il colosso di Mountain View fa sapere che, nel corso del 2026, la compatibilità verrà estesa ai dispositivi di altri produttori quali OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi e HONOR.

Per coloro che non dispongono di un dispositivo compatibile, invece, arriva la possibilità di condividere i file tramite codice QR con i dispositivi iOS: il codice QR, inquadrato da un iPhone, aprirà una pagina Web e il trasferimento del file avverrà tramite cloud. In aggiunta, Quick Share verrà presto implementato all’interno di app di terze parti, come WhatsApp.

Passare ad Android diventa più semplice

A dicembre 2025 vi abbiamo raccontato della collaborazione tra Apple e Google per rendere più semplice e meno traumatico il passaggio da iPhone ad Android (e viceversa). Al The Android Show, Google è tornata sull’argomento, suggerendo che (con il nuovo sistema) tutti i dati seguiranno l’utente.

Il nuovo processo avviene senza fili e supporta il trasferimento di password, file multimediali, messaggi, app preferite, contatti, il layout della schermata iniziale e persino il trasferimento delle eSIM. I primi dispositivi a beneficiarne saranno i Samsung Galaxy e i Google Pixel.

Nuova funzionalità “Pause Point”

Con l’obiettivo di aiutare gli utenti a migliorare il proprio benessere digitale, Google sta introducendo la nuova funzionalità Pause Point che si pone come soluzione intermedia tra i timer d’utilizzo e il blocco totale delle app per evitare distrazioni.

Pause Point si pone come soluzione intermedia che possa incoraggiare un utilizzo consapevole delle app: quando l’utente apre un’app che provoca distrazioni, la funzione offre una pausa di 10 secondi per permettergli di riflettere sul perché abbia effettivamente aperto quell’app e, subito dopo, permette di impostare un timer o suggerire altre app (per esercizi di mindfulness, lettura e altri tipi di svago più “sano”).

In aggiunta, Pause Point è progettata come funzione “difficile” da disattivare con pochi tap: per farlo, infatti, è necessario riavviare il dispositivo. Ciò dovrebbe incoraggiare gli utenti a un’ulteriore riflessione prima di procedere.

Arrivano nuove emoji 3D

L’ultima novità annunciata da Google è una rinnovata collezione di emoji 3D che punta ad evolvere il linguaggio universale della nostra vita digitale: queste nuove emoji puntano ad aggiungere un tocco di espressività in più ai momenti in cui serve; saranno disponibili su tutti i dispositivi e i servizi Google, a partire dagli smartphone Pixel, entro la fine del 2026.