Lo scorso maggio, durante il The Android Show | I/O Edition, Google ha annunciato una serie di funzionalità che avrebbero arricchito l’esperienza utente su Android e, tra queste, ce n’è una chiamata Pause Point e pensata per il benessere digitale.

Da quel momento, non abbiamo più sentito parlare di questa funzionalità (che in italiano si chiama “Momento di pausa”): essa non è mai rilasciata sui dispositivi del Robottino Verde, almeno fino ad ora; la situazione, infatti, si sta sbloccando con l’arrivo dei Pixel 11.

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A tre mesi dall’annuncio arriva il debutto di Pause Point

Con Android 17, Google ha introdotto una funzionalità della suite Benessere digitale che punta a ridurre lo scroll compulsivo causato da alcune app. La funzione si chiama Pause Point e propone agli utenti di fare una pausa di 10 secondi per valutare se sia davvero il caso di aprire una delle app contrassegnate come “fonte di distrazione”.

Come anticipato in apertura, la funzione è stata annunciata a maggio ma poi è scomparsa dai radar fino alla scorsa settimana con l’arrivo di Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold: essa infatti è protagonista di un video promozionale (condiviso di seguito) sulle nuove funzioni dei Pixel 2026.

I Pixel 11 sono anche i primi telefoni a essere commercializzati con una fantastica funzionalità di Android 17 chiamata Pause Point. In pratica, si contrassegna un’app come fonte di distrazione e, quando si tenta di aprirla, viene offerta una pausa per riflettere se si desidera davvero continuare a usarla. Quindi, magari, invece di dedicare la mia attenzione all’ennesimo feed a scorrimento, la dedicherò a quel libro che volevo leggere da tempo. Pensate a Pause Point come alla versione di me stesso che cerca di essere più consapevole della propria attenzione, non alla versione di qualche mese fa che impostava casualmente limiti di tempo di utilizzo per ogni singola app.

La funzione è momentaneamente esclusiva dei Pixel 11

La pagina di supporto ufficiale dedicata a Benessere digitale menziona al suo interno Pause point, permettendoci di scoprire che in italiano viene chiamata Momento di pausa e confermando i limiti sul fronte della disponibilità.

Limita l’utilizzo delle app con Momento di pausa Importante: questa funzionalità è disponibile sulla serie Pixel 11 con Android 17 e versioni successive. Con Momento di pausa, puoi aggiungere prompt di mindfulness a un’app per limitarne l’utilizzo. Apri l’app Impostazioni del dispositivo. Tocca Benessere digitale > Modi per mettere da parte il telefono > Momento di pausa. Attiva o disattiva l’opzione Momento di pausa. Suggerimento: per selezionare le app e i tipi di prompt, esamina le opzioni sullo schermo.

La nota “Importante” riportata sulla pagina del portale di supporto suggerisce che la funzionalità è disponibile sulla serie Pixel 11 con Android 17 e versioni successive ma, in realtà, il video condiviso poco sopra include una formulazione leggermente diversa: “Disponibile su dispositivi selezionati con Android 17. Richiede un’adesione“.

Attualmente Momento di pausa è quindi in rollout solo sui Pixel più recenti (noi non l’abbiamo ancora ricevuta sui Pixel 11 che abbiamo in prova) ma, stando alla dicitura presente nel video condiviso poco sopra, potrebbe presto essere estesa anche su altri dispositivi Android.