Google ha avviato il rilascio del nuovo aggiornamento mensile di settembre 2026 per i Pixel, un aggiornamento molto importante che va a introdurre le nuove funzionalità di Android 17 QPR1 su tutti gli smartphone della gamma Pixel ancora supportati.

Nonostante si tratti del primo aggiornamento trimestrale di Android 17, questa nuova versione di Android non porta con sé grosse novità (soprattutto pensando allo scorso anno, quando QPR1 equivalse a “Material 3 Expressive” e “Modalità Desktop di Android”). Andiamo ad analizzare i dettagli della build e le novità, a scoprire l’elenco dei Pixel compatibili e come procedere con l’installazione di quello che corrisponde all’aggiornamento di settembre 2026.

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L’aggiornamento di settembre 2026 porta Android 17 QPR1 sui Pixel

Come anticipato in apertura, il colosso di Mountain View ha ufficialmente avviato il rilascio di Android 17 QPR1, in forma stabile e per tutti i Pixel compatibili, al culmine di un lunghissimo ciclo di sviluppo avviato lo scorso 22 aprile con il rilascio della Beta 1 e proseguito per altri quattro mesi fino al rilascio della Beta 9 (avvenuto il 17 agosto scorso).

L’aggiornamento in questione è ora in distribuzione su tutti i Pixel compatibili (il rollout è ufficialmente iniziato alle ore 19), dove si configura come aggiornamento di Android, Pixel Drop e mezzo per implementare le nuove patch di sicurezza aggiornate a settembre 2026.

L’aggiornamento di settembre 2026, che arriva su tutti i Pixel supportati e ha un peso di 1,33 GB su Google Pixel 10 Pro XL, va a sostituire la precedente build CP2A.260805.005 (rilasciata come aggiornamento mensile di agosto 2026 su base Android 17) ed è in fase di distribuzione tramite la build CP3A.260905.009 su tutti i dispositivi supportati.

Le note di rilascio

Di seguito riportiamo le note di rilascio del nuovo aggiornamento mensile, appena distribuito da Google per i suoi Pixel, che introduce tantissime novità su tutti i dispositivi supportati e si preoccupa di risolvere numerosi bug.

L’aggiornamento di settembre 2026 include correzioni di bug e miglioramenti per gli utenti Pixel: vedi sotto per i dettagli. App Correzione per un arresto anomalo nell’app Google in determinate condizioni*[1]

Correzione per un problema che causa l’arresto anomalo di alcune app di gioco all’apertura*[3] Bluetooth Correzione di un problema che impediva agli utenti di abilitare Wi-Fi o Bluetooth in determinate condizioni*[3] Fotocamera Correzione per un problema di stabilità della fotocamera che causa il blocco del sistema in determinate condizioni*[2] Display e grafica Correzione per un problema che causa lag nel gioco, frame rate instabili e aumento della temperatura del dispositivo durante attività grafiche intensive*[1] Framework Correzione per un arresto anomalo del sistema che potrebbe verificarsi durante l’installazione, la disinstallazione o l’aggiornamento delle app*[3]

Correzione per un problema per cui Android System Intelligence poteva causare il blocco del dispositivo a causa di operazioni lente del database*[1]

Correzione di un problema per cui l’attivazione della scorciatoia di ingrandimento poteva causare lo scorrimento rapido nella direzione opposta*[1]

Correzione per un problema per cui i widget della schermata iniziale potevano scomparire dopo il riavvio del dispositivo*[1] Sistema Correzione per un problema che potrebbe causare l’arresto delle funzionalità di intelligenza sul dispositivo quando è abilitata la modalità scura forzata*[1] Telefonia Correzione per un problema che impedisce ad alcuni dispositivi di connettersi alle reti mobili o causa interruzioni impreviste del servizio in determinate condizioni*[1] Interfaccia utente Correzione per un problema per cui i controlli del lettore multimediale non avevano animazioni di superficie*[1]

Correzione per un arresto anomalo che poteva verificarsi durante la connessione o la disconnessione di un display esterno*[1]

Correzione per un arresto anomalo del sistema che poteva verificarsi toccando una cartella sulla barra delle applicazioni in modalità Panoramica*[1]

Correzione per un problema che poteva impedire lo scorrimento delle notifiche*[1]

Correzione per un problema per cui le notifiche venivano parzialmente tagliate sulla schermata di blocco*[1]

Correzione per un problema per cui l’effetto live ‘Forma’ per gli sfondi non riusciva a separare correttamente il soggetto dallo sfondo*[1]

Correzione per un problema per cui il messaggio del riquadro di notifica vuoto non si aggiornava immediatamente alla lingua corretta dopo aver modificato la lingua di sistema del dispositivo*[1]

Correzione per un problema che causa la sovrapposizione del testo nelle notifiche in determinate condizioni*[1]

Correzione per migliorare le prestazioni e ridurre il lag (scatti) all’apertura del pannello Internet dal riquadro delle impostazioni rapide*[1] Le correzioni sono disponibili per tutti i dispositivi Pixel supportati salvo diversamente indicato di seguito. Alcune correzioni potrebbero essere specifiche di determinati operatori e/o regioni.

*[1] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold:, Pixel 10a

*[2] Pixel Tablet

*[3] Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a

Le patch di sicurezza aggiornate (settembre 2026)

Andando oltre, solitamente i nuovi aggiornamenti mensili portano sugli smartphone Made by Google anche le più recenti patch di sicurezza, che in questo caso vengono aggiornate a settembre 2026.

Dopo un paio di mesi di “magra”, il bollettino di questo mese torna a dettagliare la risoluzione di numerose vulnerabilità sia in termini di patch generiche per dispositivi Android (vengono risolte 200 CVE di cui trentadue etichettate come critiche, dettagliate in questo post) che in termini di patch specifiche per i Pixel (vengono risolte 110 CVE di cui 46 etichettate come critiche e una etichettata come sfruttata attivamente, dettagliate in questo post).

Le novità del Pixel Drop di settembre 2026

Come dicevamo poco sopra, il rilascio di Android 17 sugli smartphone e i tablet della gamma Pixel è accompagnato da un Pixel Drop che viene così introdotto dal colosso di Mountain View (potete trovare tutte le novità nel nostro articolo dedicato):

Il nostro Pixel Drop di settembre è ufficialmente arrivato, completo di nuove e utili funzionalità e aggiornamenti. Rimani in contatto con i tuoi VIP grazie ai widget aggiornati per la schermata iniziale che ti permettono di chiamare o inviare messaggi con un solo tocco, oppure di passare da un contatto all’altro utilizzando il menu di navigazione a comparsa in basso. I nuovi badge di notifica ti assicurano di non perdere mai un messaggio. Inoltre, Pixel ora semplifica la prevenzione delle truffe con gli avvisi Gboard integrati negli Stati Uniti e la funzione di rilevamento delle truffe estesa alle notifiche delle app di chat in più regioni. Se possiedi un Pixel Watch , riceverai miglioramenti alla funzione “Alza per parlare” e ulteriori integrazioni con app per le gesture a una mano, oltre ad altre correzioni di bug. Personalizza subito il tuo Pixel con i pacchetti di audiolibri di Harry Potter per celebrare l’uscita di Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions su Audible. Per iniziare il tuo viaggio a Hogwarts, tutti gli utenti Pixel idonei riceveranno due mesi di prova gratuita di Audible.

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Le principali novità di Android 17 QPR1

Adesso, invece, ci concentriamo sulle novità che Google ha introdotto con la nuova versione trimestrale del sistema operativo. Almeno per il momento, la totalità delle novità è esclusiva per i dispositivi della gamma Pixel, dato che il prossimo aggiornamento sul canale AOSP arriverà a dicembre con Android 17 QPR2.

Le principali novità di Android 17 QPR1 si sono manifestate soltanto con la Beta 6 (di luglio 2026) e, a dirla tutta, si contano sulla punta delle dita di una mano:

Nuova icona per le impostazioni di sistema che segue il design delle icone delle altre app del colosso di Mountain View con sfondo bianco e ingranaggio in colorazione gradiente (toni del blu/viola).

Nuovo menù contestuale della schermata home che perde il design a tessere separate in favore di una soluzione molto più moderna e pulita.

Health Connect è in grado di tracciare distanza e calorie bruciate durante l’attività fisica.

Miglioramenti alla Modalità Desktop di Android per quanto concerne le icone della barra delle applicazioni (che sono state allineate a sinistra) e per quanto concerne la gestione delle finestre flottanti.

In desktop windowing, taskbar icons are now on the bottom left instead of in the bottom center. Plus, picture-in-picture (PiP) windows now freely float in desktop windowing so you can drag them anywhere on screen and they’ll stay there. Previously, they’d snap to the left or… pic.twitter.com/Bm2ZCuvPzp — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 1, 2026

Miglioramenti al riquadro “Dati mobili” con possibilità di nascondere il pop-up “Attivare i dati mobili?” grazie all’introduzione della nuova opzione “Non chiedermelo più”.

La lista dei Pixel compatibili con Android 17 QPR1

L’aggiornamento ad Android 17 QPR1 è attualmente in fase di distribuzione graduale tramite OTA per tutti gli utenti in possesso di uno dei Pixel supportati, ovvero gli stessi che supportavano già Android 17 (con l’aggiunta dei più recenti Pixel 11). Ecco la lista completa:

Come aggiornare gli smartphone Google Pixel ad Android 17 QPR1

Per verificare la presenza dell’aggiornamento, basta seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema” e, nel caso in cui lo smartphone non abbia già rilevato la presenza del nuovo aggiornamento, effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti” (potrebbero volerci alcune ore prima che sia effettivamente disponibile per tutti).

Nelle prossime ore si potrà installare Android 17 QPR1 anche seguendo uno dei metodi messi a disposizione da Google, fra factory image, pacchetti OTA e flash tool, per non aspettare la notifica sullo smartphone. È importante sottolineare che, una volta installato Android 17 QPR1, non sarà possibile tornare indietro alla prima iterazione di Android 17.

Coloro che attualmente sono all’interno del programma beta e stanno seguendo il ciclo di sviluppo del primo degli aggiornamenti trimestrali (che condurrà ad Android 17 QPR2), potranno ricevere l’aggiornamento solo formattando il proprio dispositivo (uscendo dal programma ed effettuando il downgrade); chi è già uscito in precedenza dal programma e ha ignorato il downgrade ad Android 17, dovrà attendere che lo smartphone segnali la disponibilità dell’aggiornamento ad Android 17 QPR1.