Dopo l’anteprima mostrata a maggio durante il The Android Show I/O Edition, Google aveva presentato ufficialmente i Googlebook, la nuova categoria di notebook Android sviluppata attorno a Gemini. Nei giorni scorsi erano emerse nuove indiscrezioni sulle funzionalità della piattaforma, insieme a un ridimensionamento delle aspettative sull’evento del 15 settembre a New York. Ora arrivano ulteriori informazioni secondo cui Google aprirà i preordini dei nuovi Googlebook il prossimo 21 settembre.

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L’annuncio dei preordini

La comunicazione è arrivata tramite una e-mail inviata agli utenti che si erano iscritti per ricevere aggiornamenti sulla piattaforma. A partire dalle 9 del mattino (orario della costa orientale statunitense) del 21 settembre sarà possibile preordinare i primi dispositivi Googlebook. I modelli attesi al lancio arriveranno da cinque produttori diversi (nello specifico Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo) alcuni dei quali erano già stati protagonisti di leak nelle settimane precedenti, tra cui il Lenovo Googlebook 15. In queste e-mail è presente anche un link diretto al preordine, ma non specifica ancora quali modelli dei singoli partner saranno effettivamente disponibili in quella data né i relativi prezzi.

La data dei preordini chiarisce anche un aspetto rimasto finora poco chiaro. L’evento del 15 settembre a New York, infatti, non dovrebbe coincidere con il lancio pubblico dei nuovi dispositivi. L’hardware potrebbe arrivare sul mercato sei giorni più tardi, quando Google dovrebbe aprire ufficialmente gli ordini.

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Cosa sappiamo sui prossimi Googlebook

Il teaser diffuso con l’annuncio dei preordini mostra una funzione chiamata Magic Pointer, pensata per accedere rapidamente a Gemini. Nell’animazione, il puntatore si trasforma in una barra luminosa che dovrebbe essere presente su tutti i modelli della gamma. Google, però, non ha ancora spiegato quale sarà la sua funzione pratica.

Anche il design dovrebbe distinguere i Googlebook dai Chromebook. La barra luminosa diventerebbe infatti uno degli elementi più riconoscibili della scocca esterna, mentre il logo Googlebook comparirebbe sul poggiapolsi sinistro, sotto la tastiera. Dalle ultime indiscrezioni è emerso anche che i nuovi notebook integreranno widget personalizzabili e un collegamento più stretto con gli smartphone Android. Si tratta di alcune delle funzioni che rientrerebbero nel sistema Gemini Intelligence, alla base della nuova piattaforma.

Nome del sistema operativo ancora sconosciuto

Entro la data dei preordini Google dovrebbe molto probabilmente svelare anche tutti i dettagli del sistema operativo alla base dei Googlebook, incluso il nome definitivo della piattaforma, rimasto finora un mistero. A maggio, infatti, l’azienda si era limitata a mostrare un’anteprima dell’esperienza software, rimandando ad annunci successivi l’illustrazione completa del progetto.

Non è ancora chiaro quanto tempo passerà tra l’apertura dei preordini e la effettiva disponibilità dei dispositivi, ma un lancio prima dell’inizio della stagione degli acquisti natalizi appare l’ipotesi più probabile. Il quadro completo dovrebbe comunque delinearsi nei prossimi giorni, con l’evento di presentazione ormai alle porte.