A un paio di settimane dall’annuncio ufficiale, giunto in concomitanza con i nuovi flagship della serie Xiaomi 15, Xiaomi sta per avviare il rilascio di HyperOS 2.0 per tutti i dispositivi supportati su scala globale.

Il produttore cinese si è affidato a un post su X per divulgare quali smartphone e tablet a marchio Xiaomi, Redmi e POCO, riceveranno la nuova versione del sistema operativo già entro la fine dell’anno.

HyperOS 2.0 è dietro l’angolo anche su scala global

Come anticipato in apertura, Xiaomi ha diffuso un programma di rilascio per HyperOS 2.0, la nuova versione di HyperOS basata su Android 15. Rispetto alle indiscrezioni trapelate in precedenza, il produttore cinese sembra essere riuscito ad anticipare i tempi, rendendo disponibile l’aggiornamento già a partire dal mese di novembre 2024.

I primi dispositivi che riceveranno l’aggiornamento a HyperOS 2.0 sono gli smartphone Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro; questi verranno seguiti a ruota da altri dispositivi, già nel mese di novembre 2024. A partire dal mese di dicembre, poi, l’aggiornamento a HyperOS 2.0 raggiungerà tutti gli altri smartphone e tablet supportati.

Dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO che si aggiorneranno a HyperOS 2.0

Di seguito, riportiamo l’elenco dei primi dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO che si aggiorneranno a HyperOS 2.0 già a partire dal mese di novembre 2024:

A partire da dicembre 2024, invece, l’aggiornamento a HyperOS 2.0 verrà esteso a molti altri dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO. Ecco l’elenco completo:

Come aggiornare smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e POCO

Come già sottolineato, l’aggiornamento a HyperOS 2.0 per tutti i dispositivi supportati partirà a breve e proseguirà nei prossimi mesi. Per verificare la disponibilità di un aggiornamento software sui dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO, vi basterà seguire il percorso “Impostazioni > Info sistema” e premere sul logo HyperOS in alto al centro.

L’elenco dei dispositivi compatibili, sebbene diffuso direttamente da Xiaomi, potrebbe essere modificato in futuro (magari a inizio 2025) con l’aggiunta di nuovi dispositivi supportati (come lo Xiaomi 12 Lite).