Oltre agli smartphone della serie Xiaomi 15 e ai tablet della serie Xiaomi Pad 7, il produttore cinese Xiaomi ha appena ufficializzato HyperOS 2.0, seconda iterazione del sistema operativo modulare che ha rimpiazzato da qualche tempo la vecchia MIUI.

Rispetto alla prima generazione, il sistema operativo (che su smartphone e tablet è basato su Android 15) risulta più performante ed efficiente, potendo contare anche sulla tecnologia HyperCore, rinnovandosi dal punto di vista estetico e introducendo nuove funzionalità (soprattutto di intelligenza artificiale), mantenendo la sua capacità di adattarsi a tutti i dispositivi dell’ecosistema del produttore cinese.

HyperOS 2.0 è ufficiale

HyperOS arriva alla seconda versione, appena annunciata da Xiaomi in occasione dell’annuncio degli smartphone Android flagship Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, presentato da Xiaomi come il sistema operativo più performante di sempre, un vero e proprio “AIOS” (sistema operativo basato sull’intelligenza artificiale) in grado di adattarsi a diverse tipologie di chip e a diverse tipologie di dispositivi.

Tanti miglioramenti di HyperOS 2.0 grazie a HyperCore

HyperCore è una piattaforma tecnologica proprietaria di Xiaomi, sviluppata per agire su quattro aree: prestazioni (ricostruisce lo scheduler e gestisce al meglio le risorse), grafica (rimodella la pipeline del rendering per garantire animazioni fluide), connettività (ottimizza il segnale 5G, Wi-Fi e Bluetooth disponibile), sicurezza (tramite l’utilizzo di un chip hardware).

Le funzionalità di personalizzazione di HyperOS 2.0

Anche sul fronte della personalizzazione, HyperOS 2.0 presenta novità potenziate dall’intelligenza artificiale, offrendo la possibilità di impostare come sfondo video (che si fondono con orologio e data) o di scegliere sfondi dinamici generati direttamente dall’IA.

La schermata iniziale viene rivista, presentando tantissimi nuovi widget e nuove animazioni più fluide, sia nell’apertura del centro di controllo e del centro delle notifiche che nel passaggio tra schermata iniziale e schermata di blocco.

È presente una nuova app Meteo che offre un modello meteorologico dinamico in 3D che si aggiorna in tempo reale, sfruttando le potenzialità di IA in combinata con le previsioni.

Ci sono novità anche per la versione di HyperOS 2.0 destinata a dispositivi che prescindono da smartphone e tablet: al polso degli utenti è stata implementata una rinnovata estetica dei quadranti per gli smartwatch; per le smart TV, arriva un nuovo salvaschermo con temi dinamici.

Xiaomi HyperConnect

Ovviamente non poteva mancare HyperConnect, la funzionalità di HyperOS che permette l’interoperabilità tra tutti i dispositivi dell’ecosistema Xiaomi. Con la versione 2.0 del sistema operativo, vengono migliorate l’esperienza utente su tablet con una nuova modalità desktop, l’esperienza di trasferimento dei file e viene aggiunta la possibilità di aggiungere app su tutti i dispositivi con un clic.

Sono presenti anche la possibilità di trasmettere dal vivo sfruttando due angolazioni (e due schermi) contemporaneamente, la possibilità di effettuare la trasmissione di un contenuto multimediale dal telefono alla TV, la possibilità di controllare i dispositivi smart dell’ecosistema attraverso gesture dallo smartwatch.

Grazie a Xiaomi Internet Service, poi, arriva la possibilità di inter-connettere tra loro dispositivi Xiaomi e dispositivi Apple: gli utenti Xiaomi potranno trasferire e ricevere file con iPhone, iPad e Mac.

Xiaomi HyperAI

La suite di intelligenza artificiale HyperAI è ora profondamente integrata all’interno del sistema operativo HyperOS 2.0 per offrire agli utenti un’esperienza tutta nuova.

Come abbiamo già visto su altri produttori cinesi che hanno già presentato le nuove generazioni dell’interfaccia proprietaria, anche Xiaomi offre l’accesso al proprio assistente digitale Super Xiao AI da qualsiasi schermata: questo può aiutare gli utenti con compiti complessi di svariate tipologia (appunti, diario, promemoria e ricerche).

Per quanto concerne l’IA generativa, ci sono una funzionalità di compilazione automatica, una funzionalità che genera un dipinto partendo da uno schizzo, il riconoscimento vocale per convertire in tempo reale l’audio in testo (con riepilogo e revisione finali), la traduzione in tempo reale (modalità interprete), una suite di strumenti di scrittura (generazione del testo, correzione degli errori, riepilogo), effetti speciali durante le videochiamate e uno strumento per proteggere gli utenti dalle frodi (scambio dei volti).

Tutte le funzionalità di intelligenza artificiale implementate da Xiaomi vengono eseguite in un “Cloud AI di elaborazione privata” che, attraverso la tecnologia Trusted Computing TEE a livello hardware, fa sì che i dati degli utenti restino al sicuro.

La roadmap del rilascio di HyperOS 2.0, in beta a brevissimo

Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Watch S4 e Xiaomi Smart Band 9 Pro portano al debutto out-of-the-box il nuovo HyperOS 2.0 che viene reso disponibile da oggi (in Cina) come aggiornamento sulle più recenti smart TV dell’azienda (e di uno dei suoi sub-brand, ovvero Redmi):

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 (65″, 75″, 85″, 100″)

Redmi Smart TV X 20254 (55″, 65″, 75″, 85″)

Per il resto, HyperOS 2.0 verrà lanciato in beta su tanti altri smartphone e tablet (sempre in Cina) tra novembre e dicembre 2024 per espandersi ulteriormente nella prima metà del 2025. Ecco la lista diffusa dal produttore cinese:

Più avanti verranno probabilmente diffusi nuovi dettagli da Xiaomi, tra altri dispositivi supportati e tempistiche più precise. Per quanto concerne l’Italia, restiamo in attesa della presentazione global ufficiale del sistema operativo: solo allora potremo parlare di tempistiche del rilascio per i dispositivi a marchio Xiaomi, Redmi e POCO degli utenti italiani.