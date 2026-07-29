Buone notizie per gli utenti Android che amano personalizzare la schermata home del proprio smartphone, n0widgets, una delle applicazioni più interessanti per chi apprezza il design Material 3 Expressive, è stata infatti aggiornata alla versione 3.0 e introduce una novità importante: l’app è ora disponibile gratuitamente.

Il cambiamento è stato annunciato attraverso un post pubblicato su Reddit, spiegando che la nuova versione punta ad ampliare la base di utenti senza rinunciare allo sviluppo del progetto, introducendo al tempo stesso diverse nuove funzionalità e miglioramenti.

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n0widgets ora è gratis con pubblicità

Fino a oggi n0widgets era disponibile come applicazione a pagamento, mentre con l’aggiornamento alla versione 3.0 il download diventa gratuito. Per sostenere lo sviluppo dell’app, la versione free include ora la presenza di annunci pubblicitari.

Chi aveva già acquistato n0widgets però, non perderà i vantaggi acquisiti, lo sviluppatore ha infatti previsto la possibilità di richiedere un codice promozionale per ottenere la versione Premium a vita, evitando così la presenza delle inserzioni.

Accanto al nuovo modello gratuito arriva anche un sistema di supporto basato sulle donazioni, gli utenti che decidono di sostenere economicamente il progetto ricevono badge dedicati e l’accesso ad alcuni contenuti esclusivi.

L’aggiornamento non si limita al cambio di modello di distribuzione, ma introduce anche diverse funzionalità inedite: tra le principali troviamo la sincronizzazione con Google Drive, che permette di salvare automaticamente impostazioni e dati nel cloud, facilitando il ripristino dell’app quando si cambia smartphone o si utilizzano più dispositivi.

Debutta inoltre un nuovo widget dedicato al monitoraggio delle abitudini, pensato per aiutare gli utenti a seguire le proprie attività quotidiane direttamente dalla schermata home. Lo sviluppatore ha anche introdotto una componente più orientata alla community, è ora possibile creare un profilo personale, pubblicare i propri sfondi, seguire altri creatori e ricevere notifiche quando le immagini condivise vengono approvate e pubblicate.

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Per chi non la conoscesse, n0widgets si propone come un vero e proprio hub per la personalizzazione di Android ispirato alle linee guida del Material 3 Expressive, il linguaggio di design utilizzato da Google e particolarmente riconoscibile sugli smartphone Pixel; l’app è comunque compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android, compresi i tablet.

Tra i suoi punti di forza ci sono i numerosi widget adattivi, che spaziano dai controlli musicali ai widget per calendario e meteo, passando per strumenti dedicati al monitoraggio delle spese, al risparmio, ai contatori e alle note.

Non manca poi un ricco catalogo di oltre 600 sfondi di qualità, provenienti dal canale @n0walls, studiati per valorizzare le palette dinamiche; gli utenti possono creare sfondi in base ai colori, affidarsi alla selezione casuale oppure scaricare le immagini in alta risoluzione direttamente nella galleria del dispositivo.

Con la versione 3.0 arrivano numerose ottimizzazioni, lo sviluppatore segnala un rendering migliorato delle copertine nei widget musicali, una ricerca dei testi delle canzoni più accurata e caricamenti degli sfondi più rapidi. Sono state inoltre aggiornate le traduzioni in diverse lingue, tra cui l’italiano, migliorata la protezione dei dati degli utenti e ottimizzati layout e widget per tablet e dispositivi con schermi ad alta risoluzione.

L’app continua inoltre a supportare le funzionalità più recenti di Android, come le gesture di ritorno predittivo introdotte con Android 15, insieme ad animazioni più fluide e al feedback aptico integrato.

Con questo aggiornamento, n0widgets diventa ancora più accessibile e potrebbe rappresentare una soluzione interessante per chi desidera rinnovare l’aspetto della schermata home senza rinunciare all’estetica del Material 3 Expressive e alle funzionalità offerte dai widget moderni.